💡DE40 limita os ganhos pós-eleitorais

Que mudan√ßas prop√Ķe o novo chanceler alem√£o?‚Ěď

As elei√ß√Ķes para o Bundestag, no domingo, trouxeram um resultado claro: o novo Chanceler alem√£o ser√° Friedrich Merz, e a elei√ß√£o em si foi ganha pela chamada Uni√£o. Para os mercados, trata-se de um resultado em linha com as expectativas, pelo que, a curto prazo, a rea√ß√£o dos mercados √© bastante moderada. No entanto, a longo prazo, a elei√ß√£o pode ganhar significado em termos da situa√ß√£o das empresas alem√£s e da Europa no seu conjunto.

Resultados das elei√ß√Ķes

A coliga√ß√£o CDU e CSU obteve 28,5% dos votos, tornando-se claramente a mais forte, seguida pela AfD, com 20,8%, e pelo SPD, que obteve um resultado historicamente fraco. Uma fragmenta√ß√£o t√£o grande do novo parlamento poder√° dificultar a aprova√ß√£o das reformas propostas pela CDU/CSU. As proje√ß√Ķes atuais mostram que, mesmo que o FDP e o BSW n√£o entrem no Bundestag, a CDU/CSU, o SPD e, possivelmente, os Verdes poder√£o n√£o conseguir a maioria de dois ter√ßos (420 lugares) necess√°ria para aprovar as principais altera√ß√Ķes constitucionais. Nesta altura, embora a vit√≥ria de Merz agrade aos mercados, a implementa√ß√£o das suas exig√™ncias pol√≠ticas poder√° ser muito dif√≠cil.

Quem é o novo chanceler da Alemanha?

Friedrich Merz é considerado nos meios de comunicação social como um duro opositor da migração e um rival de longa data da política de Angela Merkel. Os mercados financeiros, por outro lado, apreciam muito o historial profissional do chanceler. Merz trabalhou como juiz e depois como advogado na célebre firma de advogados Mayer Brown LLP, que se dedica principalmente a servir fundos de investimento e grandes empresas. Ocupou também cargos de direção na BlackRock Germany e no HSBC Trinkaus & Burkhardt, e fez parte dos conselhos de administração da EY Germany, do Borussia Dortmund e da Deutsche Börse. Uma forte ligação ao mundo dos negócios dá, pois, esperança de que as novas políticas alemãs apoiem as empresas locais.

Que mudan√ßas prop√Ķe Friedrich Merz?

Como um conservador social e um pol√≠tico com fortes liga√ß√Ķes ao mundo dos neg√≥cios, Merz defende, antes de mais, a redu√ß√£o dos impostos sobre o rendimento e sobre as empresas. N√£o menos importantes s√£o as suas promessas de desenvolver a intelig√™ncia artificial e de criar na Alemanha um centro atrativo para as start-ups inovadoras.

O novo chanceler quer reformar o travão da dívida alemã, que limita o endividamento do Estado. Isto é particularmente importante numa altura em que o espetro de uma recessão económica sustentada paira sobre a economia alemã, uma vez que a libertação de novos fundos poderia ajudar o país a recuperar dos seus actuais problemas económicos.

Merz defende um endurecimento significativo da política de migração da Alemanha. A este respeito, vale a pena citar o ato de reconhecimento do partido de extrema-direita AfD, que apoiou Friedrich no Bundenstag em janeiro. Isto mostra que a questão da imigração é uma das exigências mais importantes para a nova chanceler, uma vez que a extrema-direita é o segundo partido mais forte da Alemanha.

Ser√° que as rela√ß√Ķes entre a Europa e os EUA v√£o melhorar com Merz?

Talvez o maior motivo de entusiasmo dos mercados europeus no in√≠cio desta semana tenha sido a not√≠cia de que Donald Trump saudou a vit√≥ria de Merz, e que o chanceler conservador da Alemanha pode ajudar a reconstruir as rela√ß√Ķes com o presidente dos EUA numa altura crucial para as rela√ß√Ķes da Europa com os EUA.

O DAX alem√£o j√° apagou quase completamente os ganhos que vimos no in√≠cio da sess√£o alem√£. No entanto, isso n√£o muda o facto de que o √≠ndice continua a manter uma tend√™ncia din√Ęmica de alta at√© que o DE40 quebre abaixo da m√©dia m√≥vel exponencial de 50 dias (curva azul no gr√°fico). A resist√™ncia mais importante agora continua a ser o pico hist√≥rico em 22.950 pontos. Fonte: xStation