Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 registam uma subida de 0,60%, enquanto o Dow Jones ganha 0,30% antes da última sessão de negociação de maio, um mês que se revelou excepcionalmente forte para os mercados bolsistas. A dinâmica em torno da IA continua a ser o principal motor: os resultados divulgados pela Dell após o fecho do mercado fizeram literalmente disparar o mercado e impulsionaram fortemente todo o setor informático. A Dell registou um aumento de quase nove vezes nas receitas de IA em relação ao ano anterior e elevou a sua previsão para o ano inteiro para 165/169 mil milhões de dólares, com um EPS de 17,90 dólares, bem acima das expectativas dos analistas de 142,5 mil milhões de dólares e 13,09 dólares no EPS. São os resultados da Dell que estão a impulsionar o sentimento do mercado hoje; a Dell junta-se ao grupo dos «dinossauros tecnológicos» que encontraram uma segunda vida como intervenientes na IA, tal como a Intel, a Cisco e a Nokia antes deles. Vale a pena notar, no entanto, que a Goldman Sachs estima que os fundos de pensões estejam prestes a vender 14 mil milhões de dólares em ações como parte do seu reequilíbrio mensal, a 12.ª maior estimativa deste tipo desde, pelo menos, 2000. No que diz respeito aos setores, a tecnologia e o hardware informático estão claramente a sair-se bem: Dell +35%, HPE +17%, NetApp +19%, SMCI +10%, HP +7%. Entre os perdedores de hoje contam-se as empresas espaciais, na sequência da explosão do foguetão da Blue Origin na plataforma de lançamento (ASTS -15%, Rocket Lab -5,5%), o setor do vestuário (Gap -15%, American Eagle -11%) e algumas empresas de cibersegurança (SentinelOne -16%). Fonte: XTB Informações empresariais: Dell (DELL) +35%: Um verdadeiro sucesso em termos de resultados: a empresa elevou a sua previsão de receitas para o ano inteiro para 165/169 mil milhões de dólares (em comparação com a estimativa consensual de 142,5 mil milhões de dólares), e as receitas provenientes de servidores de IA dispararam quase 9 vezes em relação ao ano anterior. Os analistas estão a referir-se a este como um «trimestre de destaque» e a comparar a Dell com a Intel ou a Cisco, empresas veteranas que estão, mais uma vez, a tornar-se as principais beneficiárias do boom da IA.



Um verdadeiro sucesso em termos de resultados: a empresa elevou a sua previsão de receitas para o ano inteiro para 165/169 mil milhões de dólares (em comparação com a estimativa consensual de 142,5 mil milhões de dólares), e as receitas provenientes de servidores de IA dispararam quase 9 vezes em relação ao ano anterior. Os analistas estão a referir-se a este como um «trimestre de destaque» e a comparar a Dell com a Intel ou a Cisco, empresas veteranas que estão, mais uma vez, a tornar-se as principais beneficiárias do boom da IA. Gap (GAP) -15%: A gigante do vestuário reduziu a sua previsão de crescimento das vendas para o ano inteiro para 1/2% (anteriormente 2/3%), e a receita do primeiro trimestre ficou em 3,50 mil milhões de dólares, contra os 3,52 mil milhões de dólares esperados. A principal questão é a marca Old Navy, que enfrenta dificuldades e pesou sobre todo o relatório.



A gigante do vestuário reduziu a sua previsão de crescimento das vendas para o ano inteiro para 1/2% (anteriormente 2/3%), e a receita do primeiro trimestre ficou em 3,50 mil milhões de dólares, contra os 3,52 mil milhões de dólares esperados. A principal questão é a marca Old Navy, que enfrenta dificuldades e pesou sobre todo o relatório. SentinelOne (S) -16–20%: A empresa de cibersegurança causou grande desilusão com a sua previsão de receitas para o segundo trimestre (289–291 milhões de dólares, contra os 292 milhões de dólares esperados) e anunciou uma redução de 8% no número de funcionários a tempo inteiro, o mercado reagiu com uma forte onda de vendas.



A empresa de cibersegurança causou grande desilusão com a sua previsão de receitas para o segundo trimestre (289–291 milhões de dólares, contra os 292 milhões de dólares esperados) e anunciou uma redução de 8% no número de funcionários a tempo inteiro, o mercado reagiu com uma forte onda de vendas. AST SpaceMobile (ASTS) -11–15%: As ações da empresa espacial, parceira da Blue Origin, despencaram após o foguetão New Glenn ter explodido na plataforma de lançamento durante um teste em terra na noite de quinta-feira, na Flórida. A EchoStar (-4,5%) e a Rocket Lab (-5,5%) também caíram na sequência da ASTS.



As ações da empresa espacial, parceira da Blue Origin, despencaram após o foguetão New Glenn ter explodido na plataforma de lançamento durante um teste em terra na noite de quinta-feira, na Flórida. A EchoStar (-4,5%) e a Rocket Lab (-5,5%) também caíram na sequência da ASTS. NetApp (NTAP) +15–19% e Okta (OKTA) +7–8%: Ambas as empresas surpreenderam o mercado com resultados melhores do que o esperado: a NetApp registou um crescimento sólido no segmento de armazenamento e elevou as suas previsões para o ano inteiro, enquanto a Okta, líder em gestão de identidades, elevou as suas previsões de receitas para o ano inteiro e superou o consenso em todos os itens.

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