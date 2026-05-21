O calendário macroeconómico de hoje parece bastante preenchido, mas vale a pena referir que uma quantidade significativa de dados importantes já foi publicada durante a sessão asiática. Apresentamos abaixo uma visão geral dos dados mais importantes, embora seja também de salientar que o panorama deixado pelos índices PMI não parece muito animador, o que poderá sugerir valores ligeiramente piores numa perspetiva europeia ou americana. Austrália (Arrefecimento do mercado de trabalho) O relatório do mercado de trabalho de abril revelou uma clara deterioração da económica. A taxa de desemprego subiu inesperadamente para 4,5% (o nível mais alto desde novembro de 2021, contra uma previsão de 4,3%), enquanto o emprego registou uma queda de 18,6 mil postos de trabalho (contra um aumento previsto de 17,5 mil). A fraqueza é também confirmada por uma descida da taxa de participação para 66,7% e um aumento do desemprego juvenil para mais de 11%. A única divergência positiva foi um aumento de 0,8% nas horas trabalhadas. Estes dados aproximam significativamente o Banco Central da Austrália (RBA) de uma pausa nas subidas das taxas de juro em junho. Japão (Sucesso nas exportações) Abril trouxe uma recuperação massiva e melhor do que o esperado no comércio externo japonês. A balança comercial registou um excedente de 301,9 mil milhões de ienes (o mercado esperava um défice de -29,7 mil milhões de ienes), graças a um aumento de 14,8% em termos homólogos nas exportações (previsão: 9,3%). Por outro lado, as encomendas de maquinaria em março caíram -9,4% em termos mensais (pior do que os -8,1% previstos), mas subiram 5,9% em termos homólogos, superando significativamente o consenso (4,5%). AUD apoiado pela geopolítica, mas apenas momentaneamente O dólar australiano foi uma das moedas mais fortes durante a sessão de ontem, principalmente devido às esperanças relacionadas com o Médio Oriente. Os dados de hoje estão a provocar outra onda de vendas do AUD. O dólar australiano beneficiou da potencial valorização nas matérias-primas industriais, mas os dados de hoje e o regresso da subida dos preços do petróleo estão a enfraquecer a moeda mais uma vez. Calendário Económico 09:15 França - PMI da Indústria Transformadora – Flash (maio). Consenso: 52,2. Anterior: 52,0.

09:15 França - PMI de serviços – Flash (maio). Consenso: 46,4. Anterior: 46,6.

09:30 Alemanha - PMI industrial – Flash (maio). Consenso: 51,1. Anterior: 51,0.

09:30 Alemanha - PMI de serviços – Flash (maio). Consenso: 47,2. Anterior: 47,0.

10:00 Zona Euro - PMI composto – Flash (maio). Consenso: —. Anterior: 49,2.

14:30 EUA - Pedidos iniciais de subsídio de desemprego. Consenso: 210 mil. Anterior: 211 mil.

14:30 EUA - Índice de Produção da Fed de Filadélfia (maio). Consenso: 19,0. Anterior: 18,0.

14:30 EUA - Licenças de construção (abr.). Consenso: 1,37 milhão. Anterior: 1,39 milhão.

14:30 EUA - Início de obras (abr.). Consenso: 1,45 milhões. Anterior: 1,41 milhões.

15:45 EUA - PMI da Indústria Transformadora – Flash (maio). Consenso: 53,0. Anterior: 53,8.

15:45 EUA - PMI dos Serviços – Flash (maio). Consenso: 51,1. Anterior: 51,1. Fonte: xStation5

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