DE40: O DAX regista um aumento de quase 1%. 📈Ações da Bayer aumentam após o relatório de lucros

A sessão de negociação europeia de hoje está a ser liderada pelos compradores, com o DAX à vista da Alemanha a subir quase 1%. Os futuros estão a ganhar mais de 0,6% acima de 24.400 e ultrapassaram a média móvel exponencial de 50 sessões (EMA50). Os dados da inflação alemã ficaram em linha com as previsões.

Fonte: xStation5

Dados sobre a inflação na Alemanha em outubro

IPC anual: 2,3% (previsão: 2,3%; anterior: 2,4%)

2,3% (previsão: 2,3%; anterior: 2,4%) IPC mensal: 0,3% (previsão: 0,3%; anterior: 0,2%)

0,3% (previsão: 0,3%; anterior: 0,2%) IHPC anual: 2,3% (previsão: 2,3%; anterior: 2,4%)

2,3% (previsão: 2,3%; anterior: 2,4%) IHPC mensal: 0,3% (previsão: 0,3%; anterior: 0,2%)

A inflação alemã correspondeu às expectativas do mercado, tanto em termos anuais como mensais. Embora a taxa anual tenha registado uma ligeira descida, o valor mensal subiu. A inflação anual tem oscilado em torno dos 2,3% desde agosto, quando subiu de cerca de 2%. O BCE precisará acompanhar de perto a taxa de inflação mensal, que aumentou para 0,3% e tem apresentado uma tendência de alta desde agosto — uma dinâmica desfavorável do ponto de vista da política monetária.

Resultados da Bayer no terceiro trimestre de 2025:

Receita: €9,66 mil milhões (estimativa: €9,79 mil milhões)

€9,66 mil milhões (estimativa: €9,79 mil milhões) EBITDA ajustado: €1,51 mil milhões (estimativa: €1,29 mil milhões)

€1,51 mil milhões (estimativa: €1,29 mil milhões) Margem EBITDA ajustada: 15,6% (estimativa de 13,2%)

15,6% (estimativa de 13,2%) EPS básico: €0,57 (estimativa de €0,33)

€0,57 (estimativa de €0,33) Previsão de vendas da Consumer Health para o ano fiscal: –1% a +1%

A Bayer AG divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2025, mostrando uma melhoria na rentabilidade, apesar do cenário de mercado desafiador e das questões legais em andamento nos Estados Unidos. O resultado superior às expectativas dos analistas foi impulsionado principalmente pela Crop Science e pelo aumento da procura por novos produtos farmacêuticos. O EBITDA ajustado subiu para €1,51 mil milhões contra a previsão de €1,29 mil milhões (um resultado superior em mais de 17%). A margem EBITDA aumentou para 15,6% (contra 13,2% esperados). A receita totalizou €9,66 mil milhões, um pouco abaixo do consenso de €9,79 mil milhões.

Detalhes do segmento:

Farmacêutica: EBITDA ajustado de 1,05 mil milhões de euros (estimativa de 1,04 mil milhões de euros )

EBITDA ajustado de (estimativa de ) Crop Science: EBITDA ajustado de 172 milhões de euros , bem acima das expectativas ( 24,4 milhões de euros )

EBITDA ajustado de , bem acima das expectativas ( ) Saúde do Consumidor: EBITDA ajustado de 363 milhões de euros (estimativa de 347,7 milhões de euros)

O segmento Crop Science surpreendeu positivamente, com a rentabilidade a melhorar graças à eficiência de custos e à forte procura por sementes de milho, embora os baixos preços do glifosato continuem a limitar o potencial de ganhos. A Pharma continua a ser um pilar fundamental de lucros: a forte procura por Kerendia (doença renal) e Nubeqa (oncologia) ajudou a compensar as quedas em produtos mais antigos.

