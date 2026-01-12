⏫Prata dispara 7%

Principais conclusões Valorizações recordes : A prata e o ouro estão atingindo máximos históricos devido ao enfraquecimento do dólar 💵 e aos ataques à independência do Fed 🏛️.

Os futuros do ouro e da prata atingiram novos máximos históricos hoje, à medida que o governo dos EUA intensifica a pressão sobre a Reserva Federal. O Departamento de Justiça iniciou uma investigação criminal sobre o testemunho do presidente Jerome Powell a respeito da renovação da sede histórica da Reserva Federal. Powell classificou a investigação como um “pretexto” destinado a exercer influência política e forçar cortes nas taxas de juro. Este desafio direto à credibilidade do banco central provocou uma forte venda do dólar americano, proporcionando um forte impulso aos metais preciosos. As tensões geopolíticas reforçam ainda mais a procura por ativos de refúgio. Os «pontos críticos» globais continuam ativos, nomeadamente na Venezuela e no Irão, onde surgiram relatos de baixas em grande escala entre os manifestantes. O presidente Donald Trump recusou-se a descartar uma intervenção caso a violência contra os manifestantes continue. Simultaneamente, aumentam as preocupações agudas com a disponibilidade física de metal na China. Na Bolsa de Ouro de Xangai (SGE), os preços da prata ultrapassaram a marca de US$ 90 por onça. O prémio de preço da China saltou mais uma vez. Fonte: Bloomberg Finance LP O prémio de preço da China saltou mais uma vez. Fonte: Bloomberg Finance LP Notavelmente, os receios anteriores de uma queda significativa no interesse aberto da COMEX devido ao reequilíbrio do índice de commodities não se concretizaram até o momento. No entanto, os investidores estão observando atentamente a relação ouro/prata, que atualmente se aproxima da sua média histórica de aproximadamente 50-53 pontos. Embora a relação tenha caído durante os mercados em alta de metais preciosos no passado, a reversão à média continua sendo uma força poderosa. Para contextualizar, a média móvel de 10 anos da relação está um pouco acima de 80 pontos — bem acima dos atuais 54 pontos. Technical Outlook A prata ultrapassou decisivamente o nível de US$ 80 hoje, superando tanto o pico do início de janeiro quanto o máximo histórico anterior registrada em dezembro. O mercado está atualmente testando a região de US$ 85. O suporte é identificado em US$ 84, onde a ação do preço nas duas últimas velas sugere interesse imediato de compra. Fonte: xStation5

