A agenda de hoje está relativamente preenchida, com os principais dados concentrados na tarde, pouco antes da abertura de Wall Street. O foco principal será o indicador de inflação preferido pela Reserva Federal (Fed) para julho, juntamente com novos dados sobre o rendimento e o consumo das famílias norte-americanas. A divulgação destes dados poderá provocar um aumento acentuado da volatilidade no par EURUSD e, mais uma vez, no mercado obrigacionista.

Ao mesmo tempo, a Nvidia irá «encerrar» simbolicamente a época de resultados nos EUA ao divulgar os resultados do segundo trimestre fiscal de 2027, correspondente ao segundo trimestre civil de 2026, após o fecho do mercado norte-americano de hoje. Esta divulgação constituirá um dos testes mais importantes para a recuperação mais ampla do setor da IA. O mercado espera receitas na ordem dos 93 a 95 mil milhões de dólares, o que implica um crescimento de quase 96 % em termos homólogos, enquanto o consenso relativo ao lucro por ação (EPS) se situa em aproximadamente 2,05 a 2,10 dólares.

Os principais aspetos a acompanhar serão as receitas dos centros de dados, o ritmo de expansão do Blackwell e as orientações da empresa para o próximo trimestre. Os investidores irão também acompanhar de perto as margens brutas, que se têm mantido perto de um nível muito elevado de 78 % nos últimos trimestres. Uma queda significativa poderá indicar um aumento da pressão competitiva ou um enfraquecimento do poder de fixação de preços. As expectativas em relação à Nvidia já são tão elevadas que o simples facto de cumprir o consenso poderá não ser suficiente para sustentar a dinâmica ascendente das ações.

A teleconferência sobre os resultados será tão importante quanto os números principais, uma vez que os comentários da administração poderão fornecer pistas importantes sobre o ritmo futuro dos gastos das hiperescaladoras e se a procura por infraestruturas de IA, bem como a própria expansão, continua a crescer com rapidez suficiente.

Calendário económico

9h00 GMT - Suíça: Índice de Expectativas ZEW, valor anterior: 10

12h00 GMT - EUA: Pedidos de hipotecas da MBA, valor anterior: -0,4%

13h30 GMT - EUA: Índice de Preços PCE em termos homólogos, previsão: 3,6%; valor anterior: 3,7%

13h30 GMT - EUA: Índice de Preços PCE em relação ao mês anterior, previsão: 0,1%; valor anterior: -0,1%

13h30 GMT - EUA: Índice de Preços PCE subjacente em termos homólogos, previsão: 3,3%; valor anterior: 3,3%

13h30 GMT - EUA: Índice de Preços PCE subjacente em relação ao mês anterior, previsão: 0,2%; anterior: 0,1%

13h30 GMT - EUA: PCE subjacente, valor preliminar, previsão: 3,4%; anterior: 3,4%

13h30 GMT - EUA: Encomendas de bens duráveis, anterior: 0,5%

13h30 GMT - EUA: Encomendas de bens duráveis (base), previsão: 0,6%; valor anterior: 0,7%

13h30 GMT - EUA: Despesas de consumo (mês a mês), previsão: 0,1%; valor anterior: 0,3%

13h30 GMT - EUA: Rendimento pessoal (mês a mês), previsão: 0,2%; valor anterior: 0,2%

13h30 GMT - EUA: Consumo pessoal real (mês a mês), previsão: 0,0%; anterior: 0,4%

13h30 GMT - EUA: PIB (trimestre a trimestre), segunda estimativa, anterior: 1,5%

13h30 GMT - EUA: Índice de preços do PIB, previsão: 6,2%; anterior: 6,2%

13h30 GMT - EUA: Deflator do PIB, valor preliminar, valor anterior: 6,3%

15h30 GMT - EUA: Inventários de petróleo bruto da EIA, previsão: +1,58 milhões de barris; valor anterior: +4,405 milhões

15h30 GMT - EUA: Inventários de gasolina da EIA, previsão: -1,1 milhões de barris; anterior: +0,688 milhões

15h30 GMT - EUA: Inventários de destilados da EIA, previsão: -1,9 milhões de barris; anterior: -1,530 milhões

15h30 GMT - EUA: Existências de petróleo bruto em Cushing, sem previsão; valor anterior: -1,314 milhões de barris

16h45 GMT - EUA: Intervenção de Thomas Barkin, da Reserva Federal

Nvidia: divulgação dos resultados financeiros do 2.º trimestre fiscal de 2027 após o encerramento do mercado norte-americano

EURUSD (D1)