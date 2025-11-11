Os mercados acionistas europeus estão a ser negociados em terreno positivo, com os investidores a receberem de forma positiva os sinais de que o encerramento do governo dos EUA poderá terminar em breve e a época de lucros continua sólida. Na Alemanha, no entanto, o sentimento é misto - as acções da Fraport (FRA.DE) estão a liderar os ganhos após fortes resultados trimestrais, enquanto a Lufthansa (LHA.DE) também está a subir. Na frente macroeconómica, o sentimento económico alemão ZEW decepcionou, caindo mês a mês, contrariamente às expectativas de melhoria. Índice de Sentimento Económico ZEW (outubro): 38,5 (Previsão 41, Anterior 39,3). Situação atual: -78,7 vs -78,2 previsão e -80,0 anterior. O par EUR/USD enfraqueceu ligeiramente após a publicação dos dados.

38,5 (Previsão 41, Anterior 39,3). -78,7 vs -78,2 previsão e -80,0 anterior. O par enfraqueceu ligeiramente após a publicação dos dados. As ações suíças tiveram um desempenho superior, com Richemont e Swatch Group subindo após relatórios sugerindo que os E.U. podem reduzir as tarifas de importação de produtos suíços.

e subindo após relatórios sugerindo que os E.U. podem reduzir as tarifas de importação de produtos suíços. O Europe Stoxx 600 atingiu um máximo de duas semanas, apoiado pela força do sector das telecomunicações, na sequência dos lucros optimistas da Vodafone. O CAC40 de França e o FTSE 100 do Reino Unido ganharam ambos cerca de 0,8%. DE40 (D1) Os futuros do DAX alemão desceram quase 0,4%, embora o índice tenha recuperado fortemente do nível 23.300 para cerca de 24.100 pontos. Os compradores estarão atentos à zona de resistência marcada pelos 24.200, que coincide com a EMA de 50 dias (laranja). Fonte: xStation5 Fortes resultados da Fraport As ações da Fraport atingiram os níveis mais elevados desde o verão de 2019, subindo cerca de 9% depois de a empresa ter apresentado um EBITDA do terceiro trimestre melhor do que o previsto. O fluxo de caixa livre melhorou significativamente à medida que os principais investimentos em aeroportos globais se aproximavam da conclusão. A receita ficou ligeiramente abaixo das expectativas, mas a empresa superou o desempenho em todas as quatro divisões nas métricas de lucro. O tráfego de passageiros em outubro aumentou cerca de 6% , enquanto as perspectivas de passageiros para 2025 (~63 milhões) permanecem alinhadas com as previsões do mercado. Os analistas observaram uma forte probabilidade de a Fraport superar a sua orientação para o lucro líquido em 2025 , na sequência do sólido desempenho do terceiro trimestre.

, enquanto as permanecem alinhadas com as previsões do mercado. Os analistas observaram uma , na sequência do sólido desempenho do terceiro trimestre. A operadora do Aeroporto de Frankfurt relatou EBITDA ajustado do terceiro trimestre de 2025 de cerca de € 535 milhões , cerca de 1-3% acima das estimativas da empresa e do Morgan Stanley , ajudado por um reembolso de pensão de € 50 milhões e um reembolso de serviços públicos de € 8 milhões no segmento de varejo e imóveis.

, cerca de , ajudado por um e um no segmento de varejo e imóveis. Os sectores da aviação e da assistência em escala obtiveram os melhores resultados, excedendo as expectativas em termos de receitas e custos. As operações internacionais foram mistas - a Grécia, o Brasil e Liubliana tiveram um desempenho superior, enquanto os EUA e a Bulgária registaram um desempenho inferior.

e da obtiveram os melhores resultados, excedendo as expectativas em termos de receitas e custos. As operações internacionais foram mistas - tiveram um desempenho superior, enquanto registaram um desempenho inferior. A unidade de Retalho e Imobiliário registou um crescimento modesto, com receitas de 145 milhões de euros e despesas por passageiro a aumentarem 1% em termos homólogos, para 3,06 euros , devido sobretudo aos bons resultados da publicidade.

e , devido sobretudo aos bons resultados da publicidade. A margem EBITDA do Grupo aumentou de 40,3% no trimestre anterior para 45,5% . O EBITDA da aviação aumentou 19%, para 162 milhões de euros , e a assistência em escala melhorou a sua margem de 7% para 16%.

do Grupo de 40,3% no trimestre anterior . O EBITDA da aviação aumentou , e a assistência em escala melhorou a sua margem de 7% para 16%. O fluxo de caixa livre foi reforçado, apesar das despesas de capital no valor de 328 milhões de euros , apoiado por uma melhor gestão do fundo de maneio e pela redução dos custos de financiamento.

, apoiado por uma melhor gestão do fundo de maneio e pela redução dos custos de financiamento. A Fraport reafirmou as suas perspectivas para o ano inteiro , prevendo um fluxo de caixa livre próximo do ponto de equilíbrio e uma dívida líquida na ordem dos 8,3-8,5 mil milhões de euros (estimativa da Morgan Stanley: 8,4 mil milhões de euros).

, prevendo um e uma (estimativa da Morgan Stanley: 8,4 mil milhões de euros). O volume de passageiros aumentou 2,6% em Frankfurt e 3% nos aeroportos regionais gregos . O programa de voos de inverno revela um crescimento da capacidade de lugares de cerca de 3% em termos anuais , ligeiramente inferior aos 5-6% registados em setembro.

e . O revela um crescimento da capacidade de lugares de cerca de , ligeiramente inferior aos 5-6% registados em setembro. O Morgan Stanley manteve uma notação de “peso igual ”, com um preço-alvo de 72 euros, considerando o relatório como “uma pequena melhoria e um fluxo de caixa sólido”. Fonte: xStation5

