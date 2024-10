DE40: DAX alemão recua perto dos máximos históricos 🔔

Os mercados europeus estão a recuar esta manhã, após os fortes ganhos registados na sessão anterior. O CAC40 francês está a perder 0,4%. O DAX oscila em torno dos níveis mais elevados de sempre. A atenção dos investidores estará sobretudo centrada nos dados canadianos, uma vez que os dados europeus já foram publicados. Os preços no produtor alemão caíram 0,8% em agosto, em termos anuais. Os dados desta manhã do Reino Unido mostraram um aumento de 1% nas vendas a retalho de agosto. O sentimento dos consumidores em setembro caiu para o seu nível mais baixo desde janeiro.

Fonte: xStation

Fonte: xStation

Notícias

As ações da Mercedes-Benz Group (MBG.DE) caíram 7,7% para um mínimo de quase dois anos, depois de o construtor automóvel alemão ter reduzido as suas previsões financeiras para 2024, estando atualmente a ser negociadas a 55 euros por ação. A empresa citou a fraqueza na China como a principal razão para o aviso de lucros. A Mercedes espera agora que o retorno ajustado das vendas da Cars seja de 7,5% a 8,5%, em comparação com a previsão anterior de 10% a 11%. Prevê-se agora que o EBIT da empresa e o fluxo de caixa livre da atividade industrial sejam significativamente inferiores ao nível do ano anterior. Os analistas da RBC e da Jefferies manifestaram surpresa com a magnitude do corte, com a Jefferies a referir que o corte de 250 pontos base na orientação da margem se deve em grande parte à China.



As ações da Deutsche Post AG (DPW.DE) estão a ser negociadas em baixa de 2,4%. O declínio pode estar relacionado com o aviso do operador norte-americano FedEx sobre o abrandamento da atividade e os resultados trimestrais decepcionantes. A FedEx apresentou lucros ajustados por ação de 3,60 dólares, bem abaixo das expectativas dos analistas de 4,77 dólares. A empresa também reduziu a sua previsão de lucros para o ano inteiro para 20 a 21 dólares por ação. Esta notícia pode ter impacto noutras empresas de distribuição europeias, como a IDS, PostNL, Bpost, Austrian Post e Poste Italiane.



Fonte: Bloomberg Financial LP