Há pouco mais de duas semanas, os dados económicos sólidos dos EUA e as preocupações com a inflação levaram os responsáveis políticos do FOMC a rever as projeções contidas no «Dot Plot». As expectativas do mercado relativamente aos aumentos das taxas de juro subiram instantaneamente, e o consenso passou a apontar para dois aumentos antes do final do ano. Isto conduziu a um fortalecimento significativo do dólar, que atingiu o seu nível mais elevado face ao euro em mais de um ano.

Figura 1: Variação no «Dot Plot» do FOMC [junho vs. março] (2026)

Fonte: FOMC, 02.07.2026

Os dados de hoje alteram significativamente o panorama, especialmente porque as expectativas em relação ao relatório de junho eram elevadas, influenciadas, entre outros fatores, pelas declarações do Secretário do Tesouro, Scott Bessent.

A criação de emprego abranda

Os dados revelaram uma criação de emprego significativamente inferior ao esperado (+49 mil contra +107 mil), a par de uma revisão substancial em baixa dos valores relativos aos dois meses anteriores (-74 mil). Vale a pena notar, no entanto, que a média de três meses se mantém num nível sólido (+111 mil), devido aos fortes resultados de abril e maio, sugerindo que o declínio de junho não é necessariamente um prenúncio de um arrefecimento do mercado de trabalho dos EUA.

Figura 2: Variação do número de empregos não agrícolas (NFP) e do subcomponente de emprego do PMI do ISM (2023 - 2026)

Fonte: XTB Research, 02.07.2026

A taxa de desemprego diminui à custa da taxa de participação na força de trabalho

A taxa de desemprego desceu para 4,2%, o que seria motivo de otimismo se não fosse a queda significativa da taxa de participação na força de trabalho (61,5%). A última vez que se registaram níveis tão baixos foi durante o período da pandemia.

Figura 3: Taxa de desemprego e taxa de participação na força de trabalho nos EUA (2023 - 2026)

Fonte: XTB Research, 02.07.2026

O crescimento salarial não irá impulsionar o consumo

O crescimento salarial (3,5 %) não constituiu uma surpresa, mas tornou-se negativo em termos reais (-0,7 %) após o ajustamento pela inflação. Este facto é significativo, uma vez que o consumo nos EUA é atualmente sustentado, em grande parte, à custa das poupanças (a taxa de poupança desceu drasticamente para meros 3 %). Estamos também a observar uma enorme disparidade entre o quintil de rendimentos mais elevado (20%), onde o crescimento do consumo ajustado à inflação no primeiro trimestre atingiu 3,8%, e os restantes 80% dos cidadãos, cujo consumo em termos reais se manteve essencialmente estagnado (+0,6%).

Figura 4: Inflação do IPC dos EUA e crescimento salarial (2006 - 2026)

Fonte: XTB Research, 02.07.2026

Isto implica que, embora a inflação se mantenha elevada (4,2 % nominal, 2,9 % subjacente), os fatores que poderiam sustentá-la a esses níveis no futuro estão a tornar-se cada vez mais escassos. A ameaça de efeitos de segunda ordem significativos parece baixa, e os preços das principais matérias-primas energéticas caíram mais de 35 % em relação aos seus picos de maio.

Além disso, a média truncada mantém-se em níveis baixos (2,4%), uma medida que o novo presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, já apresentou anteriormente como uma alternativa valiosa à medida do PCE subjacente, que caracterizou de forma célebre como «leitura científica de folhas de chá». Durante a sua conferência de imprensa inaugural, referiu repetidamente que o comité utiliza «dados obsoletos» e que se mantém aberto a fontes alternativas.

O mercado de trabalho mantém-se num estado de «baixa taxa de despedimentos e baixa taxa de contratações»

O número de despedimentos está a diminuir (3,28 milhões), mas o número de indivíduos que optam voluntariamente por deixar o seu emprego atual também apresenta uma tendência descendente (0,78 milhões). Isto está em consonância com os dados recentes da ADP e do JOLTS. Este último revelou um volume muito baixo de despedimentos em maio (1,7 milhões, ou 1,1% do total de empregados) e um número modesto de demissões voluntárias (3,1 milhões, ou 1,9% do total de empregados).

Isto não constitui motivo para pânico, embora possa ser motivo de uma preocupação moderada. A crescente apreensão entre os trabalhadores quanto à capacidade de encontrar rapidamente uma vaga junto de um novo empregador não é infundada. A duração média do desemprego está a prolongar-se, situando-se atualmente em cerca de 26 semanas. O número de pessoas que se encontram desempregadas há 27 semanas ou mais (atualmente 1,94 milhões) também tem vindo a aumentar nos últimos meses.

Será que o Mundial não está a proporcionar o estímulo ao crescimento esperado?

O mês de junho foi marcado pelo início do Campeonato do Mundo da FIFA, que este ano decorre nos EUA, no México e no Canadá. Apesar disso, a maior queda no número de novos postos de trabalho registou-se nos setores do lazer (uma redução de até 61 mil). É difícil atribuir isto a uma base elevada, uma vez que o crescimento total das vagas no período de abril a maio foi de apenas 33 mil, após revisões dos dados. Embora seja demasiado cedo para conclusões definitivas, o maior evento desportivo do ano parece, neste momento, não estar a proporcionar o estímulo económico esperado (que já se previa que fosse modesto, em cerca de 0,1 pp de crescimento adicional do PIB).

Impacto dos dados no mercado cambial

O relatório traz uma correção à trajetória das taxas de juro da Fed implícita no mercado. Os investidores continuam a prever plenamente um aumento antes do final do ano, mas atribuem probabilidades cada vez menores a que tal medida ocorra em qualquer uma das próximas duas reuniões. Isto pesa naturalmente sobre o dólar, que hoje se está a desvalorizar 0,6% face ao euro.

Figura 5: EURUSD [M30] (02.06.2026 - 02.07.2026)

Fonte: xStation, 02.07.2026