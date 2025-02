🚨DE40 ganha 1,2%

O índice recupera e regressa aos máximos históricos 📈 A sessão de quarta-feira nos mercados europeus traz de volta a euforia em relação às empresas acionistas locais. O contrato DE40, que representa o índice alemão DAX, já subiu 1,2%, levando-o de volta aos seus máximos históricos. A razão para ganhos tão fortes é a melhoria do sentimento do mercado após as recentes vendas (principalmente nos EUA), mas o índice local continua a beneficiar dos resultados das eleições para o Bundestag. O novo chanceler, Friedrich Merz, é amplamente considerado nos meios de comunicação social como um representante do sector financeiro. Merz trabalhou como juiz e, mais tarde, como advogado na prestigiada Mayer Brown LLP, uma firma que se dedica sobretudo a prestar serviços a fundos de investimento e a grandes empresas. Também ocupou cargos de alto nível na BlackRock Germany e no HSBC Trinkaus & Burkhardt e fez parte dos conselhos de administração da EY Germany, do Borussia Dortmund e da Deutsche Börse. Os seus fortes laços empresariais dão esperança de que as novas políticas da Alemanha apoiem as empresas locais e, em última análise, ajudem a estimular a economia alemã em dificuldades. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Merz defende sobretudo a redução dos impostos sobre o rendimento e sobre as empresas. Igualmente importantes são as suas promessas ousadas de desenvolver a inteligência artificial e de tornar a Alemanha um pólo atrativo para as empresas inovadoras. O novo chanceler também pretende reformar o travão da dívida alemã, que limita o montante da dívida que o Estado pode contrair. Isto é particularmente crucial, uma vez que o espetro de um abrandamento económico a longo prazo paira sobre a Alemanha, e a libertação de novos fundos poderá ajudar a ultrapassar os actuais desafios económicos. DE40 (D1) O índice alemão DAX está a subir 1,17% para 22.830 pontos, com os ganhos totais da primeira parte da semana a atingirem 2,56%. O catalisador imediato foi, obviamente, os resultados das eleições de domingo, que reduziram a incerteza dos investidores. O índice recuperou quase totalmente da correção da semana passada. O nível de resistência mais próximo está logo abaixo dos 23.000 pontos, dos quais o DAX está agora a aproximar-se. No lado negativo, a zona de apoio mais próxima está acima dos 22.000 pontos, onde as quedas da semana passada foram interrompidas. Fonte: xStation 5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.