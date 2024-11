⏬DE40 cai 1,5%

Índices europeus continuam a cair, empresas estão a apresentar maus resultados

Os índices europeus estão a sofrer uma queda na sequência da divulgação de resultados decepcionantes de empresas europeias, incluindo a Volkswagen. Os mercados acionistas europeus, em particular o Euro Stoxx 50 e o DAX alemão, estão a enfrentar desafios significativos a meio da semana. A situação é agravada pelos problemas de grandes empresas europeias, como a Volkswagen, que se debate com a diminuição dos lucros e o potencial encerramento de fábricas.



Os últimos resultados financeiros da Volkswagen são decepcionantes. Os lucros operacionais caíram 42% no terceiro trimestre, o que levou a um declínio significativo da margem operacional da empresa. Esta situação exige uma ação drástica por parte da direção da empresa.

Para resolver estes problemas, a Volkswagen está a considerar a possibilidade de encerrar várias fábricas alemãs e de proceder a cortes significativos nos postos de trabalho. Estes planos deram origem a controvérsia e a potenciais conflitos laborais, complicando ainda mais a situação da empresa. Um olhar mais atento aos dados revela que a marca homónima da Volkswagen registou uma margem operacional de apenas 2,1%. Curiosamente, as ações da empresa estão atualmente a ganhar após a perda negativa, o que pode ser atribuído ao facto de os investidores anteciparem dados ainda mais fracos do que os que foram apresentados.



A empresa apresentou a margem operacional mais baixa em muitos anos. Fonte: Bloomberg Finance LP

Impacto na economia europeia

Os problemas da Volkswagen são sintomáticos de desafios económicos mais amplos na Europa. A região debate-se com um baixo crescimento económico, uma inflação elevada e um aumento dos custos da energia. O potencial impacto da reestruturação da Volkswagen na economia alemã, a maior da Europa, poderá agravar estes desafios.

A combinação dos problemas da Volkswagen com as questões económicas mais gerais está a pesar fortemente nos mercados de ações europeus. Os investidores estão cada vez mais cautelosos em relação ao investimento em ações europeias, uma vez que a região enfrenta perspectivas difíceis.

Em contrapartida, as ações dos EUA continuam a ter um bom desempenho, beneficiando de uma recuperação económica mais forte e de lucros empresariais positivos. É provável que esta divergência de desempenho entre os mercados europeu e americano se mantenha no futuro próximo.

Desempenho das ações DAX

Vale a pena notar que uma maioria significativa das empresas do DAX alemão está a perder valor hoje. A exceção e o melhor desempenho é a Volkswagen, que está a ganhar hoje, mas, numa perspetiva acumulada no ano, as acções caíram 20% e têm uma fraca influência nas perspectivas das outras empresas alemãs.





Fonte: Bloomberg Finance LP

Dados económicos

Também vale a pena mencionar uma série de dados divulgados hoje. O PIB da Alemanha excedeu as expectativas do mercado. O PIB cresceu 0,2% em termos anuais, em comparação com os 0,1% esperados. No entanto, os dados anteriores foram revistos de 0,3% para 0,1%. Em termos trimestrais, não se regista o declínio esperado de 0,1%, mas sim um crescimento de 0,2%. No entanto, isto está relacionado com uma base mais baixa: a leitura anterior foi revista de -0,1% para -0,3%. Além disso, os números da inflação foram mais elevados do que o esperado, com o IPC a atingir 2,0%, em comparação com os 1,8% esperados e os 1,6% anteriores





Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Perspetiva técnica

Tecnicamente, o DAX40 está a sofrer um recuo significativo hoje, o que também está relacionado com a recente queda acentuada do preço das ações da Volkswagen. O DAX40 caiu para o seu nível mais baixo desde 11 de outubro, marcando o recuo mais forte desde 6 de setembro. Curiosamente, a sazonalidade sugere uma recuperação do DAX40 num futuro próximo. Também vale a pena mencionar o chamado “comércio Trump”, que está associado a políticas proteccionistas. As tarifas impostas durante a presidência anterior de Trump tiveram um impacto muito negativo nas empresas alemãs, especialmente nas que produzem automóveis. Como resultado, as crescentes probabilidades de Trump ganhar novamente também estão a enfraquecer a situação dos índices europeus. Os principais níveis de suporte para o DAX alemão estão em 19.200 na retração de Fibonacci de 23,6 e em 19.000 pontos.