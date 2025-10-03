DE40: Europa a procura de uma direção no meio de relatórios PMI contraditórios

Principais conclusões A sessão europeia desenrola-se num tom misto, com os índices PMI a moldar o sentimento; o SPA35 e o UK100 lideram os ganhos, enquanto o DE40 fica para trás, com uma queda de cerca de 0,2%.

A maioria dos dados do PMI de serviços da Europa Ocidental ficou abaixo do esperado, embora ainda acima do limiar de crescimento de 50 pontos, exceto na França.

No índice alemão, os setores imobiliário e de TI pesam no desempenho, enquanto as telecomunicações e a indústria oferecem suporte.

Atualizações das empresas: Nemetschek ganha mais de +2% com uma recomendação de compra; Raiffeisen sobe mais de 2% após a decisão da UE sobre os ativos russos.

Hoje, a sessão europeia está a decorrer num clima positivo, com o foco principal dos investidores a permanecer nas leituras do PMI das principais economias da zona euro. Estes dados definem o tom dos mercados, mostrando a condição da indústria e dos serviços, influenciando assim as expectativas em relação a futuras decisões de política monetária. Os contratos SPA35 e UK100 são os que mais estão a valorizar. O DE40 está a apresentar um desempenho inferior, com uma queda de cerca de 0,2%. Fonte: Bloomberg Finance Lp



No índice alemão, os setores imobiliário e de TI são os que mais perdem hoje. Os serviços de telecomunicações e o setor industrial continuam a apoiar o preço. Dados macroeconómicos A sessão de hoje é marcada pela publicação dos dados do PMI para o setor de serviços das principais economias da Europa Ocidental. Abaixo está um resumo das principais leituras: Espanha, PMI de serviços de setembro – Esperado: 53,2, Publicado: 54,3, Anterior: 53,2

Itália, PMI de serviços de setembro – Esperado: 51,5, Publicado: 52,5, Anterior: 51,5

França, PMI dos serviços em setembro – Previsão: 48,9, Publicado: 48,5, Anterior: 49,8

Alemanha, PMI dos serviços em setembro – Previsão: 52,5, Publicado: 51,5, Anterior: 49,3

Zona euro, PMI em setembro – Previsão: 51,4, Publicado: 51,3, Anterior: 50,5

Reino Unido, PMI de serviços (final) de setembro – Previsão: 51,9, Publicado: 50,8, Anterior: 54,2 A maioria das leituras ficou abaixo das previsões do mercado, levando assim a alguma moderação na sessão de hoje. No entanto, a situação permanece sob controlo, com os indicadores ainda acima do limiar de 50 pontos que separa o crescimento da desaceleração, exceto na França, onde os serviços estão a registar valores abaixo desse limiar.

DE40 (D1) Fonte: xStation5

O preço no gráfico rompeu brevemente a resistência em torno de 24500, mas rapidamente voltou para baixo, o que é um sinal de fraqueza entre os compradores após os recentes aumentos. Um cenário provável é a consolidação ao longo da linha da tendência de descida de curto prazo e outra tentativa de testar a resistência. Se o preço romper as linhas de tendência de curto e médio prazo, o próximo suporte será apenas o nível 23,6% de fibonacci! Notícias de empresas: Nemetschek (NEM.DE) - A empresa recebeu uma recomendação de compra de um banco de investimento. O preço está a subir mais de +2%. Raiffeisen (RAW.DE) - A Comissão Europeia decide transferir os ativos congelados dos oligarcas russos sob a gestão do banco. A avaliação está a subir mais de 2%.

