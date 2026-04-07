As ações do CME Group (CME.US) continuam a ser um dos principais beneficiários da elevada volatilidade do mercado em 2026, o que se traduz diretamente em maiores volumes de negociação e receitas de transações. A operadora de bolsa sediada em Chicago está a tirar partido de um contexto de incerteza macroeconómica e geopolítica para gerar resultados operacionais acima da média. Ao mesmo tempo, surgem os primeiros sinais de que a dinâmica de crescimento poderá estar a atingir um pico local, o que começa a ser descontado por parte do mercado. O CME registou volumes recorde: o volume médio diário (ADV) em março atingiu 41,1 milhões de contratos (+33% em termos homólogos), enquanto o primeiro trimestre completo registou uma média de 36,2 milhões (+22% em termos homólogos), confirmando a forte procura por instrumentos de cobertura de risco.

A atividade aumentou em todos os principais segmentos, incluindo contratos de taxas de juro, matérias-primas e títulos do Tesouro dos EUA, onde o volume de posições em aberto atingiu níveis recorde.

O UBS elevou a sua previsão de EPS para o primeiro trimestre de 2026 para 3,38 dólares (contra os 3,29 dólares anteriores e o consenso de 3,16 dólares), apontando para receitas de transações mais elevadas impulsionadas pelo aumento dos volumes.

Ao mesmo tempo, o UBS mantém uma classificação Neutra e um preço-alvo de 310 dólares (em torno dos níveis atuais), sugerindo um potencial de valorização limitado nas avaliações atuais.

O banco observa que, embora os volumes continuem elevados, a pressão sobre os preços (incluindo estruturas de descontos e mix de produtos) está a limitar parcialmente o crescimento das receitas.

O UBS acredita que o ambiente atual é favorável aos resultados, mas o pico de atividade pode já ter ficado para trás, o que implica comparações mais difíceis nos próximos trimestres.

Consequentemente, o UBS prefere empresas menos dependentes de dinâmicas impulsionadas pelo volume, o que sustenta a sua postura cautelosa em relação à CME.

Apesar disso, a CME continua a ser uma ação com forte dinâmica, as ações subiram aproximadamente 14% desde o início do ano, apesar de o S&P 500 ter caído mais de 10% e quase 20% nos últimos seis meses.

Entretanto, a Raymond James mantém uma postura mais positiva (Outperform), citando a fraqueza da plataforma concorrente FMX como um fator favorável para a CME.

Os incidentes operacionais continuam a ser um fator negativo, incluindo a suspensão temporária da negociação nos mercados de metais e gás, que a empresa ainda está a analisar. Análise das ações do CME Group (D1) O CME Group continua a ser um beneficiário de alta qualidade da volatilidade do mercado, embora, segundo o UBS, o potencial de valorização adicional seja limitado, uma vez que as condições operacionais favoráveis já foram, em grande parte, descontadas nos preços. A empresa beneficia de volumes de negociação recorde em títulos do Tesouro dos EUA, de uma atividade agressiva de cobertura no S&P 500 e da diversificação dos negócios, mantendo simultaneamente uma posição quase monopolística em vários mercados de grande dimensão. Os investidores consideram-na uma ação defensiva com um negócio de alta qualidade, uma gestão sólida e uma estratégia que capitaliza eficazmente a incerteza do mercado. De uma perspetiva técnica, a tendência ascendente parece intacta, embora a ação possa enfrentar resistência a curto prazo, particularmente na faixa dos 315–320 dólares. O suporte-chave situa-se atualmente perto dos 280 dólares, onde se encontra a MME de 200 dias (linha vermelha). Fonte: xStation5

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