Gráfico do dia: Petróleo, como a intervenção na Venezuela impacta o mercado petrolífero? 🔎

Os eventos do fim de semana na Venezuela abalaram o ciclo de notícias globais, mas até agora tiveram um impacto limitado nos mercados financeiros. No momento da redação deste artigo, o petróleo, os metais preciosos e o dólar americano estão a registar ganhos modestos. Maduro foi detido numa operação militar liderada pelos EUA.

Trump afirmou que os Estados Unidos agora têm «acesso total» aos recursos da Venezuela e quer que as empresas petrolíferas americanas retornem ao país. Apenas foram relatados danos menores na infraestrutura do porto de La Guaira, enquanto a produção da PDVSA permaneceu intacta.O petróleo inicialmente caiu cerca de 0,73%, para US$ 56,30 por barril, mas depois recuperou e agora está sendo negociado perto de US$ 57,45. O mercado está a tentar determinar o preço baseado na probabilidade de entrada de capital estrangeiro na Venezuela e na potencial reconstrução do setor petrolífero do país, severamente degradado, pelos Estados Unidos. Atualmente, a Venezuela representa apenas cerca de 1% da produção global após anos de sanções e subinvestimento, mas detém aproximadamente 17% das reservas mundiais de petróleo. Relatos de iniciativas de capital — incluindo um fundo de investimento de US$ 2 mil milhões liderado pelo ex-executivo da Chevron Ali Moshiri — reforçaram as expectativas de que a produção poderia aumentar gradualmente em um horizonte mais longo. As grandes petrolíferas americanas também estão a recuperar fortemente, incluindo a Chevron (+7,70%) e a Exxon Mobil (+4,45%), devido à especulação sobre um potencial envolvimento na reconstrução das infraestruturas da Venezuela. No entanto, numa perspetiva realista, restaurar a produção exigiria anos de investimentos dispendiosos em poços, refinarias e infraestruturas de transporte, e algumas estimativas sugerem que qualquer aumento significativo na oferta poderá não se concretizar antes de 2030 ou mais tarde. Dado este horizonte de longo prazo, os mercados avaliaram o impacto da oferta a curto prazo como limitado. Comentários da indústria indicam que a reconstrução do setor petrolífero da Venezuela é um “projeto de muito longo prazo” que pode enfrentar contratempos antes de apresentar resultados, o que ajudou a acalmar os receios de um excesso imediato da oferta. Ao mesmo tempo, a OPEP+ decidiu no fim de semana manter a produção inalterada, estabilizando ainda mais as perspetivas de oferta para o primeiro trimestre de 2026. Em resumo, os desenvolvimentos do fim de semana estão atualmente a ter um impacto mais político do que fundamental nos mercados. A principal reação observável até agora tem sido o aumento da volatilidade do petróleo, um fortalecimento modesto do dólar americano e ganhos nos metais preciosos — mais uma vez apoiados pelo aumento da incerteza geopolítica.

