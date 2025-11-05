DE40: Ações europeias sob pressão tecnológica

As ações europeias iniciam a quarta-feira, 5 de novembro de 2025, em baixa, após uma correção no mercado norte-americano, onde as ações de tecnologia apresentam uma queda acentuada. O índice alemão DAX caiu cerca de 0,5%, o francês CAC 40 caiu 0,2% e o britânico FTSE 100 caiu cerca de 0,1%. A fraqueza do mercado europeu dá continuidade à tendência dos mercados norte-americano e asiático, onde os investidores estão cada vez mais preocupados com as altas valorizações das empresas de tecnologia e relacionadas à inteligência artificial.

Além disso, sinais macroeconómicos positivos estão a chegar da zona euro. O PMI composto final para a zona euro em outubro está em 52,5, superando a previsão de 52,2. No setor de serviços, o PMI da zona euro é de 53 contra uma previsão de 52,6. Na Alemanha, o PMI de serviços subiu de 51,5 em setembro para 54,6, também acima das expectativas. Apesar destes aspetos económicos positivos, o mercado acionista continua sob pressão, uma vez que os investidores continuam a reagir com cautela à incerteza no setor tecnológico.

A incerteza global e as preocupações dos investidores sobre o futuro do setor tecnológico são alimentadas por declarações de líderes de grandes bancos norte-americanos, incluindo o Morgan Stanley e o Goldman Sachs, que questionam a sustentabilidade das atuais avaliações elevadas.

Neste contexto, as encomendas industriais alemãs aumentaram 1,1% em relação ao mês anterior em setembro, após uma queda anterior de 0,4%, sinalizando um impulso positivo na economia. Os preços do petróleo estão a estabilizar após quedas anteriores, devido ao aumento dos inventários dos EUA e às preocupações com a fraca procura.

Atualmente, observa-se volatilidade no mercado europeu em geral.

Nas últimas semanas, o índice DE40 (DAX alemão) desacelerou a sua subida e entrou numa correção, caindo abaixo da EMA(50) de curto prazo e testando o suporte da EMA(100). O mercado perdeu alguns ganhos do pico de outubro, mas permanece acima da EMA(200) de longo prazo, o que pode indicar estabilização. Esta situação mostra que os investidores estão cautelosos após ganhos rápidos e agora aguardam novos impulsos macroeconómicos e resultados corporativos.

Notícias de empresas:

As ações da BMW (BMW.DE) sobem após os resultados do terceiro trimestre de 2025, apesar dos desafios do mercado e da queda nos lucros em relação ao ano anterior. Os investidores veem com bons olhos as vendas estáveis na Europa e nos EUA e a crescente participação dos veículos elétricos, destacando o desenvolvimento estratégico da empresa em eletromobilidade. A BMW continua com o seu programa “Neue Klasse”, lançando novos modelos com o objetivo de fortalecer a sua posição global, especialmente no segmento premium. Apesar das condições mais difíceis na China e das pressões de custos, a empresa mantém uma margem EBIT sólida no setor automóvel e um aumento nas entregas de veículos, apoiando o sentimento positivo do mercado.

Resultados financeiros da BMW no terceiro trimestre de 2025:

Lucro antes de impostos: 2,3 mil milhões de euros (queda de 9,1% em relação ao ano anterior)

Lucro acumulado nos primeiros nove meses: 8 mil milhões de euros

Margem EBIT no setor automóvel: 5,2%

Entregas de veículos: 588 000 unidades (aumento de 8,7%) Europa: +9,3% EUA: +24,9% China: estável em relação ao ano anterior

Receita do segmento automóvel: 28,5 mil milhões de euros (aumento de 2,4%)

Previsão da BMW para o ano completo de 2025:

Lucro antes de impostos: ~10 mil milhões de euros (ligeira queda em relação ao ano anterior)

Margem EBIT do setor automóvel: 5–6%

Fluxo de caixa líquido do setor automóvel: >2,5 mil milhões de euros

A Novo Nordisk (NOVOB.DK), gigante farmacêutica dinamarquesa, continua uma profunda reestruturação, anunciando cerca de 9.000 cortes de empregos em todo o mundo. A empresa reduz a previsão de lucro para o ano inteiro de 2025 devido ao aumento da concorrência no segmento de medicamentos para obesidade e aos custos de reestruturação, embora tenha registado um aumento de 5% no lucro operacional nos primeiros três trimestres. As vendas do seu popular medicamento Wegovy estão a crescer, mas a concorrência da Eli Lilly e outras empresas está a afetar os preços e as taxas de crescimento. No terceiro trimestre, as vendas totais foram de 75 mil milhões de coroas dinamarquesas e o lucro operacional caiu cerca de 30%, para 23,7 mil milhões de coroas dinamarquesas, com as vendas do Wegovy a atingirem 20,4 mil milhões de coroas dinamarquesas.

A Siemens Healthineers (SHL.DE) prevê um declínio no lucro líquido para o ano fiscal de 2026, principalmente devido a tarifas mais altas e taxas de câmbio desfavoráveis, especialmente um euro forte em relação ao dólar. Apesar desses desafios, a empresa espera um crescimento de receita de 5 a 6% e planeja aumentar os dividendos, apoiada por uma sólida geração de caixa e redução da dívida. A Siemens Healthineers também enfatiza os investimentos contínuos no desenvolvimento de tecnologia médica, adaptando sua estratégia ao ambiente de mercado em constante mudança. Os mercados reagiram com cautela, com as ações caindo cerca de 7% devido à previsão e à incerteza relacionada às tarifas e às taxas de câmbio.