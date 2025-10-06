DE40: França contribui para a queda do mercado 📉

Principais conclusões Ministro francês renuncia novamente, mercado francês em desordem

Indústria armamentista continua a apresentar desempenho superior

Vendas a retalho em linha

O mercado europeu iniciou a sessão com um tom de nervosismo, reagindo à notícia de mais uma renúncia do primeiro-ministro francês. A instabilidade política em Paris continua a aumentar, o que levou a correções imediatas nas cotações, piorando o sentimento e aumentando a aversão ao risco em muitos segmentos da Europa. Os contratos FRA40 estão a perder mais de 1,4% hoje. O SPA35 e o NED25 estão a reagir melhor, subindo mais de 0,2% apesar da instabilidade. Outros índices europeus permanecem próximos dos níveis de abertura. O índice CAC40 está a perder em todo o mercado, com as instituições financeiras francesas sob maior pressão.

Dados macroeconómicos: Os dados de vendas a retalho em toda a União Europeia corresponderam às expectativas dos economistas, mas ainda indicam um consumo mais fraco do que há um ano. Em agosto, as vendas aumentaram simbolicamente numa base mensal, confirmando a estabilização após quedas anteriores, mas permanecem mais baixas numa base anual em comparação com o mesmo período do ano passado. Vendas a retalho em agosto (m/m): 0,1% (previsão 0,1%; anteriormente -0,4%)

Vendas a retalho em agosto (a/a): 1% (anteriormente 2,1%) DE40 (D1) Fonte: Xstation5

O preço no gráfico permaneceu abaixo do nível de resistência de 24600 a 24500, o que é um sinal de fraqueza dos compradores. Considerando o indicador RSI elevado, o cenário base pode ser uma correção descendente em direção ao suporte em FIBO 23. No entanto, se os compradores conseguirem superar a resistência mais próxima e manter o impulso de crescimento, a próxima meta seria outro ATH.

Notícias: Hensoldt (HAG.DE) - As empresas do setor de defesa estão a registar mais uma sessão de alta. A fabricante de óptica e eletrónica militar está a subir mais de 1%. Isso deve-se não apenas ao aumento das tensões geopolíticas, mas também aos comentários do governo alemão sobre possíveis compras de ações em empresas do setor de defesa. Aston Martin (AML.UK) - A fabricante de automóveis de luxo anunciou um prejuízo maior devido à pressão nos mercados da América e da Ásia. As ações da empresa estão a cair 7%. SEB (SK.FR) - O fabricante francês de equipamentos de cozinha publicou resultados trimestrais de vendas abaixo das expectativas. A empresa está a perder 20%. Redcare Pharmacy (RDC.DE) — A cadeia de farmácias alemã publicou excelentes resultados de vendas e garantiu um maior crescimento. As ações da empresa estão a subir mais de 9%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.