Empresas de defesa a considerar em 2026?

Trump visa a produção de armas – há algo a temer?

Dentro da administração presidencial dos EUA, cresce o ressentimento em relação a mais um setor que, até agora, era tradicionalmente tratado como prioridade, ou mesmo como uma espécie de “vaca sagrada”. O conflito envolve o presidente Donald Trump e vários oficiais militares de alto escalão, incluindo o secretário da Marinha dos EUA. A atenção da Casa Branca e do Pentágono tem sido atraída para a prática de recompra de ações por empreiteiras de defesa, em vez de realizar investimentos de capital. Autoridades sugerem que as empresas estão a alocar capital de forma inadequada.

As “três grandes” da indústria de defesa dos EUA – Raytheon, Lockheed Martin e Northrop Grumman – alocaram somas excepcionalmente grandes para recompra de ações. Entre 2022 e 2024, isso totalizou quase 40 mil milhões de dólares. Esse é normalmente o método preferido de distribuição de lucros aos acionistas devido às vantagens fiscais. Os dividendos são tributados imediatamente como renda, enquanto as recompras diferem a tributação até que as ações sejam vendidas, momento em que o imposto é pago apenas sobre os ganhos de capital.

Nesse ponto, porém, surge um sério conflito de interesses. Os interesses das empresas e dos acionistas não se alinham com o interesse nacional. Maximizar a produção não significa maximizar os lucros e, na maioria das vezes, significa o contrário. Em mercados com altas barreiras à entrada, a escassez pode permitir que as empresas ganhem mais produzindo menos do que são capazes. Tal situação, no entanto, não serve aos interesses do governo dos EUA.

💡Quer aproveitar as oportunidades do setor de defesa? Descubra estratégias e como posicionar a sua carteira para tendências de longo prazo.

Apesar dos lucros recordes em 2022-2024, impulsionados pela guerra na Ucrânia, uma série de conflitos no Médio Oriente e programas mais ou menos bem-sucedidos para modernizar ou expandir as forças armadas dos EUA, o setor continua a sofrer falhas persistentes, relata atrasos repetidos e excede rotineiramente orçamentos já massivos.

Calculando a média dos números dos últimos anos:

A Lockheed Martin gastou até 70% do seu lucro líquido na recompra de ações.

A RTX Corp. gastou cerca de 80% do seu lucro líquido.

A Northrop Grumman gastou aproximadamente 45% do seu lucro líquido na recompra de ações.

Estes números não incluem dividendos, que representam um método grande, significativo e separado de compensar os acionistas. Compartilhando as preocupações do Pentágono, as somas envolvidas são enormes e as direções dos fluxos de caixa são preocupantes. O governo dos EUA argumenta que, diante de níveis de produção decepcionantes e atrasos constantes, esse capital deveria ser alocado para expandir linhas de produção, P&D e salários.

Embora, à primeira vista, uma mudança tão drástica na política de remuneração dos acionistas pareça estar em nítido desacordo com os interesses dos acionistas e possa levá-los a punir as avaliações das empresas, a longo prazo as próprias empresas podem beneficiar-se. Isso decorre do facto de que a negligência e a estagnação nas maiores empresas atingiram níveis que representam uma ameaça significativa à sua continuidade operacional e crescimento.

Vale lembrar, no entanto, que essa não é uma política unilateral. Poucos dias após anunciar a sua intenção de rever as políticas de dividendos e recompra de ações, Trump também sinalizou um aumento radical nos gastos com defesa. Resta saber se essa estratégia de “cenoura e chicote” será eficaz.

Desafios estruturais do complexo militar-industrial dos EUA

As avaliações das próprias empresas de defesa dos EUA refletem problemas estruturais que afetam tanto o setor quanto os Estados Unidos como um todo. As avaliações não conseguiram acompanhar o ritmo do mercado em geral e continuam muito atrás das suas congéneres europeias. O que está por trás dessa divergência e como uma mudança na política governamental poderia afetar as avaliações do setor de defesa?

As empresas de defesa dos EUA e entidades relacionadas (como Boeing, Texas Instruments e General Dynamics) são empresas que, por sua própria escolha, perderam sua base industrial e de capital humano. A disciplina e a cultura de gestão que outrora as construíram foram-se deteriorando. Estas empresas também são cada vez mais forçadas a operar num cenário de infraestruturas negligenciadas e cadeias de abastecimento instáveis. Como resultado, tanto os investidores como o governo dos EUA estão a vê-las com um ceticismo crescente. Os contratantes de defesa nos quais os Estados Unidos (e outros) investiram centenas de mil milhões de dólares na última década e meia estão a revelar-se incapazes de satisfazer até mesmo as necessidades básicas das forças armadas.

