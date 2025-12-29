Destaques da manhã (29.12.2025)

Os futuros dos principais índices norte-americanos estão a iniciar a última semana de 2025 de forma lateral, num contexto de liquidez ainda reduzida.

As conversações entre Trump e Zelensky, na Flórida, não conseguiram chegar a um acordo sobre a guerra na Ucrânia. Trump disse que o acordo está a aproximar-se, mas as principais disputas sobre concessões territoriais e a central nuclear de Zaporizhzhia continuam por resolver. O presidente da Ucrânia sublinhou que, embora cerca de 90% do quadro de paz tenha sido acordado, as questões pendentes irão determinar se a guerra termina ou se arrasta.

Os investidores da região Ásia-Pacífico iniciaram a semana com um sentimento misto, com preocupações sobre o crescimento moderado na China e no Japão (HK.cash: -0,5%, JP225: -0,35%, CHN.cash: -0,05%). As perdas na China foram parcialmente amortecidas pelas acções tecnológicas apoiadas pelo governo, enquanto o mercado japonês encontrou apoio na esperança da normalização da política do BOJ. Os ganhos são liderados por mercados focados em IA e semicondutores na Coreia do Sul (KOSPI: +1,9%) e Taiwan (TWI: +0,9%).

As minutas do Banco do Japão indicam que alguns membros apoiam aumentos graduais das taxas de juro para promover o crescimento e evitar que se fique para trás na curva. A taxa neutra continua a ser difícil de identificar e a política ainda está abaixo dela. Os membros destacaram as alterações das taxas no estrangeiro, as taxas reais profundamente negativas, mesmo com os actuais 0,75%, e a necessidade de um acompanhamento atento da economia e dos mercados. Salientaram igualmente o papel do apoio orçamental, o potencial de crescimento positivo dos salários reais no próximo ano e a vigilância face aos níveis recorde de investimento e lucros.

Nos mercados cambiais, o principal movimento é uma recuperação do iene, embora a convicção limitada em torno dos sinais hawkish do BOJ sugira que os mercados permanecem cautelosos em relação à comunicação do banco central (USDJPY: -0,1%, EURJPY: -0,2%, GBPJPY: -0,15%). AUDUSD quebrou brevemente para uma alta de 14 meses, enquanto o NZD teve um desempenho inferior a todas as moedas do G10 (NZDUSD: -0.15%) em meio a uma recuperação mais ampla do dólar (USDIDX: + 0.1%). EURUSD está estável perto de 1,175, enquanto EURPLN está inalterado em torno de 4,21.

Os metais preciosos estão a corrigir fortmente, com os investidores realizando lucros. O paládio foi o que mais caiu (-11,6%), apagando drasticamente os ganhos recordes da sessão anterior. A platina desceu 5,3%, a prata caiu 3,3% para 76 dólares e o ouro desceu 1,1% para 4.480 dólares por onça.

O petróleo Brent e WTI estão a recuperar cerca de 0,7% após o recente recuo (petróleo em torno de USD 60,80), enquanto o gás natural está a cair 1%, apesar dos ganhos na abertura.

A Bitcoin está a subir 2,2% para 89.850 dólares, enquanto o Ethereum ganha 2,8% para 3.034 dólares.

