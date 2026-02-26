A D-Wave Quantum divulgou os seus resultados relativos ao quarto trimestre do ano fiscal de 2025, mostrando tanto um crescimento dinâmico do negócio como alguns desafios operacionais. Durante este período, a empresa registou receitas de aproximadamente 2,8 milhões de dólares, o que representa um aumento de 19 por cento em comparação com o mesmo período do ano anterior, mas ficando aquém das expectativas dos analistas. Ao mesmo tempo, os lucros por ação ficaram abaixo das previsões, o que influenciou ainda mais a avaliação dos resultados pelos investidores. Para o ano completo de 2025, a D-Wave apresentou resultados muito mais impressionantes. As receitas anuais atingiram aproximadamente 24,6 milhões de dólares, o que representa um aumento de 179% em comparação com o ano anterior, com a margem bruta a melhorar para mais de 82%. A empresa terminou o ano com uma posição de caixa recorde de aproximadamente 884 milhões de dólares, proporcionando uma flexibilidade financeira significativa para investimentos adicionais no desenvolvimento de tecnologia e na construção de relações com os clientes. Principais destaques financeiros: Receitas trimestrais: aproximadamente 2,8 milhões de dólares, um aumento de 19% em relação ao ano anterior, abaixo das expectativas

Lucro por ação (EPS): abaixo das previsões dos analistas

abaixo das previsões dos analistas Receitas anuais: aproximadamente 24,6 milhões de dólares, um aumento de 179% em relação ao ano anterior

aproximadamente 24,6 milhões de dólares, um aumento de 179% em relação ao ano anterior Margem bruta: mais de 82 por cento

mais de 82 por cento Posição de caixa: aproximadamente 884 milhões de dólares

aproximadamente 884 milhões de dólares Novas encomendas no quarto trimestre: aumento de 471% em relação ao trimestre anterior

aumento de 471% em relação ao trimestre anterior Encomendas preliminares para 2026: mais de 32 milhões de dólares Apesar da evolução positiva das receitas e das novas encomendas, a empresa continua a registar perdas operacionais significativas devido aos investimentos intensivos em investigação, desenvolvimento e marketing destinados a acelerar a comercialização da sua tecnologia. O mercado da tecnologia quântica continua na sua fase inicial de desenvolvimento e as vantagens competitivas ainda não se reflectem totalmente nas receitas reais. A avaliação das acções da D-Wave baseia-se em grande medida nas expectativas de sucesso tecnológico futuro, o que torna o preço das ações sujeito a uma elevada volatilidade e sensível aos resultados de desempenho a curto prazo. A empresa está também a executar contratos estratégicos, como a venda de um sistema quântico a uma universidade por cerca de 20 milhões de dólares, o que demonstra que as aplicações da tecnologia quântica no mundo real começam gradualmente a materializar-se. A D-Wave Quantum é uma empresa com um claro potencial de crescimento, impulsionado pelo rápido aumento das receitas anuais, uma posição de tesouraria recorde e uma procura crescente de tecnologias quânticas. Ao mesmo tempo, as perdas operacionais contínuas, a incerteza quanto ao ritmo de comercialização e uma elevada avaliação de mercado significam que os investimentos nas acções da empresa implicam um risco significativo a curto prazo. No contexto mais alargado do sector, é de notar que as empresas quânticas estão ainda no início do seu ciclo de desenvolvimento e podem ser comparadas ao mercado da inteligência artificial por volta de 2017. A comercialização total das tecnologias quânticas só deverá ocorrer na década de 2030, e a maioria das empresas que sobreviverem até lá só poderão tornar-se rentáveis nessa altura. Isto significa que os investimentos nestas empresas são essencialmente de longo prazo, com potencial para ganhos futuros significativos, mas também com um elevado nível de risco no atual ciclo de mercado. xStation 5 Fonte: xStation5

