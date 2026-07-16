A época de divulgação de resultados está a ganhar impulso, Trump planeia alargar a ação militar no Médio Oriente e um coro de responsáveis da Reserva Federal está a tomar a palavra na sequência dos recentes dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP). Por outras palavras, tudo está a acontecer ao mesmo tempo e os investidores estão a tentar distinguir os fundamentos do ruído, especialmente num contexto de pressão persistente sobre as ações relacionadas com a IA. Os resultados da TSMC, recém-publicados, não conseguiram gerar otimismo no mercado pós-negociação dos EUA, onde as ações da empresa registam atualmente uma queda de 1,4%. Os resultados empresariais continuarão a ser o principal motor da volatilidade em Wall Street hoje. No entanto, vale a pena prestar atenção às declarações dos membros da Reserva Federal de hoje ou ao relatório da EIA sobre o gás natural, que, a par dos acontecimentos geopolíticos, irão agitar os mercados cambiais e de matérias-primas. Numa perspetiva macroeconómica, os dados relativos às vendas a retalho serão cruciais. O consumidor americano tem vindo a debater-se recentemente com o esgotamento das poupanças na sequência do mais recente aumento do custo de vida, tornando estes dados fundamentais para a Reserva Federal, que se centra na inflação. Principais divulgações da sessão da manhã Reino Unido (PIB): A sessão da manhã foi dominada por uma enxurrada de dados sobre a economia do Reino Unido. O PIB de maio, em termos mensais, situou-se nos 0,1% (em linha com o consenso). No entanto, o valor trimestral (q/q) trouxe uma surpresa positiva, recuperando para 0,7% face a uma previsão de 0,5%. Em termos homólogos (a/a), a economia cresceu 1,3% (ligeiramente abaixo da projeção de 1,4%);



A sessão da manhã foi dominada por uma enxurrada de dados sobre a economia do Reino Unido. O PIB de maio, em termos mensais, situou-se nos 0,1% (em linha com o consenso). No entanto, o valor trimestral (q/q) trouxe uma surpresa positiva, recuperando para 0,7% face a uma previsão de 0,5%. Em termos homólogos (a/a), a economia cresceu 1,3% (ligeiramente abaixo da projeção de 1,4%); Reino Unido (Indústria e Comércio): Foram registados dados sólidos no setor industrial do Reino Unido, que registou um aumento de 2,3% a/a (contra os 1,9% esperados). A produção industrial geral teve um desempenho pior, registando uma contração de -0,5% m/m (o consenso previa -0,1%). Entretanto, o défice comercial reduziu-se significativamente para -18,66 mil milhões de libras (contra os -23,3 mil milhões de libras previstos). Calendário Macroeconómico 10:00 Itália - Inflação do IPC (a/a) (junho). Consenso: 3,0%. Anterior: 3,2%;



11:00 Zona Euro - Balança Comercial s.a. (maio). Consenso: 2,5 mil milhões de euros. Anterior: 1,3 mil milhões de euros;



14:00 Polónia - Inflação subjacente (excluindo alimentos e energia) (anual) (junho). Consenso: 3,0%. Anterior: 3,1%;



14:15 Canadá - Início de construção de habitações (junho). Consenso: 258 mil. Anterior: 261,4 mil;



14:30 EUA - Vendas a retalho (m/m) (junho). Consenso: 0,2%. Anterior: 0,9%;



14:30 EUA - Vendas a retalho excluindo automóveis (m/m) (junho). Consenso: -0,1%. Anterior: 0,8%;



14:30 EUA - Índice de atividade industrial da Fed da Filadélfia (julho). Consenso: 13. Anterior: 10,3;



14:30 EUA - Pedidos iniciais de subsídio de desemprego. Consenso: 216 mil. Anterior: 215 mil;



16:00 EUA - Vendas de habitação pendentes (m/m) (junho). Consenso: -0,5%. Anterior: 3,8%;



16:30 EUA - Variação das reservas de gás natural da EIA. Anterior: 61 mil milhões;



18:30 EUA - Discurso da membro do FOMC Lorie Logan;



19:25 EUA - Discurso do membro do FOMC Jeffrey Schmid. Principais resultados financeiros de Wall Street TSMC

UnitedHealthcare

GE Aerospace

Netflix 3 Mercados a acompanhar hoje GBPUSD (FX): A libra esterlina está a «assimilar» um conjunto muito denso de dados matinais relativos à economia do Reino Unido. Um crescimento trimestral do PIB superior ao esperado e um setor industrial robusto fornecem argumentos fundamentais para a ala «hawkish» do Banco de Inglaterra (BoE). O confronto, esta tarde, com os dados das vendas a retalho dos EUA determinará a direção do «cable» até ao final do dia;



A libra esterlina está a «assimilar» um conjunto muito denso de dados matinais relativos à economia do Reino Unido. Um crescimento trimestral do PIB superior ao esperado e um setor industrial robusto fornecem argumentos fundamentais para a ala «hawkish» do Banco de Inglaterra (BoE). O confronto, esta tarde, com os dados das vendas a retalho dos EUA determinará a direção do «cable» até ao final do dia; EURPLN (FX): Às 14:00, será divulgado o valor de junho da inflação subjacente polaca (excluindo alimentos e energia). O consenso aponta para uma descida da taxa de inflação de 3,1% para 3,0% em termos homólogos. Estes dados são cruciais para avaliar a persistência das pressões sobre os preços no mercado interno e têm um impacto direto na retórica do Conselho de Política Monetária (MPC), o que poderá desencadear uma elevada volatilidade no zloty polaco e no setor bancário da Bolsa de Varsóvia (WSE);



Às 14:00, será divulgado o valor de junho da inflação subjacente polaca (excluindo alimentos e energia). O consenso aponta para uma descida da taxa de inflação de 3,1% para 3,0% em termos homólogos. Estes dados são cruciais para avaliar a persistência das pressões sobre os preços no mercado interno e têm um impacto direto na retórica do Conselho de Política Monetária (MPC), o que poderá desencadear uma elevada volatilidade no zloty polaco e no setor bancário da Bolsa de Varsóvia (WSE); Nasdaq / US100 (Índices): Às 14h30, o relatório absolutamente crucial sobre as vendas a retalho dos EUA em junho chega aos mercados, acompanhado pelos dados relativos aos pedidos de subsídio de desemprego e pelo índice da FED da Filadélfia. Espera-se um abrandamento claro nas vendas (as estimativas para o indicador principal apontam mesmo para um valor negativo de -0,1% em termos mensais). Os dados revelarão o verdadeiro estado do consumidor americano, um resultado demasiado fraco poderá alimentar receios de uma aterragem económica brusca, afetando fortemente o sentimento em Wall Street, enquanto um resultado em linha com as expectativas deverá reforçar a confiança em cortes nas taxas de juro pelo FED no outono.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.