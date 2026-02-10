Datadog demonstra força em nuvem e IA A Datadog, fornecedora líder de soluções de monitorização, análise e segurança em nuvem, divulgou os seus resultados do quarto trimestre de 2025 na terça-feira, superando significativamente as expectativas do mercado. A empresa apresentou um forte crescimento de receitas, lucros e expansão na sua base de clientes principais, reforçando a sua posição consolidada no segmento estratégico de nuvem e IA. A receita da Datadog atingiu $953 milhões, representando um crescimento de aproximadamente 29% em relação ao ano anterior e superando claramente a estimativa consensual dos analistas de $917 milhões. O lucro por ação (EPS) ajustado ficou em $0,59, acima da projeção de $0,55. Principais resultados financeiros: 4º trimestre de 2025 Receita: $953 milhões (+29% em relação ao ano anterior; consenso de $917 milhões)



$953 milhões (+29% em relação ao ano anterior; consenso de $917 milhões) EPS ajustado: $0,59 (consenso de $0,55)



$0,59 (consenso de $0,55) Lucro líquido: aproximadamente $46,6 milhões



aproximadamente $46,6 milhões Faturamento (vendas contratadas): $1,2 mil milhões



$1,2 mil milhões Margem bruta: 76% (estável, apesar dos custos operacionais mais elevados) Perspetivas: 1.º trimestre de 2026 e ano fiscal de 2026 Receita no 1.º trimestre: $951–$961 milhões (consenso de $940 milhões)



$951–$961 milhões (consenso de $940 milhões) EPS ajustado no primeiro trimestre: $0,49–0,51 (consenso de US$ 0,54)



$0,49–0,51 (consenso de US$ 0,54) Receita no ano fiscal de 2026: $4,06–$4,10 mil milhões



$4,06–$4,10 mil milhões EPS ajustado no ano fiscal de 2026: $2,08–$2,16 A previsão para o primeiro trimestre antecipa receitas acima das expectativas dos analistas, embora o lucro por ação possa ficar ligeiramente abaixo do consenso. A Datadog continua a manter uma posição sólida no segmento de nuvem e IA, com receitas de grandes clientes proporcionando uma base financeira previsível. Reação do mercado e importância para os investidores Após a divulgação dos resultados, as ações da Datadog subiram acentuadamente, refletindo a recepção positiva dos investidores tanto aos resultados trimestrais acima do esperado quanto às orientações credíveis da empresa para o próximo ano. No atual ambiente tecnológico, em que os investidores estão bastante cautelosos, as empresas em crescimento continuam particularmente sensíveis aos riscos de sobrevalorização e às pressões sobre as margens. Neste contexto, a Datadog destaca-se como uma empresa que não só apresenta resultados sólidos, mas também demonstra capacidade para expandir as suas operações de forma eficaz num segmento tecnológico estratégico. Contexto e perspetivas de negócio A Datadog continua a ser líder em monitorização, análise e segurança na nuvem, beneficiando da crescente procura por soluções de IA, visibilidade de dados e segurança na nuvem. A escala operacional, as fontes de receita previsíveis e uma base crescente de grandes clientes permitem à empresa monetizar contratos de forma eficiente e manter margens saudáveis, apesar das pressões de custos. No entanto, a empresa enfrenta desafios, incluindo o aumento da concorrência de outros fornecedores de nuvem, pressões sobre as margens e a necessidade de sustentar a inovação num setor em rápida evolução. Ainda assim, os resultados e as orientações divulgados indicam que a Datadog tem potencial para manter a sua trajetória de crescimento e expandir-se ainda mais em segmentos estratégicos de infraestrutura de nuvem e IA. Principais conclusões: Datadog 4.º trimestre de 2025 Resultados trimestrais sólidos: receita de $953 milhões (+29% em relação ao ano anterior), EPS ajustado de $0,59, com o número de grandes clientes aumentando para 603, todos superando as expectativas dos analistas.



receita de $953 milhões (+29% em relação ao ano anterior), EPS ajustado de $0,59, com o número de grandes clientes aumentando para 603, todos superando as expectativas dos analistas. Orientação clara: receita no primeiro trimestre de $951 a $961 milhões, EPS ajustado de $0,49 a $0,51; receita no ano fiscal de 2026 de $4,06 a $4,10 mil milhões, EPS ajustado de $2,08 a $2,16.



receita no primeiro trimestre de $951 a $961 milhões, EPS ajustado de $0,49 a $0,51; receita no ano fiscal de 2026 de $4,06 a $4,10 mil milhões, EPS ajustado de $2,08 a $2,16. Posição em IA e nuvem: a forte procura por soluções de monitorização, análise e segurança permite à Datadog expandir as operações e monetizar contratos com grandes clientes.



a forte procura por soluções de monitorização, análise e segurança permite à Datadog expandir as operações e monetizar contratos com grandes clientes. Reação do mercado: As ações subiram após a divulgação, refletindo a confiança dos investidores na estratégia e nas orientações da empresa.



As ações subiram após a divulgação, refletindo a confiança dos investidores na estratégia e nas orientações da empresa. Vantagem competitiva: A escala operacional, a receita previsível e o crescimento estratégico em segmentos tecnológicos importantes diferenciam a Datadog no mercado de nuvem.



A escala operacional, a receita previsível e o crescimento estratégico em segmentos tecnológicos importantes diferenciam a Datadog no mercado de nuvem. Desafios e perspetivas: As pressões sobre as margens e o aumento da concorrência permanecem, mas os resultados e as orientações indicam que a empresa está bem posicionada para sustentar o crescimento da receita e do lucro. Datadog (D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.