Destaques de vendas:

Nubeqa: €622 milhões (estimativa €576 milhões )

(estimativa ) Kerendia: 221 milhões de euros (estimativa de 193 milhões de euros)

As terapias mais antigas — Xarelto (540 milhões de euros, estimativa de 610 milhões de euros) e Eylea (731 milhões de euros, estimativa de 848 milhões de euros) — registaram quedas de dois dígitos devido à concorrência dos genéricos e à pressão sobre os preços. A Bayer espera que o Lynkuet (menopausa), recentemente aprovado pela FDA, contribua para os próximos trimestres.

O EBITDA da Crop Science aumentou para 172 milhões de euros, contra 24 milhões de euros no ano anterior, auxiliado pelas vendas de sementes de milho e programas de redução de custos. A Bayer também observou que os preços baixos do glifosato (o ingrediente ativo do Roundup) continuam a pesar sobre o potencial de receita e afirmou que poderá encerrar a produção em certas instalações, incluindo Louisiana.

O CEO Bill Anderson continua a reconstruir a confiança dos investidores após a aquisição da Monsanto em 2018. A empresa enfrenta um litígio em massa nos EUA relacionado com o Roundup. No final de setembro, tinham sido apresentadas 197 000 reclamações (um aumento de 5000 desde meados de julho), com cerca de 65 000 ainda pendentes; a Bayer mantém que o glifosato é seguro. Anderson afirmou que o programa de eficiência, incluindo reduções de pessoal, está a melhorar o desempenho tanto em termos de receitas como de resultados, e que pretende reduzir significativamente o risco legal até ao final de 2026.

Perspetivas e orientações

A Bayer manteve as suas orientações para o grupo para 2025, mas reduziu as orientações para a Consumer Health para –1% a +1% (de um crescimento na extremidade inferior de 2–5%), citando condições mais difíceis na América do Norte e na Ásia. Ao nível do grupo, a Bayer espera agora itens especiais no EBITDA anual de –4,0 mil milhões a –3,5 mil milhões de euros e no EBIT de –3,0 mil milhões a –2,5 mil milhões de euros, ambos piores do que as estimativas anteriores. A empresa também antecipa significativos ventos contrários cambiais em 2026, ao mesmo tempo que reitera que a sua estratégia multifacetada nas áreas farmacêutica, agrícola e de saúde do consumidor continua a ser o caminho certo.

No acumulado do ano, o preço das ações subiu mais de 40%, embora ainda esteja bem abaixo dos níveis anteriores à Monsanto. Os analistas concordam amplamente que a Crop Science impulsionou a rentabilidade:

Barclays: “O forte desempenho agrícola foi o principal impulsionador do EBITDA.”

“O forte desempenho agrícola foi o principal impulsionador do EBITDA.” JPMorgan: “A força da Crop Science e os custos de reconciliação mais baixos compensaram a fraqueza da Pharma.”

“A força da Crop Science e os custos de reconciliação mais baixos compensaram a fraqueza da Pharma.” Morgan Stanley: “A eficiência e a redução de custos ajudaram, embora as orientações do grupo permaneçam inalteradas.”

No geral, o terceiro trimestre de 2025 da Bayer sugere que a empresa está a recuperar gradualmente a sua posição financeira e reputacional. Os fortes resultados agrícolas, os novos medicamentos e a reestruturação apoiam a recuperação, enquanto os litígios nos EUA e a pressão sobre os preços farmacêuticos continuam a ser os principais riscos. Os investidores parecem reconhecer que o foco do CEO Bill Anderson na eficiência, no controlo de custos e em terapias inovadoras está a começar a dar resultados.