Ao mesmo tempo, as suas congéneres europeias estão a multiplicar a capacidade de produção e a formar novos consórcios para desenvolver sistemas sucessivos, apesar dos preços elevados da energia, dos custos de mão de obra e do acesso limitado a muitas matérias-primas. Por que razão, então, os Estados Unidos (apesar das condições aparentemente favoráveis) são incapazes de restaurar a sua base industrial de defesa?

O primeiro problema mais frequentemente citado pelos representantes dessas empresas é a «falta de mão de obra». Sem engenheiros experientes e profissionais qualificados, a expansão ou mesmo a manutenção da produção é impossível.

A questão central, no entanto, é que as empresas alegam falta de engenheiros, embora o mercado de trabalho tenha atualmente mais engenheiros desempregados (ou graduados em geral) do que em qualquer outro momento da história. Ao mesmo tempo, a liderança corporativa pressiona por uma reforma na imigração para atrair supostos especialistas do exterior.

Isso não é uma solução. O trabalho em programas militares requer acesso a materiais com vários níveis de classificação, e o processo de obtenção de autorizações de segurança é árduo e demorado, mesmo para cidadãos nativos dos EUA. A Boeing levou essa estratégia à sua conclusão lógica, possibilitada pela sua grande exposição à aviação civil, onde tais autorizações não são necessárias. As consequências dessa política são visíveis não apenas na avaliação da empresa, mas também na lista de desastres aéreos dos últimos anos. Essas empresas poderiam facilmente recrutar e treinar engenheiros já disponíveis no mercado; elas não o fazem devido a disfunções profundamente enraizadas e à natureza insular dessas organizações, gerando assim perdas não apenas para o orçamento dos EUA, mas também para os acionistas.

O segundo grupo de problemas é muito mais complexo e não pode ser resolvido por meio de mudanças na política de recrutamento.

Como resultado da desindustrialização, desregulamentação, terceirização e privatização, os Estados Unidos permitiram que grande parte de sua infraestrutura logística e industrial caísse em ruína, enquanto muitas capacidades técnicas foram parcial ou totalmente perdidas. Sem anos de investimento consistente e bem planejado, é impossível compensar essas deficiências, e o atraso que os EUA enfrentam continua a crescer.

Hoje, é possível observar uma inversão da situação do teatro do Pacífico da Segunda Guerra Mundial. Apesar de sua atual, clara e esmagadora superioridade no mar e no ar, os Estados Unidos podem, dentro de alguns anos, ser forçados a enfrentar a perspectiva de uma guerra de desgaste contra um adversário que controla mais de 50% da capacidade global de construção naval (China).

Além disso, os EUA provavelmente enfrentarão uma crise energética em escala comparável, ou mesmo superior, à vivida na Europa, se os planos de expansão dos centros de dados forem adiante. As empresas de defesa e seus subcontratados serão forçados a competir por energia com as empresas de tecnologia, um cenário que terminaria desastrosamente para todas as partes envolvidas.

Portanto, é hora de recorrer aos fabricantes europeus. Será que essa diferença tão acentuada nas avaliações e métricas é apenas o resultado da proximidade geográfica com a ameaça russa e de uma série de falhas autoinfligidas pela indústria americana? Não inteiramente.

Por trás do sucesso da defesa europeia está algo que até recentemente era considerado sua maior fraqueza. Quase todos os países da Europa precisavam preservar pelo menos parte de sua capacidade doméstica de produzir equipamentos militares, mesmo durante períodos de gastos historicamente baixos com defesa.

Isto criou um mosaico de empresas pequenas, mas eficientes e altamente especializadas, que partilham o mercado com um punhado de conglomerados industriais cuja história remonta ao século XIX.

Nos Estados Unidos, a transformação seguiu na direção oposta: a maioria dos pequenos contratantes foi consolidada num pequeno grupo de empresas que se tornaram «grandes demais para falir». Hoje, as empresas europeias cooperam onde devem e competem onde podem, o que impulsiona o crescimento contínuo das capacidades e da produtividade. O mercado único e a infraestrutura extensa permitem o rápido aumento da capacidade de produção e design, apesar do peso dos altos preços da energia e dos custos de mão de obra.

