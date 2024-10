🗽Crédito ao consumo continua a subir nos EUA💵O que esperar para as TNOTEs?

De acordo com os dados da Reserva Federal divulgados ontem (segunda-feira, 9 de setembro), o montante total de empréstimos ao consumo em curso nos EUA aumentou 25,5 mil milhões de dólares em julho, em comparação com junho. O resultado superou todas as previsões dos analistas da Bloomberg e acabou por ser o mais elevado desde finais de 2022. As expectativas sugeriam um aumento de 2 mil milhões de dólares, acima da leitura anterior de 8,93 mil milhões de dólares (revista em baixa, para 5,23 mil milhões de dólares). O total de empréstimos ao consumidor nos EUA aumentou 6% em relação ao ano anterior em julho, para US $ 5,093 biliões.

A percentagem de empréstimos pendentes para automóveis, com um atraso de pelo menos 30 dias, foi a mais elevada desde 2010. A percentagem de novos incumprimentos de cartões de crédito subiu para 9,05%, o novo nível mais elevado em quase 12 anos.

A dívida rotativa, incluindo cartões de crédito, aumentou mês a mês em US$ 10,6 mil milhões; este foi o valor mais alto em cinco meses. Os empréstimos não renováveis (empréstimos para aquisição de veículos/empréstimos a estudantes) aumentaram 14,8 mil milhões de dólares em mais de um ano.

O recente aumento da dívida contribuiu para o maior aumento das vendas a retalho desde o início de 2023. Isto incluiu principalmente um aumento nas compras de veículos.

Uma percentagem crescente de empréstimos com cartão de crédito em dívida e a procura de dívida com juros elevados, juntamente com os mínimos plurianuais da taxa de poupança das famílias americanas, podem significar uma pressão crescente para reduzir o ímpeto dos gastos dos consumidores. Além disso, as taxas de juro da Fed, apesar de poderem descer a partir de setembro, demorarão muitos trimestres até começarem a ter um impacto significativo nos orçamentos familiares dos americanos, que começaram por ser “atingidos” pela inflação elevada e que agora, com a queda da taxa de poupança, deverão começar a pesar nas taxas de juro. Atualmente, a percentagem de consumidores em situação de incumprimento é ainda relativamente baixa, de 3,2% (relatório da Fed de Nova Iorque de agosto), mas as projeções de base sugerem um aumento a partir destes níveis.

TNOTE (W1)

Os futuros das obrigações a 10 anos dos EUA subiram recentemente, a partir de níveis não observados desde 2005; um regresso acima de 120 proporcionaria uma confirmação a médio prazo de uma mudança de tendência. Atualmente, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos estão em 3,71%; naturalmente, o seu declínio favoreceu os ganhos do TNOTE; novas preocupações “recessivas” em torno da dinâmica da economia no exterior, juntamente com o início de um ciclo de flexibilização monetária, poderiam fornecer mais combustível para os touros, enquanto surpresas no lado da inflação, dados mais robustos e uma possível recuperação dos preços do petróleo a partir dos níveis atualmente sobrevendidos poderiam colocar uma nova pressão descendente.

Fonte: xStation5

Fonte: Reserva Federal, Bloomberg Finance L.P.