A escalada das tensões no Médio Oriente continua a representar um risco para o crescimento económico global, com impacto potencial também na economia portuguesa. Embora a exposição não seja uniforme entre setores, o turismo destaca-se como um dos mais vulneráveis ao aumento dos preços da energia, numa altura em que Portugal se aproxima do período de maior atividade sazonal, impulsionado pelas férias de verão de turistas nacionais e internacionais. Custos energéticos e logísticos começam a afetar o retalho em Portugal No setor do retalho, empresas como a Jerónimo Martins já indicaram a intenção de absorver parte da pressão inflacionista, procurando manter os preços competitivos para os consumidores. Ainda assim, o agravamento dos custos logísticos decorrente do contexto geopolítico poderá penalizar os resultados futuros da empresa. De forma semelhante, a Sonae, proprietária do Continente, tem sinalizado a mesma estratégia de contenção de preços, embora reconheça que as margens poderão ser comprimidas caso os custos de transporte e energia continuem a subir. Apesar de se manter um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão, o Estreito de Ormuz continua altamente condicionado, com o tráfego marítimo significativamente restringido. Esta limitação afeta diretamente o transporte de petróleo e gás natural, contribuindo para a manutenção de preços elevados da energia nos mercados internacionais. Setor do turismo enfrenta maior pressão com subida dos custos energéticos Suhyeon Choi / Unsplash O setor do turismo é outro dos segmentos potencialmente mais afetados em Portugal. As companhias aéreas já enfrentam pressões operacionais devido ao aumento dos custos e à subida das tarifas, o que tem levado a ajustes na procura. A TAP Air Portugal, bem como operadoras de baixo custo como a Ryanair e a easyJet, terão de rever horários e tarifas para acomodar o aumento do preço do combustível de aviação, que registou uma subida superior a 100% num curto período recente. Apesar de muitas companhias recorrerem a estratégias de hedging, a persistência de preços elevados aumenta progressivamente a sua exposição ao risco. Algumas estimativas apontam para a possibilidade de aumentos médios de tarifas na ordem dos 20% para compensar o custo do jet fuel. Em paralelo, grandes grupos como a Air France-KLM deverão manter ou reforçar sobretaxas de combustível, sobretudo em rotas de longo curso. Adicionalmente, várias companhias aéreas estão a ajustar a sua capacidade operacional. A Lufthansa anunciou cortes significativos em voos de curta distância até ao outono, o que poderá afetar ligações com destinos como Lisboa e Porto. De forma generalizada, as principais transportadoras europeias têm vindo a reduzir a oferta de voos, antecipando maior pressão sobre o setor durante os próximos meses. Cenário permanece incerto Apesar dos vários sinais de incerteza que continuam a marcar o contexto atual, um eventual fim do conflito e a reabertura do Estreito de Ormuz poderiam levar a uma descida significativa dos preços da energia, retirando parte do prémio de risco que os mercados têm vindo a incorporar. Nesse cenário, seria expectável uma melhoria da confiança, tanto por parte dos investidores como dos consumidores, com reflexos positivos nos setores mais dependentes dos custos energéticos. Ainda assim, as tensões entre os Estados Unidos e o Irão mantêm-se elevadas e o ambiente geopolítico continua instável, o que torna difícil prever com precisão os impactos económicos desta dinâmica. A incerteza permanece, por isso, como o principal fator de risco para as perspetivas económicas globais no curto prazo.

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