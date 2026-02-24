Resumo do dia: Tecnologia volta a subir após possível trégua com o Irão

A sessão do outro lado do Atlântico está a decorrer em território claramente positivo, com os principais índices de Wall Street a recuperarem fortemente após as perdas de ontem. O Nasdaq Composite subiu mais de 1%, o S&P 500 ganhou cerca de 0,8% e o Dow Jones Industrial Average subiu cerca de 0,9%.

O evento do dia é, sem dúvida, o anúncio de um acordo plurianual entre a Advanced Micro Devices e a Meta Platforms para o fornecimento de infraestrutura de IA. A notícia do contrato de grande porte impulsionou os preços das ações das empresas e provocou uma forte reação do mercado, destacando a escala e a importância do acordo para o desenvolvimento contínuo do setor de inteligência artificial.

para o fornecimento de infraestrutura de IA. A notícia do contrato de grande porte impulsionou os preços das ações das empresas e provocou uma forte reação do mercado, destacando a escala e a importância do acordo para o desenvolvimento contínuo do setor de inteligência artificial. As ações de software também recuperaram após o anúncio de uma série de parcerias com a Anthropic , aliviando as preocupações anteriores dos investidores sobre possíveis perturbações relacionadas à IA.

, aliviando as preocupações anteriores dos investidores sobre possíveis perturbações relacionadas à IA. O sentimento do mercado acalmou significativamente após a turbulência anterior causada pela decisão da Suprema Corte dos EUA de que as tarifas impostas pelo governo eram ilegais.

de que as tarifas impostas pelo governo eram ilegais. Na Europa, a maioria dos mercados também encerrou o dia em território positivo . O CAC 40 subiu quase 0,3%, o DAX ganhou mais de 0,1%, enquanto o FTSE 100 fechou com uma queda marginal e o IBEX 35 caiu mais de 0,35%.

. O CAC 40 subiu quase 0,3%, o DAX ganhou mais de 0,1%, enquanto o FTSE 100 fechou com uma queda marginal e o IBEX 35 caiu mais de 0,35%. Em fevereiro, o índice de confiança do consumidor publicado pelo The Conference Board nos Estados Unidos ficou em 91,2 pontos, superando tanto a previsão (87,4 pontos) quanto a leitura anterior (89 pontos). O resultado melhor do que o esperado pode sinalizar uma melhora no sentimento do consumidor americano.

No mercado cambial, observamos uma clara fraqueza do iene japonês, que está a perder terreno em relação às principais moedas, com o par USD/JPY a subir cerca de 0,7% hoje. O enfraquecimento do iene deve-se, entre outras coisas, às preocupações dos investidores com a estabilidade fiscal do Japão e a expansão planejada dos gastos do governo.

Estamos a observar flutuações relativamente pequenas no mercado de metais preciosos . O ouro caiu 1,3% e oscila em torno de US$ 5.160 por onça, enquanto a prata caiu 0,7% e está abaixo de US$ 87,5 por onça.

. O ouro caiu 1,3% e oscila em torno de US$ 5.160 por onça, enquanto a prata caiu 0,7% e está abaixo de US$ 87,5 por onça. A situação é diferente no mercado de metais industriais . Os contratos de cobre subiram quase 2,5% e os de níquel subiram quase 4%.

. Os contratos de cobre subiram quase 2,5% e os de níquel subiram quase 4%. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irão, Majid Takht-Ravanchi, afirmou que Teerão está pronta para tomar «todas as medidas necessárias» para chegar a um acordo com os Estados Unidos antes da próxima rodada de negociações em Genebra, o que os investidores viram como um sinal de uma possível redução das tensões geopolíticas. Em resposta a essas declarações, os preços do petróleo estão a cair, uma vez que o prémio de risco associado ao conflito no Médio Oriente diminuiu.

Estamos a observar ligeiras quedas no mercado de criptomoedas. O Bitcoin caiu cerca de 0,6% e está abaixo de US$ 64.300, enquanto o Ethereum caiu 0,2% e oscila em torno de US$ 1.850.

