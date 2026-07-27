A China está, mais uma vez, a enviar aos mercados um sinal de que tenciona acelerar a construção do seu próprio ecossistema tecnológico. Nas últimas semanas, Pequim surpreendeu os mercados globais com uma série de desenvolvimentos relacionados com a inteligência artificial e os semicondutores. Primeiro surgiram notícias sobre os avanços dos chips de IA desenvolvidos internamente. Em seguida, a atenção mundial voltou-se para o modelo Kimi K3 da Moonshot AI, que, de acordo com a informação disponível, oferecia capacidades comparáveis às de algumas das soluções mais avançadas desenvolvidas por líderes ocidentais, como a OpenAI e a Anthropic.

Agora, a China está a dar mais um passo, muito mais fundamental. De acordo com relatos da imprensa, Pequim começou a produzir máquinas de litografia DUV nacionais, equipamento utilizado no fabrico de semicondutores. Esta é precisamente uma das áreas que, há anos, tem vindo a constituir uma das maiores limitações para a indústria de chips da China.

Se estes relatos forem confirmados, tornar-se-ia um dos desenvolvimentos mais significativos no setor tecnológico da China, uma vez que representaria uma tentativa de reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, não só no que diz respeito aos próprios chips semicondutores, mas também ao equipamento necessário para os fabricar.

A notícia teve um impacto imediato nos mercados financeiros. As ações da ASML, o maior fabricante mundial de máquinas de litografia, ficaram sob pressão, à medida que os investidores começaram a reavaliar os riscos a longo prazo associados ao desenvolvimento de alternativas chinesas às tecnologias ocidentais.

Fonte: XTB Research Team

No entanto, isto não significa que a posição da ASML tenha sido subitamente ameaçada. A empresa holandesa continua a manter uma enorme vantagem tecnológica, particularmente no domínio das máquinas EUV mais avançadas, que são essenciais para a produção dos chips mais sofisticados do mundo. No entanto, a reação do mercado demonstra que os investidores estão a prestar cada vez mais atenção à rapidez com que a China está a tentar reduzir a sua dependência de fornecedores estrangeiros.

As máquinas de litografia contam-se entre os sistemas industriais mais complexos do mundo. Permitem gravar padrões extremamente precisos em pastilhas de silício, que são depois utilizadas para criar processadores modernos. Durante décadas, este mercado foi dominado por apenas um punhado de empresas, tendo a ASML alcançado uma posição única, cujas tecnologias se tornaram um dos alicerces da indústria global de semicondutores.

O acesso a estas tecnologias tornou-se também um dos elementos-chave da rivalidade entre os Estados Unidos e a China. As restrições à exportação foram concebidas para travar o desenvolvimento, por parte de Pequim, dos chips mais avançados, mas o resultado revelou-se mais complexo. Em vez de travarem as ambições tecnológicas da China, aceleraram o investimento em soluções nacionais.

A China começou a construir a sua própria cadeia de abastecimento, abrangendo não só a conceção de chips, mas também o fabrico de semicondutores e o equipamento utilizado nas fábricas de chips.

Neste contexto, o desenvolvimento de máquinas DUV nacionais reveste-se de grande importância. Não se trata apenas de criar um único equipamento, mas sim de adquirir capacidades que, durante décadas, se concentraram principalmente nas mãos de empresas ocidentais.

É claro que isto não significa que a China tenha atingido o nível dos líderes tecnológicos globais. As máquinas EUV mais avançadas continuam fora do alcance da indústria chinesa, e a vantagem da ASML nesta área continua a ser substancial. O desenvolvimento de uma tecnologia verdadeiramente competitiva exigiria muitos mais anos de progresso.

No entanto, Pequim não precisa necessariamente de alcançar de imediato uma superioridade tecnológica completa. O seu objetivo é construir um ecossistema suficientemente avançado que lhe permita reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros e proteger a sua indústria nacional de futuras restrições.

Esta abordagem tem-se verificado também no domínio da inteligência artificial. O sucesso da DeepSeek, seguido do desenvolvimento da Moonshot AI e do modelo Kimi K3, enviou aos mercados um sinal de que as empresas chinesas são capazes de criar soluções muito mais competitivas do que se esperava anteriormente.

Até recentemente, a superioridade tecnológica ocidental era vista como um fosso profundo que a China precisaria de muitos anos para ultrapassar. Os desenvolvimentos recentes sugerem, no entanto, que a diferença pode ser significativamente menor do que se supunha anteriormente.

Isto não significa, evidentemente, que a China já tenha alcançado os Estados Unidos e os seus aliados. As empresas ocidentais continuam a manter enormes vantagens em áreas-chave. A Nvidia continua a ser líder no mercado dos chips de IA mais avançados, a TSMC controla a produção dos semicondutores mais sofisticados do mundo e a ASML mantém a sua posição única na litografia de ponta.

No entanto, a própria natureza da concorrência está a mudar. A China está a demonstrar que está disposta a investir recursos enormes no desenvolvimento das suas próprias tecnologias e a reduzir gradualmente a sua dependência de fornecedores estrangeiros.

Para o mercado global de semicondutores, isto poderá marcar o início de um mundo tecnológico mais fragmentado. Durante anos, a indústria dos chips funcionou como um ecossistema global interligado, com diferentes países a especializarem-se em partes específicas da cadeia de abastecimento. Os Estados Unidos concentravam-se na conceção de chips, Taiwan na fabricação dos semicondutores mais avançados e a Europa em tecnologias críticas relacionadas com equipamentos de litografia.

Agora, a China está a tentar construir a sua própria versão deste sistema.

O maior significado do início da produção nacional de máquinas DUV não reside, portanto, apenas na tecnologia em si, mas no facto de Pequim estar a tentar assumir o controlo de outra parte crucial da cadeia de abastecimento de semicondutores.

Para a ASML, isto não significa o fim imediato do seu domínio. As tecnologias chinesas ainda têm um longo caminho a percorrer antes de poderem competir de forma realista com os sistemas mais avançados. No entanto, para os investidores, trata-se de um sinal importante de que a estrutura do mercado global de semicondutores poderá começar gradualmente a mudar.

A guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China já não se resume apenas a quem consegue criar o melhor chip ou o modelo de inteligência artificial mais avançado. Trata-se de controlar toda a infraestrutura que torna estas tecnologias possíveis.

O início da produção nacional de máquinas DUV demonstra que Pequim não pretende continuar a ser meramente um cliente da tecnologia ocidental. A China está a tentar tornar-se um dos seus produtores.

E é precisamente por isso que este desenvolvimento poderá tornar-se um dos acontecimentos mais importantes para todo o mercado dos semicondutores.

ASML (D1)