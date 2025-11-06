O Bitcoin caiu brevemente abaixo dos 100 000 dólares ontem e, hoje, recuou de cerca de 104 000 dólares para pouco menos de 101 000 dólares. Este movimento reacendeu as preocupações de que a área dos 92 000 dólares (umagap não preenchido da CME) possa ser testada antes que o mercado tente outra recuperação. Além do Bitcoin, Ripple, Cardano e Ethereum também estão enfrentando dificuldades, embora o BTC continue sendo a principal referência para o mercado de criptomoedas em geral. A chamada lacuna CME refere-se a uma diferença de preço que se forma nos futuros de Bitcoin negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME) durante o fim de semana, quando as negociações são interrompidas. Os investidores geralmente esperam que o preço “preencha” essa lacuna assim que os mercados reabrirem.

refere-se a uma diferença de preço que se forma nos durante o fim de semana, quando as negociações são interrompidas. Os investidores geralmente esperam que o preço “preencha” essa lacuna assim que os mercados reabrirem. O nível de US$ 92.000 serviu como um forte suporte anteriormente — em abril de 2025, a grande alta do Bitcoin começou aproximadamente nessa área. Os dados da CoinGlass mostram um denso aglomerado de liquidez perto de US$ 108.600, que pode atuar como resistência se o mercado subir mais.

De acordo com a K33 Research , o preço médio de aquisição de BTC entre os ETFs de Bitcoin dos EUA está atualmente em torno de US$ 90.000 , o que enfatiza ainda mais a importância da faixa de suporte de US$ 90.000 a US$ 92.000 em uma potencial desaceleração do mercado de criptomoedas.

, o está atualmente em torno de , o que enfatiza ainda mais a importância da em uma potencial desaceleração do mercado de criptomoedas. A teoria do ciclo de quatro anos do Bitcoin sugere que o pico do último ciclo ocorreu perto de US$ 124.000 , mas essa estrutura pode estar a perder credibilidade, uma vez que fatores macroeconómicos e institucionais moldam cada vez mais o comportamento do mercado — em vez de apenas os fluxos de investidores de varejo. Além disso, espera-se que cada novo evento de halving tenha um impacto menor no fornecimento total de BTC, uma vez que cerca de 91% de todos os Bitcoins já estão em circulação .

sugere que o pico do último ciclo ocorreu perto de , mas essa estrutura pode estar a perder credibilidade, uma vez que moldam cada vez mais o comportamento do mercado — em vez de apenas os fluxos de investidores de varejo. Além disso, espera-se que cada novo tenha um impacto menor no fornecimento total de BTC, uma vez que cerca de . A BlackRock planeia lançar o seu ETF de Bitcoin (IBIT) no mercado australiano em novembro de 2025 , após um ano em que o seu fundo nos EUA atraiu mais de 27 mil milhões de dólares em entradas .

planeia no , após um ano em que o seu fundo nos EUA atraiu . A Bloomberg Intelligence observa que as compras contínuas de ETF podem ajudar a amortecer as quedas de preço a curto e médio prazo, que são típicas dos mercados de criptomoedas. Bitcoin (gráfico H1, D1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 O impulso descendente contínuo do Ethereum também reflete a queda de junho de 2025, quando o preço caiu de quase US$ 2.900 para pouco menos de US$ 2.100, antes de se recuperar para US$ 4.900 no verão. A retração atual, no entanto, parece um pouco mais profunda e prolongada. Fonte: xStation5

