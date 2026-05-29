Os dados sobre a inflação na Alemanha ficaram abaixo das expectativas do mercado, revelando que os preços registaram uma descida de 0,1% em termos mensais em maio, de acordo com o IHPC, e de 0,2% em termos mensais, com base no IPC. A publicação assume um tom claramente dovish na véspera da próxima reunião do Banco Central Europeu. IHPC alemão a/a (preliminar): 2,70% (previsão: 2,8%, anterior: 2,90%)

2,70% (previsão: 2,8%, anterior: 2,90%) IPC alemão a/a (preliminar): 2,60% (previsão: 2,9%, anterior: 2,90%)

2,60% (previsão: 2,9%, anterior: 2,90%) IHPC alemão m/m (preliminar): -0,10% (previsão: 0,0%, anterior: 0,50%)

-0,10% (previsão: 0,0%, anterior: 0,50%) IPC alemão m/m (preliminar): -0,20% (previsão: 0,1%, anterior: 0,60%) O EUR/USD mantém-se hoje abaixo de 1,166 e continua a ser negociado abaixo da resistência chave marcada pela MME de 200 dias (linha vermelha). O par está atualmente a consolidar-se na faixa de 1,1570/1,1760, enquanto as médias móveis se achatam, sugerindo uma falta de um impulso direcional claro. Um valor do RSI próximo de 47 e um MACD neutro indicam um equilíbrio entre compradores e vendedores. De uma perspetiva técnica, uma quebra acima de 1,1760 poderia abrir caminho para 1,19, enquanto um movimento abaixo de 1,1570 aumentaria o risco de um teste à zona de suporte de 1,14–1,15. EURUSD (D1) Fnote: xStation5

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