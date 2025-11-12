DE40: O DAX regista um aumento de quase 1%. 📈Ações da Bayer aumentam após o relatório de lucros

A sessão de negociação europeia de hoje está a ser liderada pelos compradores, com o DAX à vista da Alemanha a subir quase 1%. Os futuros estão a ganhar mais de 0,6% acima de 24.400 e ultrapassaram a média móvel exponencial de 50 sessões (EMA50). Os dados da inflação alemã ficaram em linha com as previsões.
Fonte: xStation5
Dados sobre a inflação na Alemanha em outubro
- IPC anual: 2,3% (previsão: 2,3%; anterior: 2,4%)
- IPC mensal: 0,3% (previsão: 0,3%; anterior: 0,2%)
- IHPC anual: 2,3% (previsão: 2,3%; anterior: 2,4%)
- IHPC mensal: 0,3% (previsão: 0,3%; anterior: 0,2%)
A inflação alemã correspondeu às expectativas do mercado, tanto em termos anuais como mensais. Embora a taxa anual tenha registado uma ligeira descida, o valor mensal subiu. A inflação anual tem oscilado em torno dos 2,3% desde agosto, quando subiu de cerca de 2%. O BCE precisará acompanhar de perto a taxa de inflação mensal, que aumentou para 0,3% e tem apresentado uma tendência de alta desde agosto — uma dinâmica desfavorável do ponto de vista da política monetária.
Resultados da Bayer no terceiro trimestre de 2025:
- Receita: €9,66 mil milhões (estimativa: €9,79 mil milhões)
- EBITDA ajustado: €1,51 mil milhões (estimativa: €1,29 mil milhões)
- Margem EBITDA ajustada: 15,6% (estimativa de 13,2%)
- EPS básico: €0,57 (estimativa de €0,33)
- Previsão de vendas da Consumer Health para o ano fiscal: –1% a +1%
A Bayer AG divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2025, mostrando uma melhoria na rentabilidade, apesar do cenário de mercado desafiador e das questões legais em andamento nos Estados Unidos. O resultado superior às expectativas dos analistas foi impulsionado principalmente pela Crop Science e pelo aumento da procura por novos produtos farmacêuticos. O EBITDA ajustado subiu para €1,51 mil milhões contra a previsão de €1,29 mil milhões (um resultado superior em mais de 17%). A margem EBITDA aumentou para 15,6% (contra 13,2% esperados). A receita totalizou €9,66 mil milhões, um pouco abaixo do consenso de €9,79 mil milhões.
Detalhes do segmento:
- Farmacêutica: EBITDA ajustado de 1,05 mil milhões de euros (estimativa de 1,04 mil milhões de euros)
- Crop Science: EBITDA ajustado de 172 milhões de euros, bem acima das expectativas (24,4 milhões de euros)
- Saúde do Consumidor: EBITDA ajustado de 363 milhões de euros (estimativa de 347,7 milhões de euros)
O segmento Crop Science surpreendeu positivamente, com a rentabilidade a melhorar graças à eficiência de custos e à forte procura por sementes de milho, embora os baixos preços do glifosato continuem a limitar o potencial de ganhos. A Pharma continua a ser um pilar fundamental de lucros: a forte procura por Kerendia (doença renal) e Nubeqa (oncologia) ajudou a compensar as quedas em produtos mais antigos.
Destaques de vendas:
- Nubeqa: €622 milhões (estimativa €576 milhões)
- Kerendia: 221 milhões de euros (estimativa de 193 milhões de euros)
As terapias mais antigas — Xarelto (540 milhões de euros, estimativa de 610 milhões de euros) e Eylea (731 milhões de euros, estimativa de 848 milhões de euros) — registaram quedas de dois dígitos devido à concorrência dos genéricos e à pressão sobre os preços. A Bayer espera que o Lynkuet (menopausa), recentemente aprovado pela FDA, contribua para os próximos trimestres.
O EBITDA da Crop Science aumentou para 172 milhões de euros, contra 24 milhões de euros no ano anterior, auxiliado pelas vendas de sementes de milho e programas de redução de custos. A Bayer também observou que os preços baixos do glifosato (o ingrediente ativo do Roundup) continuam a pesar sobre o potencial de receita e afirmou que poderá encerrar a produção em certas instalações, incluindo Louisiana.
O CEO Bill Anderson continua a reconstruir a confiança dos investidores após a aquisição da Monsanto em 2018. A empresa enfrenta um litígio em massa nos EUA relacionado com o Roundup. No final de setembro, tinham sido apresentadas 197 000 reclamações (um aumento de 5000 desde meados de julho), com cerca de 65 000 ainda pendentes; a Bayer mantém que o glifosato é seguro. Anderson afirmou que o programa de eficiência, incluindo reduções de pessoal, está a melhorar o desempenho tanto em termos de receitas como de resultados, e que pretende reduzir significativamente o risco legal até ao final de 2026.
Perspetivas e orientações
A Bayer manteve as suas orientações para o grupo para 2025, mas reduziu as orientações para a Consumer Health para –1% a +1% (de um crescimento na extremidade inferior de 2–5%), citando condições mais difíceis na América do Norte e na Ásia. Ao nível do grupo, a Bayer espera agora itens especiais no EBITDA anual de –4,0 mil milhões a –3,5 mil milhões de euros e no EBIT de –3,0 mil milhões a –2,5 mil milhões de euros, ambos piores do que as estimativas anteriores. A empresa também antecipa significativos ventos contrários cambiais em 2026, ao mesmo tempo que reitera que a sua estratégia multifacetada nas áreas farmacêutica, agrícola e de saúde do consumidor continua a ser o caminho certo.
