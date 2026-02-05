O Banco Central Europeu (BCE) manteve as suas taxas de juro de referência inalteradas, com a taxa de facilidade de depósito em 2% desde junho de 2025. A presidente do BCE, Christine Lagarde, discursou em Frankfurt, onde explicou os motivos por trás da decisão e discutiu os recentes desenvolvimentos na economia da zona euro. Principais conclusões de Lagarde, do BCE: Os últimos desenvolvimentos confirmam que a inflação está a atingir a meta de 2% do BCE. A inflação continuou a diminuir, principalmente devido à queda dos preços da energia. A inflação dos bens aumentou ligeiramente, enquanto a inflação dos serviços arrefecida. As expectativas de inflação a longo prazo permanecem bem ancoradas em 2%.



A economia da zona euro cresceu 0,3% no quarto trimestre, mostrando uma expansão modesta, mas contínua, apesar de um cenário global ainda incerto. O crescimento foi apoiado pelos serviços de informação e comunicação, enquanto a indústria transformadora mostrou resiliência, atenuando os receios anteriores de um abrandamento industrial mais profundo.



A atividade de construção está a ganhar impulso, em parte impulsionada por um aumento da despesa pública. O sentimento empresarial está a melhorar e as empresas estão gradualmente a aumentar o investimento, mesmo num contexto de incerteza persistente.



As condições do mercado de trabalho melhoraram, com o desemprego a diminuir de 6,3% em novembro para 6,2%. O aumento dos salários reais está a apoiar o consumo das famílias, enquanto a despesa pública está a contribuir para a procura interna.



Um euro mais forte poderá empurrar a inflação para abaixo da meta. O Conselho do BCE discutiu a taxa de câmbio EURUSD durante a reunião de hoje. O impacto da valorização do euro está bem incorporado, uma vez que a fraqueza do dólar se tem desenvolvido gradualmente ao longo de quase um ano e mantém-se dentro do intervalo esperado. No entanto, o BCE não tem como meta a taxa com a sua política.



O BCE considera que uma maior integração financeira é uma das condições essenciais para o desenvolvimento económico da zona euro.



A política monetária continua ágil.

