CPI: quedas na inflação colocam FED em situação confortável 🏦

O relatório de inflação de janeiro revela uma taxa geral em queda — uma dinâmica que confirma uma tendência constante de descida e coloca a Reserva Federal numa posição cada vez mais invejável. No entanto, ainda existem algumas pressões subjacentes persistentes. Embora a energia tenha proporcionado um impulso desinflacionário significativo para apoiar esta postura confortável, o facto de os custos do setor de serviços e categorias voláteis, como viagens, permanecerem elevados garante que a Reserva Federal provavelmente continuará paciente e vigilante.
Dinâmica geral vs. dinâmica central:
- Inflação geral: O índice «Todos os itens» subiu 0,2% em relação ao mês anterior em janeiro, uma ligeira desaceleração em relação aos 0,3% registados em dezembro. Isto eleva a taxa de inflação anual (YoY) para 2,4%.
- Inflação subjacente: Excluindo alimentos e energia, os preços aceleraram ligeiramente para 0,3% em relação ao mês anterior (contra 0,2% em dezembro), mantendo uma taxa anual de 2,5%.
Alterações significativas em relação ao mês anterior (dezembro de 2025 a janeiro de 2026):
Impacto da energia: Os preços da energia sofreram uma forte reversão, caindo 1,5% em relação ao mês anterior em janeiro, após um aumento de 0,3% em dezembro. Isso foi impulsionado principalmente pela gasolina, que caiu 3,2% durante o mês.
Estabilidade dos serviços: O setor de serviços continua a ser o principal impulsionador da inflação, com um aumento de 0,4% em relação ao mês anterior. Notavelmente, as tarifas aéreas subiram 6,5%, acelerando significativamente em relação ao aumento de 3,8% em dezembro.
Habitação e alojamento: Houve uma desaceleração notável nos preços do setor imobiliário; o alojamento cresceu 0,2% em relação ao mês anterior, abaixo dos 0,4% observados em dezembro.
Deflação geral dos bens: Os carros e camiões usados continuaram a cair, registando uma queda de 1,8% em relação ao mês anterior. Por outro lado, o vestuário registou um aumento modesto de 0,3%, após um resultado estável anteriormente.
As tarifas continuam a aumentar: Por outro lado, as categorias sensíveis às tarifas apresentaram aumentos de preços significativos durante este período. Os custos com mobiliário aumentaram 0,7%, enquanto os eletrodomésticos, como máquinas de lavar, aumentaram 1,3%. Um crescimento ainda mais acentuado foi registado nos equipamentos de vídeo e áudio (+2,2%) e no segmento de computadores e software, que subiu 3,1%.
O componente habitação tem sido persistentemente o principal impulsionador da inflação ao consumidor, pelo que a sua queda na mais recente publicação do IPC deve incentivar a discussão sobre as reduções das taxas de juro. A esperada queda adicional dos preços do petróleo também deve sustentar um efeito desinflacionário das commodities energéticas e, possivelmente, limitar a volatilidade das tarifas aéreas. Fonte: XTB Research
Implicações para a Fed
Os dados mais recentes sobre a inflação proporcionam ao FOMC uma margem significativa para discutir o potencial regresso da flexibilização monetária, em vez de se sentir pressionado a avançar rapidamente. O arrefecimento da taxa global é em grande parte suportado por uma queda acentuada nos preços da gasolina e pela inflação moderada dos alimentos, o que deve ajudar a manter as expectativas de inflação ao consumidor firmemente ancoradas. Além disso, a desaceleração dos custos da habitação para um ritmo mensal de 0,2% oferece o alívio mais robusto até agora para o setor de serviços essenciais.
No entanto, os membros mais hawkish do comité provavelmente manterão a guarda alta devido à dinâmica “persistente” do núcleo e às claras pressões inflacionárias em bens sensíveis às tarifas. Em última análise, a combinação da desinflação progressiva e dos dados confortáveis do mercado de trabalho concede à Reserva Federal espaço para se ajustar livremente aos riscos em ambos os lados do seu mandato, que atualmente parecem relativamente baixos.
A inflação geral mais baixa dos serviços deve incentivar a discussão sobre novos cortes nas taxas. Fonte: XTB Research
Reação do mercado
Os títulos do Tesouro dos EUA tiveram uma recuperação significativa, com os rendimentos de 10 anos caindo para o nível mais baixo em 3 meses (atualmente em torno de 4,06%).
De acordo com os futuros dos fundos federais, as expectativas de redução das taxas de juro de curto prazo permanecem bem ancoradas, com as probabilidades implícitas para o primeiro semestre de 2026 a permanecerem praticamente inalteradas (aproximadamente 10% para março, 35% para abril e 90% para junho). No entanto, o prazo mais longo tornou-se mais dovish, com os mercados atualmente a precificar 2,56 cortes nas taxas antes do final de 2026, em comparação com 2,3 há uma semana.
O relatório do IPC limitou a força do dólar hoje, eliminando todos os ganhos no USDIDX, embora a volatilidade geral no mercado cambial causada pela publicação tenha sido limitada.
