Os mercados iniciam a nova semana de negociação com fortes quedas.

Os metais preciosos estão mais uma vez a atrair a maior atenção dos investidores. Neste momento, a PRATA e o OURO estão a cair 11,3% e 7,5%, respetivamente.

O sentimento negativo também é evidente no NATGAS e no OIL.WTI, que estão a cair 17,1% e 6,37%, respetivamente.

A OPEP+ manteve a produção de março inalterada e não forneceu qualquer orientação para o período após o primeiro trimestre.

As empresas cotadas e as criptomoedas estão a acompanhar as fortes quedas das matérias-primas.

A queda do Bitcoin para cerca de 75.200 dólares fez com que o custo médio de compra das criptomoedas da Strategy ficasse acima do preço atual. Por esse motivo, é possível que vejamos quedas fortes nos preços das ações das empresas do setor cripto e para a própria Strategy no início da sessão. Neste momento, antes da abertura do mercado, as ações da empresa estão a cair 9%.

As bolsas de valores da região Ásia-Pacífico iniciaram a sessão no vermelho. O Nikkei 225 do Japão está a cair 0,48%. O Hang Seng de Hong Kong perdeu até 2,4%. O Shanghai Composite caiu 1,3%. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 1%. Os investidores estão a vender ações e a atenção do mercado está centrada na decisão do Banco da Reserva da Austrália sobre as taxas de juro, que deverá ser tomada na terça-feira de manhã (espera-se um aumento das taxas).

Na Índia, o aumento do imposto sobre as transações de derivados, anunciado no orçamento, provocou uma forte descida das cotações das ações.

A Coreia do Sul registou fortes flutuações e as autoridades suspenderam a negociação na bolsa de valores KOSPI durante cinco minutos, depois de os futuros terem caído 5%.

Os mercados bolsistas da Ásia e do Pacífico registaram uma queda generalizada devido a acontecimentos negativos, como o encerramento parcial do governo federal dos EUA, uma queda inesperada dos índices PMI chineses e as consequências de uma forte queda dos preços dos metais preciosos. Um golpe adicional foi desferido pela fraqueza do sector tecnológico, após relatos de que a Nvidia tinha suspendido os seus planos para um investimento de 100 mil milhões de libras na OpenAI.

Na Austrália, o PMI da indústria transformadora de janeiro subiu para um máximo de cinco meses, e o índice de inflação do Instituto de Melbourne aumentou 0,2% m/m (anteriormente 1,0%), com uma taxa anual de 3,6% y/y, o que apoia as preocupações com a inflação e a especulação do mercado sobre uma possível subida das taxas pelo RBA em 3 de fevereiro.

No mercado cambial em geral, o iene japonês e o dólar americano estão atualmente a ter o melhor desempenho. São visíveis descidas significativas no dólar australiano e no dólar canadiano (impacto das descidas dos metais preciosos).

Curiosamente, o iene enfraqueceu inicialmente após os comentários do Primeiro-Ministro Takaichi no fim de semana sobre os benefícios de uma moeda fraca para os exportadores. Fonte: xStation

