A espera está quase no fim. A sessão de hoje em Wall Street é dominada por um dos eventos mais importantes do trimestre: a divulgação dos resultados financeiros da Nvidia (NVDA.US) imediatamente após o sino de encerramento. A Nvidia efetivamente encerra a época de resultados para os pesos pesados do mercado. Vale a pena notar que o calendário fiscal da Nvidia é ligeiramente diferente em comparação com os seus pares em Wall Street. Resultados da Nvidia: o evento decisivo para Wall Street Os futuros dos índices dos EUA apontam para uma abertura positiva: o US500 está atualmente com alta de 0,5%, enquanto o US100 ganha mais de 1%. Por enquanto, o mercado parece ter ignorado os riscos relacionados ao comércio internacional e o Irão, concentrando-se no desempenho da Nvidia. Notavelmente, as empresas mais ligadas à gigante, como TSMC e ASML, estão a ser negociadas em máximos históricos. Por outro lado, as que utilizam a tecnologia da Nvidia, como a Microsoft, ficaram significativamente para trás. Os investidores estão a ponderar se os resultados potencialmente fenomenais da líder em IA serão suficientes para impulsionar o mercado a novos patamares ou se estamos prestes a ter uma reação de “venda nas notícias”. Expetativas do mercado: crescimento de receitas e avaliação Fonte: Bloomberg Finance LP A Nvidia deverá reportar um crescimento de receitas de aproximadamente 68%, o que representa uma aceleração em comparação com os dois trimestres anteriores. Embora a empresa pareça cara com base no P/E (rácio preço/lucro) histórico, o P/E futuro sugere uma avaliação mais moderada. Fonte: Bloomberg Finance LP O preço das ações permanece em consolidação, mas a avaliação subjacente — especificamente o P/E projetado — é relativamente baixa, próxima dos níveis de recuperação observados na virada do primeiro para o segundo trimestre de 2025. Por outras métricas, a Nvidia também não parece excessivamente cara. No entanto, a Nvidia deve superar as expectativas do mercado e evitar quaisquer indícios de problemas no atendimento de pedidos; pelo contrário, deve demonstrar uma perspectiva de crescimento robusto. Nasdaq 100 sob pressão: tecnologia em momento decisivo O setor de tecnologia encontra-se em um momento crítico. Enquanto os clientes da Nvidia anunciam planos de gastos de capital (capex) massivos, o índice Nasdaq 100 tem mostrado recentemente uma relativa fraqueza em comparação com o mercado mais amplo, aumentando a importância do relatório de hoje. Análise técnica: S&P 500 (US500) O US500 tem superado o US100 recentemente, impulsionado por uma rotação de capital para ações defensivas. No entanto, as ações de tecnologia estão a liderar a alta em Wall Street hoje. A Nvidia está a sair da consolidação e a ser negociada nos seus níveis mais altos desde novembro, permitindo que o US500 suba para o seu ponto mais alto desde a liquidação de 12 de fevereiro. Se a Nvidia apresentar resultados sólidos, o US500 tem a chance de atingir 7.000 pontos, enquanto o US100 pode avançar para 26.000 pontos. Notícias corporativas: Nvidia (NVDA.US) As ações da gigante subiram 0,7% no início da sessão. O mercado espera não apenas um resultado acima do esperado, mas, fundamentalmente, uma orientação otimista em relação à procura pelos chips Blackwell. A Nvidia teve recentemente um desempenho inferior ao índice mais amplo de semicondutores (SOX), tornando o relatório de hoje um momento decisivo para a continuação do mercado em alta da IA.

Setor de lítio – Zimbábue abala o abastecimento. Os produtores de lítio estão a valorizar após relatos de que o Zimbábue suspendeu as exportações de concentrados de lítio e minerais brutos. Isso representa um sinal significativo para a cadeia de abastecimento de baterias de veículos elétricos, apoiando as ações de entidades como Albemarle (+7%) e SQM (+4%).

A maioria dos “Sete Magníficos” está a ser negociada em alta: Microsoft (+0,9%), Amazon (+0,6%) e Meta (+0,9%) estão a ganhar na abertura. A exceção é a Apple (AAPL.US), que está em queda de 0,2%, continuando sua relativa fraqueza em relação ao setor de tecnologia — apesar do recente ressurgimento da popularidade impulsionado por planos ambiciosos para um assistente de IA em todos os aparelhos.

Ganhos mais amplos no mercado: Cava, HP e Lowe's. - Os investidores também estão a responder aos lucros e previsões de outros setores. Ganhos estão a ser registados pela Cava (cadeia de restaurantes), HP e Lowe's, demonstrando que o capital está a buscar oportunidades além da esfera imediata da inteligência artificial.

