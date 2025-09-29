DE40: Europa mantém crescimento cauteloso

A sessão de hoje do mercado de ações na Europa está a decorrer num clima moderadamente positivo – a maioria dos principais índices está a registar ganhos e os investidores estão a beneficiar da melhoria do sentimento nos mercados globais. O DAX alemão está a seguir esta tendência, registando aumentos e alinhando-se com a direção geral das bolsas europeias. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: Bloomberg Finance LP Os índices alemães são impulsionados principalmente por empresas dos setores médico, mineração, energia renovável e TI. Por outro lado, bancos e varejistas estão a exercer pressão sobre as cotações — esses segmentos continuam em recuo devido a preocupações com o declínio do consumo e possíveis desafios regulatórios no setor financeiro. Dados macroeconómicos: Vendas a retalho espanholas: Real: 4,5% YoY

Anterior: 4,7% YoY Índice de preços ao consumidor espanhol (IPC): Real: -0,4% MoM

Previsão: -0,2% MoM

Anterior: 0,0% MoM Em Espanha, os dados de inflação divulgados hoje chamaram a atenção, revelando-se negativos e piores do que o previsto, o que suscitou preocupações quanto à situação da economia local e ao risco de agravamento da deflação. Por outro lado, os dados relativos às vendas a retalho destacaram-se positivamente, indicando uma melhoria na procura dos consumidores, compensando parcialmente o quadro pessimista da inflação. Sentimento económico da zona euro (setembro): Sentimento económico: 95,5 (Previsão: 95,2. Anterior: 95,2)

Sentimento do consumidor: -14,9 (Previsão: -14,9. Anterior: -15,5) Sentimento industrial: -10,3 (Previsto: -10,9. Anterior: -10,3) Sentimento dos serviços: 3,6 (Previsto: 3,7. Anterior: 3,6) Os dados da zona euro tiveram um tom moderadamente positivo. Na maioria dos segmentos da economia, os resultados foram melhores do que o esperado, apoiando a imagem de estabilização económica. No entanto, vale lembrar que a tendência dos dados ainda é negativa. Preocupações específicas são levantadas pelo setor e pelos consumidores. Os indicadores ficaram abaixo das previsões, sugerindo que a pressão para desacelerar a atividade nessa área ainda é evidente. O andamento da sessão também pode ser influenciado por declarações de representantes do FOMC e do BCE, que serão cuidadosamente analisadas em busca de pistas sobre a direção da política monetária. DE40 (D1) Fonte: xStation5 Após rejeição no forte suporte no nível FIBO 38,2, onde também se encontra a EMA100, o preço está a dirigir-se para o limite superior da consolidação, em torno dos 24.000 pontos, onde também se encontra o nível FIBO 23,6. Ultrapassar este nível pode sinalizar novos aumentos. No entanto, regressar aos níveis em torno de 23.650 e ultrapassar a EMA100 pode anunciar uma tentativa de testar o limite inferior em 23.300 pontos, onde também se encontra o FIBO 50. Notícias da empresa: Lufthansa (LHA.DE) - A companhia aérea anunciou o despedimento de 4.000 funcionários para proteger as margens. O preço das ações está a subir cerca de 1,6%. Kloeckner (KCO.DE) - A produtora de aço anunciou que irá vender as suas fábricas nos EUA. A empresa ganha mais de 3,5%. Mais um dia de crescimento para as empresas de defesa - Rolls-Royce (RR.UK), Rheinmetall (RHM.DE) e Hensoldt (HAD.DE) estão a subir mais de 1% em meio ao aumento das encomendas e às tensões geopolíticas. NIBE Industrier (NIBEB.SE) - A empresa de energia renovável recebeu uma série de recomendações de bancos de investimento. O preço das ações está a subir 6%. UCB (UCB.BE) - A empresa belga de biotecnologia está a subir mais de 15% após anunciar resultados de pesquisa muito promissores sobre a sua nova terapia.