"Quo Vadis” ou “Para Bellum”?

Quem, então, se beneficia das tendências que se desenrolam atualmente, e é possível que existam oportunidades de investimento em ambos os lados do Atlântico? Investir em fornecedores de defesa é difícil, apesar dos retornos excepcionais e dos fundamentos sólidos. Investir em fabricantes europeus é ainda mais desafiador.

Por um lado, a maioria dos líderes de mercado da UE já está a ser negociada a níveis muito elevados, muitas vezes com rácios P/E de três dígitos. Por outro lado, estas empresas estão sujeitas a vendas regulares e totalmente injustificadas, desencadeadas por «negociações de paz» sem sentido, que, independentemente do seu resultado, não alteram em nada os fundamentos das empresas. Ainda assim, continuam a existir empresas europeias que o mercado tem ignorado em grande parte, apesar de não o dever fazer.

Kongsberg

O fabricante norueguês de sistemas de defesa aérea ficou para trás em termos de ganhos de valorização, apesar dos planos de expansão ambiciosos e do crescimento consistente. A empresa desempenha um papel fundamental na arquitetura de segurança da UE, dado o papel central que o bombardeamento de populações civis desempenha na condução da guerra pela Rússia. A Kongsberg está a registar um crescimento de receitas de cerca de 50% ano após ano, com um rácio book-to-bill crescente de aproximadamente 1,4. As margens EBIT situam-se atualmente em cerca de 12%, mas devido à alavancagem operacional e ao crescimento exponencial que a empresa está a planear, estes números podem aumentar rapidamente. Atualmente, a empresa é uma das oportunidades mais atraentes do setor. Continua a passar despercebida por grande parte do mercado e há fortes indícios de que os seus maiores ganhos ainda estão por vir.

Gráfico de ações KOG.NO (D1)

A empresa está a começar a recuperar com mais confiança as perdas sofridas durante a correção no segundo semestre de 2025. Fonte: xStation5

Saab Group

A Saab é outra empresa, também da Escandinávia, que, apesar de ser uma das muitas beneficiárias do rearmamento em toda a Europa, permaneceu fora do foco principal dos investidores. A posição da Saab é única: durante décadas, ela formou a espinha dorsal da indústria de defesa relativamente autossuficiente da Suécia. Como resultado, a Saab oferece aos seus clientes soluções diversificadas e integradas que cobrem a maioria das necessidades das forças armadas que valorizam a independência e uma forte relação preço-desempenho.

O fabricante sueco mantém uma das taxas de crescimento de receita mais rápidas do setor, superior a 20%, ao mesmo tempo em que mantém margens vários pontos percentuais acima das de seus pares.

A empresa já era líder no fornecimento de equipamentos de primeira linha para países fora da OTAN. A adesão à aliança abre novos mercados, enquanto os investimentos feitos como parte de iniciativas pan-europeias permitirão à Saab aumentar a produção e beneficiar de maiores economias de escala, fortalecendo a sua posição junto dos clientes existentes. Apesar da série de desafios, a situação das empresas de defesa dos EUA não é desesperadora nem mesmo grave.

Enquanto os principais contratantes lutam com problemas que claramente excedem as capacidades dos seus conselhos de administração e equipas executivas, permanece um segundo nível de empresas capazes e prontas para beneficiar plenamente do maior orçamento de defesa do mundo — e cujas avaliações ainda têm espaço substancial para subir.

Gráfico de ações SAABB.SE (D1)

L3Harris

A L3Harris é uma fabricante de sistemas de mísseis. É uma empresa menos conhecida e menos visível na mídia do que os grandes players do mercado; no entanto, é uma entidade que não só é indispensável, mas também possui algumas das perspectivas de crescimento mais fortes neste segmento do mercado bolsista. A L3Harris detém o monopólio prático dos motores de foguete de combustível sólido para mísseis táticos. Esse monopólio decorre principalmente do processo de certificação extremamente exigente.

Isso reflete-se de forma clara e positiva nos indicadores financeiros da empresa. A empresa apresenta algumas das margens EBIT mais elevadas do setor, superiores a 15%. A L3Harris é também líder em otimização de custos. A sua iniciativa «LHX NeXT» proporcionou uma poupança de 800 milhões de dólares em 2024, em comparação com a meta inicial de 600 milhões de dólares. Até ao final do ano corrente, espera-se que a poupança total atinja 1,2 mil milhões de dólares. Ao mesmo tempo, a empresa continua a negociar com um desconto no P/E futuro em relação ao resto do setor. A L3Harris não depende exclusivamente da otimização ou da obtenção de fluxos de caixa de contratos existentes. Um dos projetos emblemáticos da administração de Donald Trump é o chamado «Golden Dome», um complexo sistema de defesa antimísseis em camadas.

