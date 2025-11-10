As criptomoedas estão a recuperar esta segunda-feira após fortes quedas, durante as quais o BTC caiu cerca de 20% em relação ao seu máximo histórico, enquanto o Ethereum recuou para a zona dos US $ 3.000. Hoje, ambas as maiores criptomoedas estão a valorizar juntamente com os índices de ações dos EUA, onde a melhoria do sentimento pode sinalizar maiores fluxos de entrada em fundos ETF. As esperanças de uma reabertura do governo dos EUA aumentaram, já que os republicanos continuam a negociar detalhes com os democratas. É importante ressaltar que a reabertura do governo também aumentaria a liquidez do mercado, o que - além de melhorar o sentimento sobre a economia - poderia servir como um impulsionador mais estrutural para a tendência. A CryptoQuant observou que os dados do tamanho da ordem spot sugerem o retorno dos investidores institucionais ao mercado Ethereum, que, se mantiver a zona de suporte de $ 3,000- $ 3,400, pode estar entrando em uma fase de acumulação de baixa volatilidade. Entretanto, as carteiras de Bitcoin mais antigas têm vindo a transferir as suas reservas de criptomoedas para a Binance na maior escala desde julho, indicando uma forte pressão de venda entre esse grupo de investidores. Os fluxos de entrada do ETF Bitcoin caíram cerca de US $ 2,3 mil milhões em relação ao pico, marcando a maior saída desde maio de 2025. Desde outubro, os investidores de longo prazo (LTH) voltaram a vender, mas desta vez a procura enfraqueceu, impedindo o mercado de absorver a sua oferta a preços mais elevados. Por exemplo, em janeiro-março e novembro-dezembro de 2024, o aumento das vendas dos LTH foi compensado pelo aumento da procura. O mercado encontra-se agora claramente numa fase de correção, o que é igualmente evidente nos fluxos on chain. A análise do indicador Cost Basis Distribution da Glassnode mostra os principais níveis de preços onde as posições de Bitcoin estão a ser construídas ou fechadas em grande escala. Dois níveis se destacam atualmente: $110.000 - uma zona que mostra alta concentração de oferta , onde muitos participantes do mercado estão ansiosos para vender BTC

- uma zona que mostra , onde muitos participantes do mercado estão ansiosos para vender BTC $102.000 - onde a acumulação está a começar a aparecer, embora ainda relativamente fraca Fonte: Glassnode Os indicadores on-chain da CryptoQuant ainda apontam para uma sólida acumulação entre os grandes grupos de investidores, apesar da intensa venda de BTC de endereços de longo prazo e da queda dos preços. Fonte: CryptoQuant Bitcoin e Ethereum (D1) Olhando para os gráficos das duas maiores criptomoedas, podemos ver que ambas estão atualmente a tentar recuperar a EMA de 200 dias (linha vermelha), com o Ethereum a mostrar uma recuperação mais forte. O token está sendo negociado aproximadamente em torno da média móvel chave perto de US $ 3.600. O indicador RSI para ambas as criptomoedas está a subir gradualmente para 50, sugerindo uma diminuição significativa da pressão de venda. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 ETFs continuam a vender Nos últimos dias, registaram-se saídas de ETFs em criptos, mas a tendência de longo prazo parece intacta- especialmente se o governo dos EUA reabrir e as ações retomarem a sua tendência ascendente. Os ETFs continuam a ser uma medida fundamental do impulso de compra no mercado de criptografia, monitorizado de perto por hedge funds e revendedores. A procura deste grupo poderia servir como um sinal chave de uma potencial inversão de tendência. Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

