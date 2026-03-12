Desde o início da escalada do conflito no Médio Oriente, os mercados de matérias-primas reagiram sobretudo através de uma forte subida nos preços da energia, enquanto as matérias-primas agrícolas tiveram um comportamento muito mais contido.
Mercados agrícolas mostram reação moderada e maior volatilidade
No caso de produtos como o trigo, o milho e a soja, a reação inicial foi moderada e caracterizou-se mais por um aumento da volatilidade do que por uma tendência de subida acentuada.
Nos mercados de futuros internacionais, nomeadamente em Chicago, registaram-se alguns movimentos pontuais de valorização, mas na maioria dos casos estas matérias-primas continuam a negociar dentro do intervalo de preços em que se encontravam já ao longo de 2024.
Porque o Médio Oriente tem impacto limitado na oferta global de cereais
Esta evolução relativamente estável pode parecer surpreendente à primeira vista, sobretudo tendo em conta o impacto geopolítico do conflito.
No entanto, do ponto de vista fundamental, a explicação é relativamente simples: ao contrário de outras regiões em conflito que tiveram impacto direto na produção agrícola global, o Médio Oriente não é um grande exportador de cereais. Pelo contrário, trata-se sobretudo de uma região importadora líquida de alimentos.
Assim, a escalada militar não está a retirar uma quantidade relevante de oferta ao mercado mundial de trigo, milho ou soja. A maior parte da produção global destas matérias-primas continua concentrada em países como os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, a União Europeia, a Rússia e a Ucrânia, pelo que a dinâmica fundamental da oferta global permanece praticamente inalterada.
Impactos indiretos do conflito: energia, fertilizantes e custos logísticos
Apesar de o impacto direto ser limitado, o conflito pode afetar o mercado agrícola através de canais indiretos, principalmente relacionados com os custos de produção. Um dos mais relevantes prende-se com os fertilizantes, cuja produção depende fortemente do gás natural e de cadeias logísticas que passam em grande parte pelo Golfo Pérsico.
Caso as tensões geopolíticas se prolonguem e perturbem o comércio internacional, os custos de produção agrícola podem aumentar. Esse efeito, contudo, tende a manifestar-se com algum atraso, refletindo-se mais nas próximas campanhas agrícolas do que nos preços imediatos das matérias-primas.
Como o aumento do preço do petróleo pode afetar o transporte e os alimentos
Outro canal importante é o custo do transporte. O aumento do preço do petróleo, provocado pelas tensões na região, encarece o transporte marítimo e a logística internacional, fatores que acabam por influenciar toda a cadeia alimentar.
Além disso, o preço da energia tem um peso significativo em várias fases da produção e distribuição de alimentos, desde a mecanização agrícola até ao processamento industrial.
Bloqueio do Estreito de Ormuz: qual o risco para o comércio agrícola
No que diz respeito ao eventual bloqueio do Estreito de Ormuz, o impacto direto sobre o comércio global de cereais é relativamente limitado. Apesar de ser um dos pontos estratégicos mais importantes para o transporte de petróleo e gás natural, a sua relevância para o comércio mundial de trigo, milho e soja é bastante menor. Apenas uma pequena fração do comércio global destas matérias-primas passa por esta rota marítima.
Consequentemente, mesmo num cenário de perturbação parcial do tráfego marítimo, o impacto direto na oferta global de cereais tenderia a ser reduzido. Ainda assim, poderão surgir efeitos regionais relevantes, sobretudo nos países do Golfo, que dependem fortemente da importação de alimentos e que podem enfrentar custos logísticos mais elevados ou atrasos no abastecimento.
Conflito no Médio Oriente vs guerra na Ucrânia: porque o impacto é diferente
Para compreender melhor a reação relativamente moderada dos mercados agrícolas ao conflito atual, é útil compará-la com o que aconteceu aquando do início da guerra na Ucrânia em 2022. Nesse caso, o impacto foi muito mais significativo, porque tanto a Rússia como a Ucrânia são dois dos principais exportadores agrícolas do mundo.
Antes da guerra, os dois países representavam em conjunto cerca de um terço das exportações globais de trigo e uma parcela significativa das exportações de milho e de óleo de girassol. O bloqueio dos portos do Mar Negro e a interrupção das cadeias logísticas provocaram um choque direto na oferta mundial, levando a uma forte subida dos preços das matérias-primas agrícolas.
Na altura, os preços do trigo chegaram a disparar mais de 50% em poucos meses, refletindo o receio de escassez no mercado global.
A diferença fundamental entre os dois conflitos reside precisamente nesse fator estrutural. Enquanto a guerra na Ucrânia afetou diretamente um dos principais centros exportadores de cereais do mundo, o conflito atual no Médio Oriente não tem impacto direto relevante sobre a produção global de alimentos.
Como resultado, os mercados agrícolas reagem sobretudo ao aumento do risco geopolítico e aos potenciais efeitos indiretos através da energia e dos fertilizantes, e não a uma quebra efetiva da oferta.
Evolução do preço do trigo nos primeiros dias após o início da guerra na Ucrânia
Evolução do preço do trigo nos primeiros dias após o início do conflito no Médio Oriente
O conflito pode aumentar os preços dos alimentos para os consumidores?
Em termos de impacto para o consumidor final, nomeadamente no preço de produtos como o pão, é importante ter em conta que o preço do trigo representa apenas uma parte relativamente pequena do custo final. Em muitos casos, a matéria-prima agrícola corresponde a cerca de 10% a 15% do preço pago pelo consumidor. Outros fatores, como a energia, o transporte, os custos laborais e o processamento industrial, têm um peso frequentemente superior na formação do preço final.
Assim, mesmo que o preço do trigo venha a registar alguma subida moderada, o impacto direto no preço do pão tende a ser limitado. No entanto, se a escalada geopolítica continuar a pressionar os preços da energia, então o efeito inflacionista nos alimentos poderá surgir sobretudo por esse canal.
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