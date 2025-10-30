DAX: DE40 desvaloriza antes da decisão do BCE 📉Ações da Volkswagen sob pressão

Principais conclusões DAX40 cai ligeiramente antes dos dados do IPC alemão e da decisão da EBC

Volkswagen perde com problemas de fornecimento de semicondutores

Scout24 e Hellofresh registam ligeiros ganhos após os relatórios de resultados

Os mercados europeus estão a aguardar os principais eventos de hoje do Banco Central Europeu, com a decisão sobre a taxa de juro agendada para as 1:15 GMT e um discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde, às 1:45 CET. O consenso do mercado aponta para que as taxas de juro se mantenham inalteradas em toda a zona euro. Na Alemanha, os investidores também estão a aguardar a divulgação dos dados nacionais sobre a inflação, às 13:00 GMT, onde as expectativas sugerem um declínio para 2,2% em termos anuais, de 2,4% anteriormente. Numa base mensal, prevê-se que a inflação aumente 0,2%, mantendo-se inalterada em relação à leitura anterior. Os futuros do DAX estão a ser negociados em baixa hoje, caindo abaixo dos 24.200 pontos. Fonte: xStation5 Fonte: Bloomberg Finance L.P. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Notícias das empresas cotadas Volkswagen AG A Volkswagen avisou que o cumprimento dos seus objectivos financeiros para o ano depende de um fornecimento estável de semicondutores, referindo que a potencial escassez de chips Nexperia poderia sobrecarregar ainda mais um sector automóvel já em dificuldades. Os fabricantes europeus de automóveis enfrentam atualmente um acesso limitado aos componentes do fabricante neerlandês Nexperia, que se viu envolvido num conflito comercial entre a China e os países ocidentais. Os grupos industriais alertaram para o facto de que, se a situação não melhorar rapidamente, as linhas de produção poderão ser interrompidas em poucos dias. No seu relatório trimestral, a Volkswagen manteve a sua orientação para o ano inteiro, sublinhando que depende de uma disponibilidade adequada de chips. Resultados do terceiro trimestre Prejuízo de exploração: 1,3 mil milhões de euros (≈1,5 mil milhões de dólares)

1,3 mil milhões de euros (≈1,5 mil milhões de dólares) O resultado reflecte 5,1 mil milhões de euros em imparidades e reduções de valor, em grande parte associadas a planos de expansão de veículos eléctricos demasiado optimistas na Porsche AG , bem como às tarifas de importação dos EUA que atingiram as marcas mais rentáveis do grupo.

valor, em grande parte associadas a , bem como às que atingiram as marcas mais rentáveis do grupo. Margem operacional (excl. one-offs): 5,4% vs. -1,6% um ano antes Perspectivas e desafios A Volkswagen está a debater-se com uma transição mais lenta do que o previsto para os veículos eléctricos na Europa. A fraca procura e a lenta recuperação pós-pandemia deixaram a empresa com um excesso de capacidade de produção dispendioso, enquanto a queda das vendas na China e nos EUA continua a pesar nos resultados. Para fazer face a estes desafios, o diretor financeiro Arno Antlitz afirmou que a empresa irá reforçar a disciplina de custos e aplicar novas medidas estruturais, centrando-se no aproveitamento da escala e no reforço das sinergias do grupo. O Diretor Executivo Oliver Blume também tomou medidas para reduzir os encargos de investimento, reduzindo os planos de produção de baterias e de software interno e formando parcerias com a Xpeng Inc., da China, e a Rivian Automotive Inc., dos EUA, para reforçar a posição da VW no estrangeiro. Na Alemanha, a Volkswagen, a Audi e a Porsche estão a reestruturar as suas operações, em concertação com os sindicatos, com vista a obter poupanças significativas e uma maior eficiência. HelloFresh SE A HelloFresh divulgou um EBITDA ajustado acima das expectativas dos analistas para o terceiro trimestre, fazendo com que suas ações subissem quase 3% hoje. Resultados do Terceiro Trimestre EBITDA ajustado: € 40,3 milhões (-44% a/a ), est. € 37,4 milhões (consenso Bloomberg)

€ 40,3 milhões ), est. € 37,4 milhões (consenso Bloomberg) EBITDA ajustado internacional: €33,2 milhões (-4,3% a/a ), est. €33,4 milhões

€33,2 milhões ), est. €33,4 milhões EBITDA ajustado da América do Norte: €47,5 milhões (-36% a/a ), est. €53,7 milhões

€47,5 milhões ), est. €53,7 milhões Receitas: 1,58 mil milhões de euros (-14% em termos homólogos ), estimativa de 1,61 mil milhões de euros

1,58 mil milhões de euros ), estimativa de 1,61 mil milhões de euros Vendas em FX constante: -9,3%, est. -8.83%

-9,3%, est. -8.83% Margem EBITDA ajustada: 2,5% (vs. 3,9% y/y), est. 2.45%

2,5% (vs. 3,9% y/y), est. 2.45% Valor médio das encomendas: 65,60 euros, est. 66,11 euros

65,60 euros, est. 66,11 euros Encomendas: 23,93 milhões, est. 24,53 milhões

23,93 milhões, est. 24,53 milhões Encomendas internacionais: 10,94 milhões

10,94 milhões Encomendas na América do Norte: 12,98 milhões, est. 13,23 milhões Perspectivas para o ano inteiro A empresa mantém a orientação para um declínio de 6-8% nas vendas a taxas de câmbio constantes (est. -8,05%)

para um (est. -8,05%) EBITDA ajustado ainda esperado entre 415-465 milhões de euros (est. 436,9 milhões de euros)

ainda esperado entre (est. 436,9 milhões de euros) A orientação para o AF2025 foi reafirmada, sem alterações nas premissas de vendas ou rentabilidade. Fonte: xStation5 Scout24 SE A Scout24 espera que o crescimento das receitas para o ano inteiro atinja o limite superior do seu intervalo previamente orientado (+14% a +15%), mantendo uma forte perspetiva para 2025. Previsão para o ano inteiro Crescimento da receita visto no limite superior de +14%-15% (anteriormente: +14%-15%) Resultados do terceiro trimestre EBITDA operacional: 104,2 milhões de euros (+15% a/a ), est. 102,4 milhões de euros (consenso Bloomberg)

104,2 milhões de euros ), est. 102,4 milhões de euros (consenso Bloomberg) Margem EBITDA operacional: 62,9% (inalterada em relação ao ano anterior)

62,9% (inalterada em relação ao ano anterior) Receitas: 165,6 milhões de euros(+15% em relação ao ano anterior), estimadas em 163 milhões de euros Comentário A empresa reduziu a sua orientação para um aumento da margem EBITDA operacional ajustada para o limite superior do intervalo anterior (até +70bps). A administração reiterou que o aumento do EBITDA e da rentabilidade continua a ser o principal objetivo estratégico da empresa. As acções da Scout24 estão hoje a ser negociadas em alta modesta. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.