O início da semana foi marcado pelas notícias do Médio Oriente. No entanto, é provável que a atenção passe agora para os resultados das empresas e as reuniões dos bancos centrais. Entre os relatórios a divulgar, destacam-se os da Microsoft e da Meta (ambos na quarta-feira, hora de Amestada), bem como os da Apple e da Amazon (ambos na quinta-feira, hora de Amestada).

Entretanto, serão tomadas decisões sobre as taxas de juro pelo Fed (quarta-feira) e pelo BoE (quinta-feira).

A semana terminará com a reunião do Banco do Japão (na noite de quinta-feira para sexta-feira), os dados de inflação de julho dos países europeus (quinta-feira/sexta-feira) e o valor da inflação PCE de junho dos EUA (quinta-feira).

Não prevemos quaisquer alterações nas taxas de juro por parte de nenhum dos bancos. Espera-se, no entanto, que todos mantenham uma retórica restritiva, orientando os mercados para um aumento na reunião seguinte (o que constitui atualmente o cenário base para cada banco). Hoje o dia mantém-se relativamente mais calmo. Antes da abertura do mercado, aguardamos as publicações da PayPal, Coca-Cola, Boeing, UPS, Corning, S&P e Unilever.

Após o fecho, serão divulgados os relatórios trimestrais da Visa, Bloom Energy, Seagate, Waste Management, KLA e Ford.

Na nossa perspetiva, serão poucos os dados macroeconómicos significativos. Iremos concentrar-nos exclusivamente no relatório da API sobre as variações nos inventários de petróleo, previsto para as 21h30. 🌏 Principais publicações macroeconómicas Segunda-feira Alemanha Apesar da incerteza persistente na região do Golfo Pérsico, o índice Ifo de clima empresarial na Alemanha subiu para 86,6, enquanto as expectativas empresariais ascenderam a 86,7. Esta melhoria resulta não só de uma procura mais forte, mas também da resolução de importantes estrangulamentos na cadeia de abastecimento. Os dados estão, em grande medida, em consonância com os recentes indicadores PMI, que sugerem um certo grau de recuperação económica, particularmente no setor industrial. Por outro lado, não se observou qualquer melhoria na avaliação da situação atual. Estados Unidos As encomendas de bens duradouros aumentaram 0,3% em termos mensais em junho, um ritmo consideravelmente mais lento do que os 2,5% previstos. Os mercados esperavam uma recuperação mais acentuada, na sequência da queda de 4% registada em maio. Este resultado mais fraco deve-se principalmente à menor procura no setor dos transportes. As encomendas de bens de capital de base revelaram-se resilientes, o que estabilizou de certa forma o sentimento. Além disso, o aumento das despesas com componentes relacionados com a IA foi claramente evidente; os principais motores da recuperação de junho foram os computadores e o equipamento eletrónico (+3,1% m/m). O desempenho foi igualmente respeitável nos metais de base (+1,1% m/m), bem como no equipamento e aparelhos elétricos (+0,9% m/m). Terça-feira Austrália Na reunião da Fundação Anika, em Sydney, Michele Bullock, governadora do Banco Central da Austrália (RBA), proferiu um discurso. Referiu que, embora a inflação subjacente esteja a aumentar em grande parte em linha com as projeções do RBA de maio, mantém-se num nível inaceitavelmente elevado. Será provavelmente necessário um maior abrandamento da procura interna e um arrefecimento do mercado de trabalho. Para o mercado, estas declarações foram consideradas insuficientes. As expectativas quanto a subidas das taxas de juro diminuíram, e o próximo aumento já não está totalmente precificado. 📆 Calendário macroeconómico Terça-feira Estados Unidos: Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board (julho) Hora: 15h00 Anterior: 91,2 Consenso: 92,4

Relatório da API sobre as variações nos inventários de petróleo Hora: 21h30 Anterior: +2,6 milhões Consenso: -1,5 milhões

Quinta-feira Austrália: Inflação do IPC (2.º trimestre) Hora: 02h30 Anterior: 4,1% Consenso: 4,1%

