Destaques da manhã (01.10.2025)

Os futuros dos principais índices dos EUA e da UE começaram a corrigir, com o sentimento dos investidores a deteriorar-se na sequência do encerramento das agências federais dos EUA (US500, U100, EU50: -0,3%).

A primeira paralisação do governo desde 2018 começou depois de o Senado dos EUA ter rejeitado o projeto de lei de despesas dos democratas, que por sua vez não tinham apoiado a proposta dos republicanos no Congresso, principalmente devido a desacordos sobre as despesas de saúde. O BLS anunciou na segunda-feira que não irá publicar os dados do NFP de sexta-feira durante o encerramento.

Austan Goolsbee afirmou que não pretende reduzir as taxas preventivamente, esperando que a atual inflação seja temporária. No entanto, o presidente da Fed de Chicago manifestou a esperança de que o último episódio inflacionista não se transforme numa pressão duradoura.

O sentimento na região da Ásia-Pacífico é misto, com a liquidez a ser limitada pelo feriado do mercado na China devido ao Dia Nacional. O Nikkei do Japão está a cair pela terceira sessão consecutiv a (JP225: -0,6% ) em reação ao inquérito do BOJ, que mostrou uma melhoria do sentimento entre os fabricantes regionais, aumentando as expectativas de um aumento das taxas. AU200.cash e SG20.cash ganharam 0,1% e 0,3%, respetivamente. O Nifty 50 da Índia recuperou 0,3% após a correção de ontem, enquanto o Kospi da Coreia do Sul (+0,8%) também foi impulsionado pelas ações tecnológicas.

O PMI da indústria transformadora do Japão para setembro ficou ligeiramente acima das expectativas (48,5 contra o consenso da Bloomberg 48,4, anterior 49,7), mas também apontou para o ritmo mais rápido de declínio da produção em seis meses. A atividade empresarial caiu mais acentuadamente entre os produtores de bens intermédios. As empresas comunicaram encomendas mais fracas, uma vez que os clientes reduziram os inventários, num contexto de menor procura por parte da China e dos EUA.

O PMI da indústria transformadora da Austrália caiu inesperadamente de 51,6 para 51,4, apontando para um abrandamento do crescimento do sector, no meio do primeiro declínio das novas encomendas desde junho, uma vez que a procura enfraqueceu, em parte devido às pressões sobre os preços do aumento dos custos das matérias-primas e dos combustíveis.

O índice do dólar iniciou a sua quarta sessão consecutiva de perdas (USDIDX: -0,15%), enfraquecendo mais contra o iene (USDJPY: -0,2% ) e o euro (EURUSD: +0,2% para 1,1757 ).

O ouro continua a sua recuperação (+0,1% para $3.863/oz) devido à turbulência política nos EUA, com a prata seguindo o exemplo (+0,7% para $47,01/oz). O paládio (-1,4%) e a platina (-0,3%), no entanto, estão a corrigir em baixa.

Os preços do petróleo estão a estabilizar após dois dias de quedas (BRENT: +0,1%), com a pressão negativa do aumento da produção da OPEP compensada pelas expectativas de queda dos inventários dos EUA. O NATGAS está a subir 0,75%.

A Bitcoin subiu 0.4% para $ 114,780, enquanto a Ethereum caiu 0.1% para $ 4,154.