Independentemente do mérito estratégico ou da viabilidade desta iniciativa, o financiamento por trás dela é muito real. O projeto pode valer até aproximadamente 140 mil milhões de dólares, uma parte significativa dos quais pode reverter para a L3Harris devido ao seu papel indispensável neste segmento.

A L3Harris personifica tudo o que as empresas deste setor devem aspirar — e que apenas algumas realmente alcançam. Mais importante ainda, isso ainda não se refletiu totalmente nas avaliações.

Gráfico de ações LHX.US (D1)

A empresa tem apresentado uma tendência ascendente quase ininterrupta desde março de 2025. Vale a pena notar o cruzamento da EMA100 e da EMA200. Fonte: xStation5

Huntington Ingalls Industries (HII)

A HII também é uma empresa que não tem a cobertura da mídia e dos analistas de que gozam as maiores empresas em termos de capitalização de mercado, mas é igualmente indispensável na cadeia de abastecimento — e, dadas as prioridades atuais das forças armadas dos EUA, o seu papel deve crescer de forma constante. A Marinha dos EUA está atualmente numa fase cada vez mais urgente de esforços para expandir, manter e modernizar a sua frota. Todas as indicações sugerem que a principal beneficiária, em termos de avaliações de ações, será a HII.

Tal como a L3Harris, a HII é uma empresa monopolista. A empresa opera o único porto/estaleiro nos Estados Unidos capaz de construir e manter as chamadas «superporta-aviões» — navios gigantescos e ultraavançados que constituem a espinha dorsal do poder militar dos EUA. Além disso, a empresa opera um dos dois únicos estaleiros capazes de construir e fazer a manutenção de embarcações nucleares multifuncionais. Ao contrário, por exemplo, da Boeing ou da General Dynamics, essas dependências críticas não são um piso que apenas impede a HII de cair ainda mais; em vez disso, elas atuam como uma catapulta para outra onda de crescimento.

Os indicadores financeiros da empresa não são tão impressionantes quanto os da L3Harris ou de parte da concorrência europeia, mas a HII continua sendo uma líder clara em crescimento. Crescimento da receita de 16% ano a ano, aumento de 85% nos lucros ano a ano e expansão da margem de 3,5% para 5,6%. A empresa também não parece estar enfrentando dificuldades com a escassez de mão de obra: somente neste ano, contratou mais 4.500 funcionários para executar uma carteira de pedidos recorde totalizando mil milhões de dólares.

Os planos de modernização da Marinha dos EUA são enormes. Eles incluem a construção prevista de pelo menos dois porta-aviões adicionais da classe Ford, vários submarinos da classe Virginia e dezenas de contratorpedeiros e navios de apoio. O orçamento para a construção naval quase dobrou desde 2021 e, desde 2015, o Congresso tem alocado mais fundos para esse fim a cada ano do que o solicitado pelo presidente. Com base apenas nas análises dos relatórios do Congresso de 2024-2025, isso poderia se traduzir em centenas de mil milhões de dólares em contratos ao longo de um horizonte de aproximadamente dez anos.

Gráfico de ações HII.US (D1)

A situação é análoga ao gráfico da L3Harris, embora a tendência ascendente seja vários meses mais longa. Fonte: xStation5

Conclusão

Ao analisar as tendências atuais no mercado bolsista de ações de defesa e militares, várias observações claras emergem:

A indústria de defesa dos EUA, apesar de como é percebida pelo mercado e pelos comentadores, está cada vez mais a ficar para trás em relação aos seus concorrentes europeus.

Isto não se aplica a todas as empresas americanas. Algumas empresas menores, menos visíveis na mídia, mas mais eficientes — capazes de aproveitar plenamente as suas posições estratégicas — permanecem na vanguarda do crescimento da valorização.

A indústria de defesa europeia provou ser um «gigante adormecido» que despertou em resposta às crescentes ameaças e pressões.

As avaliações da maioria das empresas de defesa europeias acompanharam os fundamentos do mercado ou até mesmo os ultrapassaram, mas as oportunidades de investimento ainda permanecem nas sombras.