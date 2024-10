DE40: DAX alemão tenta manter os ganhos antes da decisão do FOMC💡

Os mercados europeus estão a ser negociados de forma estável esta manhã, em antecipação à decisão da reunião da FOMC. O DAX está atualmente a subir cerca de 0,7%. O FTSE 100 britânico está a recuar 0,5%. Ao mesmo tempo, o CAC40 francês está a perder 0,3%.

Fonte: xStation

O índice alemão DE40 continua a ser negociado perto da zona de resistência marcada pelos 18.861. No caso dos compradores conseguirem ultrapassar este obstáculo, o movimento de alta poderá prolongar-se em direção a novos máximos históricos. No entanto, se os vendedores conseguirem retomar o controlo do preço, então não devemos excluir um novo movimento de baixa em direção aos níveis de Fibonacci nos 23,6%, bem como as SMAs de 100 e 50 períodos.

Notícias sobre as empresas cotadas:

As ações do Commerzbank AG (CBK.DE) estão a merecer a atenção dos investidores, depois do Ministério das Finanças alemão ter confirmado os seus planos para vender a totalidade da sua participação no banco, apesar da recente iniciativa do UniCredit SpA. Christian Lindner pretende vender as ações ao melhor preço possível, mesmo que isso signifique que o UniCredit possa adquirir mais ações. No entanto, a decisão de vender mais ações requer a aprovação unânime de um comité composto por representantes de vários organismos governamentais, incluindo o gabinete do chanceler Olaf Scholz. Após a última transação com o UniCredit, o Governo alemão comprometeu-se a respeitar um período de bloqueio de 90 dias para a venda de mais ações do Commerzbank. Atualmente, o governo continua a ser o maior acionista do banco, com uma participação de 12%.

As ações da BMW AG (BMW.DE) estão a subir depois dos analistas do Citi terem melhorado a recomendação da empresa de “Venda” para “Neutra”, estabelecendo um preço-alvo de 74 euros. Harald Hendrikse, analista do Citi, justificou a mudança de posição afirmando que as expectativas atuais para a BMW são muito baixas, e a avaliação atual das ações é demasiado baixa para justificar a manutenção de uma recomendação de venda.

Fonte:Bloomberg Financial LP