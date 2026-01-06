Calendário económico: Resultados dos PMIs no centro das atenções 📌

O calendário macroeconómico de hoje é relativamente leve. As principais publicações serão os relatórios PMI dos países europeus, seguidos mais tarde pelos dados PMI dos Estados Unidos. Apesar do feriado da Epifania observado em alguns países, as bolsas de valores permanecem geralmente abertas. Os horários de negociação variam: várias bolsas da Europa Central e Oriental - onde é feriado - estão encerradas, enquanto os principais mercados da Europa Ocidental, como a Euronext e a Bolsa de Londres, bem como as bolsas dos EUA (NYSE e Nasdaq), estão a funcionar normalmente. Os mercados asiáticos também têm estado a funcionar, na sua maioria, sem alterações. Calendário pormenorizado do dia: 07h45 BST, França - Dados sobre a inflação de dezembro: IPC francês: 0,1% MoM; previsão 0,2% MoM; anterior -0,2% MoM;

IPC da França: 0,8% A / A real; previsão 0,9% A / A; anterior 0,9% A / A;

IHPC francês: 0,1% MoM efetivo; previsão 0,2% MoM; anterior -0,2% MoM;

IHPC francês: 0,7% A.A. efetivo; previsão 0,8% A.A.; anterior 0,8% A.A; 08:15 BST, Espanha - Dados do PMI para dezembro: PMI Serviços HCOB Espanha: real 57,1; previsão 54,8; anterior 55,6; 08:45 BST, Itália - Dados do PMI para dezembro: HCOB Itália PMI de Serviços: previsão 54,2; anterior 55,0;

HCOB Itália PMI Composto: anterior 53,8; 08:50 BST, França - Dados do PMI para dezembro: HCOB França PMI de Serviços: previsão 50,2; anterior 51,4;

HCOB França PMI Composto: previsão 50,1; anterior 50,4; 08:55 BST, Alemanha - Dados do PMI para dezembro: HCOB Germany Services PMI: previsão 52,6; anterior 53,1;

HCOB Germany Composite PMI: previsão 51,5; anterior 52,4; 09:00 BST, Zona Euro - Dados do PMI para dezembro: HCOB Eurozone Services PMI: previsão 52,6; anterior 53,6;

HCOB Eurozone Composite PMI: previsão 51,9; anterior 52,8; 09:30 BST, Reino Unido - Dados do PMI para dezembro: S&P Global Services PMI: previsão 52,1; anterior 51,3;

S&P Global Composite PMI: previsão 52,1; anterior 51,2; 01:00 PM BST, Alemanha - Dados da Inflação para dezembro: IHPC alemão: previsão 0,4% MoM; anterior -0,5% MoM;

IHPC alemão: previsão 2,2% A / A; anterior 2,6% A / A;

IPC da Alemanha: previsão 0,3% MoM; anterior -0,2% MoM;

IPC alemão: previsão 2,0% A / A; anterior 2,3% A / A; 02:45 PM BST, Estados Unidos - Dados do PMI para dezembro: S&P Global Services PMI: previsão 52,9; anterior 54,1;

S&P Global Composite PMI: previsão 53,0; anterior 54,2;

