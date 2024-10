DE40: A pressão de venda do DAX intensifica-se perto da ATH 🔔

O índice alemão DAX está a registar ligeiras quedas na primeira parte do dia, perdendo 0,25% para 18.650 pontos. No entanto, os níveis em que o índice está atualmente posicionado estão perto de máximos históricos, um pouco abaixo dos 18.900 pontos. A sessão mais alargada dos mercados europeus também se mantém relativamente inalterada. Os maiores ganhos são observados nos índices de Espanha, França e Itália (0,20-0,30%), enquanto as maiores descidas ocorrem na Áustria e na Polónia (0,80-0,90%). A volatilidade na primeira parte do dia foi parcialmente limitada pelo facto de os mercados do Japão e da China permanecerem fechados devido a um feriado. No entanto, à medida que nos aproximamos da abertura da sessão de dinheiro dos E.U.A., movimentos mais significativos estão a tornar-se visíveis. Hoje, estamos a observar particularmente as quedas do dólar americano, que está a ser vendido pelos investidores que antecipam o primeiro corte da taxa de juro na reunião de quarta-feira. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app DAX (intervalo D1) O índice alemão está em baixa de 0,25% hoje, embora isso seja menor, considerando as últimas três sessões de alta antes do fim de semana. Atualmente, os touros precisam de aproximadamente 1,00% de ganhos para voltar a testar o limite superior do canal de consolidação em 18.900 pontos. Este nível foi testado várias vezes nos últimos meses, e uma quebra decisiva pode indicar um potencial para ganhos muito maiores. No lado negativo, o nível de suporte chave para defender está em torno de 18.400 pontos. Notícias da Empresa A Volkswagen (VOW1.DE) está a cair 1,00%, e o sentimento dos investidores em relação ao fabricante de automóveis alemão continua desfavorável. A Volkswagen espera um segundo semestre de 2024 igualmente desafiante, depois de uma primeira metade do ano relativamente boa. “Estamos conscientes de que muitos mercados estão atualmente a arrefecer”, afirmou Carsten Intra, CEO da Volkswagen Veículos Comerciais, na feira de transportes IAA, em Hannover. “A segunda metade do ano vai ser difícil”. As ações da Rexel (RXL.FR) estão a subir mais de 10,00% na segunda-feira, depois de a empresa ter anunciado que rejeitou uma oferta de aquisição de cerca de 9,4 mil milhões de dólares da empresa do bilionário Brad Jacobs, QXO (QXO.O). A oferta avaliava a empresa entre 28,00 e 28,40 euros por ação, em comparação com o preço atual de cerca de 25,20 euros, e foi considerada pelo conselho de administração da Rexel como subvalorizando a empresa. O Diretor-Geral doUniCredit (UCG.IT), Andrea Orcel, manifestou o seu apoio a uma fusão com o Commerzbank (CBK.DE). De acordo com Orcel, a fusão dos dois bancos poderia criar um valor acrescentado significativo para todas as partes interessadas e resultar num concorrente muito mais forte no mercado bancário alemão. As instituições têm poucas sobreposições, o que criaria um banco que “se complementa bem geograficamente e é muito equilibrado em termos de negócios de retalho e de empresas”.