No acumulado do ano, o preço das ações subiu mais de 40%, embora ainda esteja bem abaixo dos níveis anteriores à Monsanto. Os analistas concordam amplamente que a Crop Science impulsionou a rentabilidade:
- Barclays: “O forte desempenho agrícola foi o principal impulsionador do EBITDA.”
- JPMorgan: “A força da Crop Science e os custos de reconciliação mais baixos compensaram a fraqueza da Pharma.”
- Morgan Stanley: “A eficiência e a redução de custos ajudaram, embora as orientações do grupo permaneçam inalteradas.”
No geral, o terceiro trimestre de 2025 da Bayer sugere que a empresa está a recuperar gradualmente a sua posição financeira e reputacional. Os fortes resultados agrícolas, os novos medicamentos e a reestruturação apoiam a recuperação, enquanto os litígios nos EUA e a pressão sobre os preços farmacêuticos continuam a ser os principais riscos. Os investidores parecem reconhecer que o foco do CEO Bill Anderson na eficiência, no controlo de custos e em terapias inovadoras está a começar a dar resultados.
Fonte: xStation5
Resultados da E.ON nos primeiros nove meses de 2025:
- EBIT ajustado: €4,75 mil milhões (+8,7% em relação ao ano anterior)
- Receita: €57,51 mil milhões (+2,2% em relação ao ano anterior)
- Previsão de lucro líquido ajustado para o ano fiscal: €2,85 mil milhões a €3,05 mil milhões (estimativa de €3,0 mil milhões)
- Previsão do EBITDA ajustado para o ano fiscal: €9,6 bilhões a €9,8 mil milhões (estimativa de €9,77 mil milhões)
Fonte: xStation5
Resultados da Infineon no quarto trimestre de 2025:
- Receita: €3,94 mil milhões (estimativa: € 3,9 bilhões)
- Lucro total do segmento: €717 milhões (estimativa: €725,3 milhões)
- Margem de resultado do segmento: 18,2% (estimativa: 18,5%)
- Margem GIP: 14,9% (estimativa: 16,8%)
- Dividendo/ação: 0,35 € (estimativa: 0,36 €)
- Perspetivas de receita para o primeiro trimestre de 2026: ~3,6 mil milhões de euros (estimativa: 3,75 mil milhões de euros)
- Prevê-se que a margem do segmento no primeiro trimestre fique na faixa média-alta dos 10%
- Receita em 2026: moderadamente superior à de 2025
- Margem do segmento em 2026: alta na faixa dos 10%
Fonte: xStation5
Resultados do terceiro trimestre de 2025 do ABN AMRO:
- Lucro líquido: €617 milhões (estimativa: €591,2 milhões)
- Receita líquida de juros: €1,58 mil milhões (estimativa: €1,59 mil milhões)
- Rácio CET1: 14,8%
- Planos para adquirir o NIBC Bank da Blackstone por aproximadamente € 960 milhões.
Fonte: xStation5
Brenntag – Perspectivas para 2025 e resultados do terceiro trimestre de 2025
Perspectivas: A empresa espera que o EBITA operacional do ano fiscal fique na faixa inferior de €950 milhões a €1,05 mil milhões (consenso da Bloomberg: €969,7 milhões).
Terceiro trimestre de 2025:
- Lucro bruto operacional: 947,2 milhões de euros (–7,1% em relação ao ano anterior, estimativa de 949,1 milhões de euros)
- Essenciais: 677,5 milhões de euros (estimativa de 673 milhões de euros)
- Especialidades: 269,7 milhões de euros (estimativa de 276 milhões de euros)
- EBITA operacional: 243,0 milhões de euros (–14% em relação ao ano anterior, estimativa de 236 milhões de euros)
- EBITA essencial: 170,1 milhões de euros (estimativa de 160,6 milhões de euros)
- EBITA especializado: 92,5 milhões de euros (estimativa de 100,7 milhões de euros)
- Lucro após impostos: 114,3 milhões de euros (–4,8% YoY, estimativa de 104,4 milhões de euros)
- EPS: 0,78 euros contra 0,82 euros YoY (estimativa de 0,71 euros)
- Vendas: 3,72 mil milhões de euros (–8,6% YoY, estimativa de 3,75 mil milhões de euros)
A Brenntag continuará a operar as duas divisões (Essenciais e Especialidades) dentro de um único grupo; uma separação total está fora de questão. A empresa lançou uma revisão estratégica ao nível do grupo para alinhar o seu modelo de negócio e operacional com as necessidades em evolução dos clientes e a dinâmica do mercado. Uma nova estratégia está prevista para o segundo semestre de 2026. O trabalho de revisão está em curso e o EBITA do ano fiscal de 2025 deverá agora situar-se na extremidade inferior do intervalo.
Fonte: xStation5
O sell-off da Alibaba continua com as preocupações com a segurança nacional da Casa Branca📌
Resumo da época de Resultados🗽
3 mercados a acompanhar na próxima semana (14.11.2025)
Gás Natural sobe após dados da EIA
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.