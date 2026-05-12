Os recentes resultados trimestrais das empresas do setor da computação quântica suscitaram, mais uma vez, uma forte onda de interesse por parte dos investidores e impulsionaram significativamente as valorizações em todo o segmento. O mercado reagiu de forma característica de uma fase inicial de especulação tecnológica, demonstrando um forte otimismo e centrando-se na dinâmica de crescimento das receitas e nos primeiros sinais de contratos comerciais, ignorando em grande medida o estágio ainda distante de maturidade tecnológica.
Quantum Computing Inc. multiplica receitas, mas continua sem rentabilidade
O relatório mais notável veio da Quantum Computing Inc., que registou receitas de aproximadamente 3,69 milhões de dólares, em comparação com apenas 39 mil dólares no ano anterior, representando um aumento exponencial na sua base de receitas. O resultado também superou as expectativas dos analistas, que rondavam os 3,13 milhões de dólares.
Ao mesmo tempo, a empresa continua a não ser rentável e registou um prejuízo líquido de cerca de 4 milhões de dólares, a par de despesas operacionais crescentes. Apesar disso, as ações reagiram de forma muito positiva, subindo mais de 30% numa única sessão, o que destaca o quanto o mercado está a antecipar o potencial futuro em detrimento da rentabilidade atual.
Rigetti cresce mais de 200% e reforça posição financeira com forte liquidez
A Rigetti Computing também apresentou um sólido crescimento de receitas. No primeiro trimestre de 2026, a empresa gerou aproximadamente 4,4 milhões de dólares em receitas, o que representa um crescimento superior a 200% em relação ao ano anterior e excede ligeiramente as expectativas do mercado. O prejuízo de cerca de 4 cêntimos por ação esteve em linha com as previsões.
Ao mesmo tempo, a empresa continua a gerar prejuízos operacionais significativos de aproximadamente 26 milhões de dólares por trimestre. No entanto, vale a pena notar que a Rigetti encerrou o trimestre com uma posição de caixa muito sólida de cerca de 569 milhões de dólares e praticamente sem dívida, proporcionando uma confortável reserva financeira para um maior desenvolvimento.
Apesar dos dados fundamentais positivos, a reação do mercado foi mista, refletindo uma crescente sensibilidade dos investidores à qualidade do crescimento, em vez de apenas ao seu ritmo.
D-Wave destaca-se pelo salto nas encomendas, apesar da queda na receita
A D-Wave Quantum apresentou um quadro mais complexo. A receita trimestral ascendeu a aproximadamente 2,9 milhões de dólares e diminuiu em relação ao ano anterior devido a uma base de comparação elevada. Ao mesmo tempo, a empresa registou um aumento muito significativo nas encomendas, que subiram para cerca de 33 milhões de dólares, face aos aproximadamente 1,6 milhões de dólares do ano anterior.
Isto representa um aumento exponencial nos compromissos contratuais futuros e é cada vez mais considerado pelo mercado como um indicador mais importante do que a receita atual, numa fase tão inicial de desenvolvimento. No entanto, as perdas operacionais permanecem elevadas, ultrapassando os 30 milhões de dólares, indicando que a escala de comercialização ainda é limitada e irregular ao longo do tempo.
Setor da computação quântica: crescimento acelerado, mas ainda em fase inicial
Ao analisar estes resultados, surge um denominador comum claro para todo o setor. As empresas estão a reportar taxas de crescimento percentual das receitas muito elevadas, mas a partir de bases extremamente baixas, o que significa que, em termos absolutos, continuam a ser negócios de pequena escala. Todas as empresas continuam a não ser rentáveis e os seus modelos de negócio encontram-se ainda numa fase experimental-comercial, fortemente dependentes de contratos individuais e de projetos impulsionados pela I&D.
É importante referir que os resultados financeiros e os comentários da administração não alteram significativamente as perspetivas tecnológicas mais amplas. O setor continua a operar sob o pressuposto de que a comercialização plena da computação quântica, entendida como aplicações industriais estáveis, escaláveis e amplamente adotadas, continua distante. Muitas análises e avaliações anteriores sugerem que uma implantação ampla e significativa da tecnologia poderá ocorrer apenas no início da próxima década.
Mercado ignora fundamentos e aposta no potencial futuro da tecnologia
O comportamento atual do mercado indica claramente uma desconexão entre as avaliações e o estágio atual de desenvolvimento tecnológico. Os investidores parecem estar, em grande medida, a precificar um cenário de adoção muito rápida, apesar de a estrutura de receitas, os níveis de prejuízo e as características dos contratos sugerirem que o setor permanece numa fase inicial de exploração, em vez de uma verdadeira comercialização.
Consequentemente, o ambiente atual reflete uma fase clássica de forte euforia de mercado observada em tecnologias emergentes, em que as narrativas sobre o potencial futuro se sobrepõem aos fundamentos financeiros concretos, e as avaliações refletem cada vez mais as expectativas, em vez do estado atual de desenvolvimento do setor.
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