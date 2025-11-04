DE40: Índices europeus sob a influência do sentimento de aversão ao risco!

Principais conclusões Queda generalizada do mercado em virtude da mudança no sentimento



Nvidia e Deutsche Telecom constroem centro de dados em conjunto



Lucros da Ferrari superam as expectativas



Philips apresenta ganhos após divulgação de encomendas e EBITDA

Os índices europeus abriram com quedas significativas e um sentimento negativo, em meio a uma mudança de atitude em relação aos ativos de risco. O potencial gatilho para a realização temporária de lucros e correção pode ter sido os resultados negativos da Palantir. Na Europa, não há relatórios de lucros ou dados macroeconómicos hoje que justifiquem uma correção tão profunda e ampla. O líder das quedas na Europa ao meio-dia é o DAX, cujos contratos futuros estão a cair até 1,3%. O CAC40 também apresenta um desempenho fraco. Quedas semelhantes são registadas pelos índices espanhol e italiano. Os contratos SPA35 e ITA40 estão a perder quase 1%. O FTSE 1000 e o WIG20 estão a ter um desempenho melhor, com quedas limitadas a cerca de 0,8%. Fonte: Bloomberg Finance LP A liquidação no mercado europeu foi repentina, relativamente profunda e abrangeu todo o índice, mas com um volume ligeiramente abaixo da média. As maiores quedas foram observadas nos setores de telecomunicações, retalho e indústria de materiais e mineração. Dados macroeconómicos: Na Europa, não há publicações macroeconómicas significativas hoje, mas todos os mercados aguardam os dados JOLTS dos EUA, que fornecerão informações valiosas sobre o estado do mercado de trabalho americano. DE40 (D1) Fonte: xStation5 O preço no índice caiu abaixo do nível Fibonacci 50 e da média EMA25, posicionando-se na metade inferior da consolidação de seis meses. As quedas pararam no nível Fibonacci61,8, onde a zona de resistência é adicionalmente apoiada pela EMA100. Para os compradores, é crucial manter-se acima do nível 23800 e, em seguida, avançar para 24100. Se o nível Fibonacci 61,8 não puder ser defendido, a próxima resistência está em 23600 e no nível Fibonacci 78,6.

Notícias de empresas: Philips (PHIA.NL) - A empresa holandesa que atua principalmente no setor de equipamentos médicos divulgou resultados positivos. Os indicadores EBITDA ficaram claramente acima das expectativas do mercado. Destacam-se também os pedidos substanciais dos EUA e do Canadá. O preço das ações está a subir 2,5%. Rio Tinto (RIO.UK) - A empresa de mineração está a cair quase 3% após apresentar uma oferta de compra à canadense Teck Resources. SAF-Holland (SFQ.DE) - O fabricante de chassis está a perder mais de 3% da sua valorização após publicar previsões de vendas fracas. Ferrari (RACE.IT) - O fabricante italiano de supercarros publicou resultados que apresentam, entre outras coisas, um aumento de 5% no EBITDA, o que acabou por ficar acima das expectativas do mercado. As receitas líquidas também aumentaram para 382 milhões de euros, e o EPS diluído atingiu 2,14 euros. O preço das ações está a subir 2,5%. Telefonica (TEF1.ES) - A prestadora de serviços de telecomunicações italiana está a perder até 11% após publicar previsões que indicam um declínio drástico nos fluxos de caixa livres. Os analistas do Morgan Stanley apontam ainda para a dívida significativa da empresa e as receitas fracas da Alemanha. Deutsche Telekom (DTE.DE) - A prestadora de serviços de telecomunicações alemã anunciou uma colaboração com a Nvidia. As empresas construirão um centro de dados na Alemanha no valor de mais de um mil milhões de euros. As ações da empresa estão a perder mais de 1%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.