Conferência de imprensa de Ueda do Banco do Japão

Na conferência de imprensa de hoje, o Governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, apresentou uma avaliação cautelosamente otimista da economia japonesa, sublinhando que a economia está a registar um crescimento moderado, embora permaneçam algumas fragilidades. Ueda salientou que os dados do inquérito Tankan mostram uma redução da incerteza relativamente às previsões de lucros das empresas, o que sugere uma melhoria do sentimento empresarial. O governador observou que os riscos para a economia e a política comercial dos EUA causaram menos incerteza, indicando uma mudança na perceção dos riscos geopolíticos. No contexto da política monetária, Ueda apontou três elementos-chave: o crescimento dos salários deverá continuar no próximo ano, graças às políticas salariais activas das empresas, o que constitui um sinal positivo para o consumo. Sublinhou igualmente que as taxas de juro reais no Japão permanecerão muito baixas, apesar das subidas das taxas nominais, o que significa que a orientação expansionista da política monetária será mantida. Por último, referiu que as subidas das taxas continuarão se a economia e a inflação evoluírem de acordo com as projecções do BoJ, deixando espaço para flexibilidade em novas decisões. O Governador Ueda expressou preocupações mínimas quanto ao impacto do atual aumento da restritividade da política monetária, afirmando que o Banco do Japão não tinha observado quaisquer efeitos significativos, quer das actuais subidas das taxas, quer das anteriores. Sublinhou também que o facto de as taxas de juro terem atingido um máximo de 30 anos não é particularmente significativo para ele, sugerindo que o nível nominal das taxas de juro não é o principal indicador a observar. Quanto à orientação futura da política, Ueda referiu que o BoJ irá explorar a chamada taxa neutra à medida que a economia e os preços respondem às alterações das taxas, o que significa uma abordagem flexível adaptada às condições económicas reais. O governador sublinhou uma importante abordagem metodológica: ao avaliar o estado da economia, deve olhar-se para além das taxas naturais e de curto prazo, prestando atenção às taxas reais e às condições de crédito, o que sugere uma visão mais holística da eficácia da política monetária. Além disso, Ueda salientou que a projeção da taxa neutra do BoJ permanece ampla, o que lhe confere uma flexibilidade considerável para ajustar a sua orientação política em resposta a alterações nas condições económicas. Por último, o governador do BoJ acrescentou que a recente fraqueza do iene pode afetar as variações de preços na economia, pelo que é necessário estar atento a esta questão. O par USDJPY retoma a sua tendência de alta de longo prazo após a decisão do Banco do Japão e os comentários de Ueda. O par defendeu as zonas de apoio marcadas pela EMA de 50 dias (curva azul no gráfico) e negou a divergência de baixa que estava lançando as bases para o fim da tendência atual. No entanto, vale a pena lembrar que o USDJPY é um par altamente volátil e pode negar os movimentos atuais, especialmente imediatamente após a decisão do BoJ, o que por si só aumenta os movimentos especulativos. Fonte: xStation