🗂️ Divulgação de resultados Boeing ($ BA.US ) – Antes da abertura do mercado (BMO)

) – Antes da abertura do mercado (BMO) SNDL ($ SNDL.US ) – Antes da abertura do mercado (BMO)

) – Antes da abertura do mercado (BMO) PayPal ($ PYPL.US ) – Antes da abertura do mercado (BMO)

) – Antes da abertura do mercado (BMO) Coca-Cola ($ KO.US ) – Antes da abertura do mercado (BMO)

) – Antes da abertura do mercado (BMO) Royal Caribbean ($ RCL.US ) – Antes da abertura do mercado (BMO)

) – Antes da abertura do mercado (BMO) UPS ($ UPS.US ) – Antes da abertura do mercado (BMO)

) – Antes da abertura do mercado (BMO) Corning ($ GLW.US ) – Antes da abertura do mercado (BMO)

) – Antes da abertura do mercado (BMO) Ford ($ F.US ) – Após o fecho do mercado (AMC)

) – Após o fecho do mercado (AMC) Tilray ($ TLRY.US ) – Após o fecho do mercado (AMC)

) – Após o fecho do mercado (AMC) Visa ($ V.US ) – Após o fecho do mercado (AMC)

) – Após o fecho do mercado (AMC) Bloom Energy ($ BE.US ) – Após o fecho do mercado (AMC)

) – Após o fecho do mercado (AMC) EA ($ EA.US ) – Após o fecho do mercado (AMC)

) – Após o fecho do mercado (AMC) Seagate ($ STX.US ) – Após o fecho do mercado (AMC) 3 mercados a acompanhar Petróleo: O início da semana foi marcado por notícias sobre a suspensão das hostilidades entre os EUA e o Irão, o que resultou em quedas significativas nos preços das principais matérias-primas energéticas. Nas últimas horas, recebemos informações sobre discussões entre o Irão e Omã, um mediador fundamental no conflito. O seu objetivo é estabelecer «mecanismos de tráfego marítimo» no Estreito de Ormuz. No entanto, o Estreito permanece efetivamente fechado (de acordo com dados da Kpler, o tráfego de navios está limitado a um máximo de cerca de uma dúzia por dia, em comparação com aproximadamente 80 a 140 em condições normais).

O início da semana foi marcado por notícias sobre a suspensão das hostilidades entre os EUA e o Irão, o que resultou em quedas significativas nos preços das principais matérias-primas energéticas. Nas últimas horas, recebemos informações sobre discussões entre o Irão e Omã, um mediador fundamental no conflito. O seu objetivo é estabelecer «mecanismos de tráfego marítimo» no Estreito de Ormuz. No entanto, o Estreito permanece efetivamente fechado (de acordo com dados da Kpler, o tráfego de navios está limitado a um máximo de cerca de uma dúzia por dia, em comparação com aproximadamente 80 a 140 em condições normais). US500 : O índice encerrou a segunda-feira praticamente inalterado. Por um lado, foi apoiado pela descida dos preços do petróleo, enquanto, por outro, foi prejudicado pelo fraco desempenho do setor dos semicondutores. Antes da abertura do mercado norte-americano, são esperadas várias publicações significativas de gigantes empresariais (Boeing, PayPal e Coca-Cola).

: O índice encerrou a segunda-feira praticamente inalterado. Por um lado, foi apoiado pela descida dos preços do petróleo, enquanto, por outro, foi prejudicado pelo fraco desempenho do setor dos semicondutores. Antes da abertura do mercado norte-americano, são esperadas várias publicações significativas de gigantes empresariais (Boeing, PayPal e Coca-Cola). EURUSD: O par continua altamente sensível às mudanças no sentimento do mercado. Após a abertura de segunda-feira, ultrapassou o nível de 1,141, mas está atualmente a oscilar em torno de 1,137. A conferência de quarta-feira do presidente Warsh será fundamental para a sua trajetória futura.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.