A Nvidia apresentou resultados ontem após o fecho do mercado em Wall Street. Os resultados voltaram a surpreender os analistas levando as ações inicialmente a subirem mais de 4%, embora todos os ganhos tenham sido devolvidos durante o after-hours. Principais resultados da Nvidia Nvidia report Resultados da empresa. Fonte: Relatório trimestral da Nvidia Acerca dos resultados da Nvidia, o relatório trouxe um recorde nas receitas de US $ 68,1 mil milhões que excederam as expetativas do mercado em termos de receita e lucros. Os fundamentos do negócio estão claramente à frente das previsões já elevadas dos analistas. No último ano, as receitas da empresa cresceram 65% em termos anuais. Segmento de Centros de Dados dispara com procura por IA O segmento de Centro de Dados é particularmente impressionante, com as vendas a aumentarem 13 vezes desde o lançamento do ChatGPT. A Nvidia continua a ser um player importantíssimo na infraestrutura de IA, e a procura dos seus chips continua a ultrapassar a oferta, o que se reflete na rentabilidade. Margens elevadas e forte geração de fluxo de caixa Margem bruta de aproximadamente 75% confirma o excecional poder de fixação de preços da empresa e a sua posição tecnológica dominante. Os fluxos de caixa são igualmente impressionantes. O fluxo de tesouraria livre (FCF) ascendeu a 34,9 mil milhões de dólares, com um crescimento de quase 20 mil milhões de dólares em relação ao ano anterior.

Esta elevada geração de fundos confere à empresa uma enorme flexibilidade - tanto em termos de investimento em chips da próxima geração como de potenciais rendimentos de capital para os acionistas

Os lucros por ação (EPS) ficaram nos 1,62 dólares face aos 1,52 dólares esperados Evolução das fontes de receita da Nvidia Evolução das fontes de receita da Nvidia. Fonte:Relatório oficial da Nvidia. Após os resultados da Nvidia, não deve restar qualquer dúvida de que a procura de inteligência artificial continua a ser enorme e continua a apoiar a atividade da empresa a um ritmo acelerado. Tanto os comentários de Jensen Huang como o próprio relatório trimestral deixam claro que a procura de IA continua a exceder a oferta de chips disponíveis. Além disso, os resultados apresentados mostram que a empresa não precisa do mercado chinês para manter o seu crescimento vertiginoso, embora a sua reabertura estratégica fosse um desenvolvimento importante. Reação do mercado Embora o Nasdaq 100 tenha subido fortemente antes (e após) do relatório da Nvidia, esta manhã o índice tecnológico está a recuar ligeiramente. Desde o início do ano, o índice ganhou menos de 0,5%, em comparação com um aumento de 1,3% no S&P 500 e pouco mais de 2% no Dow Jones Industrial Average. As ações da empresa que também estiveram a subir 4% anularam e os ganhos e os investidores vão estar atentos à abertura do mercado esta sessão, depois dos resultados brilhantes apresentados pela empresa. xStation 5 Os futuros do Nasdaq estão a tentar recuperar parte das correções de baixa registadas hoje. Ainda assim, a tendência de curto prazo parece estar a retomar, depois dos fortes ganhos registados no dia de ontem.

