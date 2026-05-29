O EU50 regista hoje uma sessão moderadamente positiva, com o índice a valorizar 0,4% ao longo do dia, enquanto o panorama geral do mercado se mantém favorável. Atualmente, 71% dos constituintes estão a ser negociados em território positivo e 60% das ações mantêm-se acima das suas médias móveis de 50 e 200 dias, sugerindo que a recuperação está amplamente distribuída pelo mercado. O índice mantém-se apenas 1,5% abaixo do seu máximo histórico (ATH), com rendimentos de +1,0% nos últimos 7 dias, +3,4% no último mês e +5,0% no acumulado do ano. Setores: Materiais, Financeiro e Industrial lideram o mercado As subidas de hoje são impulsionadas principalmente pelos setores de Materiais, Financeiro, Comunicações, Tecnologia e Industrial. O setor de Materiais é o que apresenta melhor desempenho, com uma subida de 0,8%, apoiado pelos fortes resultados da Saint-Gobain (+1,83%) e da BASF (+1,28%). No setor financeiro, destacam-se a UniCredit (+1,52%), o BNP Paribas (+1,41%) e o BBVA (+1,34%). No entanto, o setor não apresenta um desempenho uniformemente positivo — o Deutsche Bank (-2,29%) é atualmente o componente mais fraco entre as principais empresas com maior variação do dia. No setor industrial, a Airbus (+1,95%) e a Safran (+1,38%) apresentam um bom desempenho, enquanto a pressão sobre o índice provém de nomes como a Bayer (-1,77%), a Siemens Energy (-1,69%) e a Anheuser-Busch InBev (-0,90%). As recompras de ações dão um novo impulso às ações europeias Outra fonte de apoio para o mercado europeu continua a ser o tema das recompras recorde de ações. De acordo com o Barclays, as empresas do Stoxx 600 recompraram ações no valor aproximado de 18 mil milhões de euros em abril, um valor próximo dos máximos cíclicos e bem acima das médias sazonais. O Barclays observa também que quase 80% dos programas de recompra anunciados para 2026 continuam por executar, o que poderá continuar a proporcionar um apoio técnico à procura de ações europeias nos próximos meses. Programas de recompra anunciados A Siemens anunciou um programa de recompra de ações no valor de 6 mil milhões de euros.

A Shell anunciou um programa de recompra no valor de 3 mil milhões de dólares.

A Eni anunciou um programa de recompra no valor de 1,5 mil milhões de euros.

O ING anunciou um programa de recompra no valor de 1 mil milhões de euros.

O Deutsche Bank foi destacado pelo Barclays como uma das empresas com um montante significativo de recompras pendentes, em relação à capitalização de mercado, a executar antes do final de agosto.

A Tenaris, a Quilter, a Bridgepoint, a British American Tobacco, a Serco e a Royal Unibrew foram também identificadas como empresas com programas de recompra pendentes relativamente avultados, ainda por concluir. O panorama atual do EU50 continua positivo, embora seja mais seletivo do que eufórico. Ao mesmo tempo, a valorização do índice, com um rácio P/E de 18,7x, mantém-se relativamente baixa em comparação com os múltiplos de valorização dos principais índices bolsistas dos EUA.

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