Fonte: xStation5

Resultados da E.ON nos primeiros nove meses de 2025:

EBIT ajustado: €4,75 mil milhões ( +8,7% em relação ao ano anterior )

€4,75 mil milhões ( ) Receita: €57,51 mil milhões ( +2,2% em relação ao ano anterior )

€57,51 mil milhões ( ) Previsão de lucro líquido ajustado para o ano fiscal: €2,85 mil milhões a €3,05 mil milhões (estimativa de €3,0 mil milhões )

(estimativa de ) Previsão do EBITDA ajustado para o ano fiscal: €9,6 bilhões a €9,8 mil milhões (estimativa de €9,77 mil milhões)

Fonte: xStation5

Resultados da Infineon no quarto trimestre de 2025:

Receita: €3,94 mil milhões (estimativa: € 3,9 bilhões)

€3,94 mil milhões (estimativa: € 3,9 bilhões) Lucro total do segmento: €717 milhões (estimativa: €725,3 milhões)

€717 milhões (estimativa: €725,3 milhões) Margem de resultado do segmento: 18,2% (estimativa: 18,5% )

(estimativa: ) Margem GIP: 14,9% (estimativa: 16,8% )

(estimativa: ) Dividendo/ação: 0,35 € (estimativa: 0,36 €)

0,35 € (estimativa: 0,36 €) Perspetivas de receita para o primeiro trimestre de 2026: ~3,6 mil milhões de euros (estimativa: 3,75 mil milhões de euros)

~3,6 mil milhões de euros (estimativa: 3,75 mil milhões de euros) Prevê-se que a margem do segmento no primeiro trimestre fique na faixa média-alta dos 10%

fique na Receita em 2026: moderadamente superior à de 2025

Margem do segmento em 2026: alta na faixa dos 10%

Fonte: xStation5

Resultados do terceiro trimestre de 2025 do ABN AMRO:

Lucro líquido: €617 milhões (estimativa: €591,2 milhões)

€617 milhões (estimativa: €591,2 milhões) Receita líquida de juros: €1,58 mil milhões (estimativa: €1,59 mil milhões)

€1,58 mil milhões (estimativa: €1,59 mil milhões) Rácio CET1: 14,8%

Planos para adquirir o NIBC Bank da Blackstone por aproximadamente € 960 milhões.

Fonte: xStation5

Brenntag – Perspectivas para 2025 e resultados do terceiro trimestre de 2025

Perspectivas: A empresa espera que o EBITA operacional do ano fiscal fique na faixa inferior de €950 milhões a €1,05 mil milhões (consenso da Bloomberg: €969,7 milhões).

Terceiro trimestre de 2025:

Lucro bruto operacional: 947,2 milhões de euros ( –7,1% em relação ao ano anterior , estimativa de 949,1 milhões de euros)

947,2 milhões de euros ( , estimativa de 949,1 milhões de euros) Essenciais: 677,5 milhões de euros (estimativa de 673 milhões de euros)

677,5 milhões de euros (estimativa de 673 milhões de euros) Especialidades: 269,7 milhões de euros (estimativa de 276 milhões de euros)

269,7 milhões de euros (estimativa de 276 milhões de euros) EBITA operacional: 243,0 milhões de euros (–14% em relação ao ano anterior, estimativa de 236 milhões de euros)

EBITA essencial: 170,1 milhões de euros (estimativa de 160,6 milhões de euros)

EBITA especializado: 92,5 milhões de euros (estimativa de 100,7 milhões de euros)

Lucro após impostos: 114,3 milhões de euros (–4,8% YoY, estimativa de 104,4 milhões de euros)

EPS: 0,78 euros contra 0,82 euros YoY (estimativa de 0,71 euros)

Vendas: 3,72 mil milhões de euros (–8,6% YoY, estimativa de 3,75 mil milhões de euros)

A Brenntag continuará a operar as duas divisões (Essenciais e Especialidades) dentro de um único grupo; uma separação total está fora de questão. A empresa lançou uma revisão estratégica ao nível do grupo para alinhar o seu modelo de negócio e operacional com as necessidades em evolução dos clientes e a dinâmica do mercado. Uma nova estratégia está prevista para o segundo semestre de 2026. O trabalho de revisão está em curso e o EBITA do ano fiscal de 2025 deverá agora situar-se na extremidade inferior do intervalo.

Fonte: xStation5