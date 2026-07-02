As negociações nos mercados asiáticos foram marcadas por uma forte rotação de capital para fora das ações do setor da IA e da tecnologia, afetando o KOSPI e o Nikkei muito antes da abertura dos mercados europeus. Geopolítica A Rússia levou a cabo, durante a noite, um ataque com mísseis e drones contra Kiev e outras regiões da Ucrânia; o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, informou que houve 10 mortos e 34 feridos. A Polónia colocou caças em estado de alerta, enquanto a Finlândia impôs temporariamente (e posteriormente levantou) o encerramento do espaço aéreo sobre o Golfo da Finlândia, em resposta ao ataque russo.

As negociações entre os EUA e o Irão em Doha terminaram sem avanços significativos, embora o Catar tenha referido «progressos positivos» em questões relacionadas com o Memorando de Entendimento de Islamabad; a situação do Estreito de Ormuz permanece incerta, estando previsto que o tema seja retomado apenas na próxima semana. Trump, no entanto, descreveu as negociações como «a correrem bem», o que acalmou ainda mais o mercado petrolífero. Economia e Dados Macroeconómicos Hoje (quinta-feira, excecionalmente, devido ao feriado de 4 de julho, na sexta-feira), às 14h30, será divulgado o relatório de emprego dos EUA relativo a junho (NFP) — o consenso aponta para um abrandamento para cerca de 110-115 mil novos postos de trabalho, face aos 172 mil registados em maio, com a taxa de desemprego a manter-se estável nos 4,3%. As previsões estão bastante dispersas (entre 25 mil e 200 mil), e o Goldman Sachs salienta que o Mundial de Futebol poderá ter gerado cerca de 40 mil postos de trabalho no setor da hotelaria e restauração.

Os mercados esperam que um resultado forte aumente as probabilidades de um aumento das taxas de juro pelo Fed em setembro (atualmente cotado em cerca de 66-80%), enquanto um resultado fraco aliviaria a pressão para uma postura mais restritiva. O presidente do Fed, Kevin Warsh, num discurso no fórum de Sintra, afirmou que os riscos de inflação diminuíram recentemente, mas reiterou firmemente o compromisso com a meta de inflação de 2%.

Na Europa, a taxa de desemprego da zona euro para maio deverá situar-se nos 6,3% (dados a serem divulgados ainda hoje), enquanto a inflação do IHPC de junho caiu mais do que o esperado, para 2,8% em termos homólogos. A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que os riscos relacionados com a inflação e o crescimento estão agora mais equilibrados, o que os mercados interpretaram como um adiamento do calendário de qualquer novo aumento das taxas de juro pelo BCE. Principais movimentos nos mercados (Wall Street, ontem) Os índices norte-americanos encerraram em baixa na quarta-feira — o Dow Jones perdeu um ganho anterior de 423 pontos e terminou ligeiramente abaixo do nível de referência, o S&P 500 caiu 0,2% e o Nasdaq Composite registou uma queda de 0,7%, num contexto de onda de vendas de ações do setor dos semicondutores. O ETF VanEck Semiconductor (SMH) registou uma queda de 5,4%, com a Micron e a Sandisk a registarem, cada uma, uma queda superior a 10% após notícias de que a Meta planeia vender o excesso de capacidade computacional de IA, alimentando receios de um excesso de investimento em infraestruturas de IA.

Os futuros desta manhã apontam para uma ligeira recuperação: Dow +0,1%, S&P 500 +0,14-0,2%, Nasdaq-100 +0,23-0,3%. As taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos mantêm-se nos 4,48%, enquanto as taxas a 2 anos subiram para 4,18% antes da divulgação dos dados do NFP. Mercados asiáticos O KOSPI foi o mais afetado da sessão — caindo até 5,36-6% na abertura, o que desencadeou uma suspensão de negociação de cinco minutos («sidecar») na bolsa coreana; as perdas reduziram-se para cerca de 2,7-3% no fecho. A Samsung Electronics e a SK Hynix perderam, cada uma, mais de 6 a 7%, e a SK Square caiu mais de 10%, à medida que a onda de vendas de semicondutores nos EUA se alastrou diretamente às fabricantes coreanas de chips de memória.

O Nikkei 225 do Japão registou uma queda mais moderada, de cerca de 1 a 1,2%, pressionado pelo mesmo clima de cautela no setor tecnológico e pela subida das taxas de rendibilidade, enquanto o Topix manteve-se ligeiramente positivo. O Hang Seng de Hong Kong contrariou a tendência regional, registando ganhos de 1,3 a 1,8% graças à solidez das empresas locais dos setores da tecnologia e biofarmacêutico, enquanto o CSI 300 da China perdeu mais de 2%.

A inflação da Coreia do Sul em junho subiu para 3,2% em termos homólogos, o valor mais elevado desde dezembro de 2023, reforçando os argumentos a favor de um aumento das taxas de juro pelo Banco da Coreia na sua reunião de 16 de julho. Os investidores estrangeiros retiraram um valor recorde de 137 mil milhões de dólares das ações asiáticas no primeiro semestre de 2026 — o ritmo de saída mais rápido em, pelo menos, 16 anos —, no âmbito de um reequilíbrio na sequência da enorme subida das ações do setor da IA na Coreia e em Taiwan. Moedas O iene japonês atingiu durante a noite o nível mais baixo dos últimos 40 anos, situando-se em 162,84 por dólar, alimentando especulações sobre uma intervenção por parte do Ministério das Finanças do Japão; fontes da Reuters afirmam que Tóquio passou a adotar «táticas de emboscada» contra os especuladores, evitando sinais prévios. O feriado nos EUA desta sexta-feira (4 de julho) é visto como uma potencial janela de baixa liquidez para uma intervenção.

O índice do dólar mantém-se estável (em torno de 101,1-101,4), enquanto o par EUR/USD se mantém próximo de 1,138, após uma ligeira desvalorização do euro ontem, na sequência dos comentários de Lagarde. O dólar australiano registou uma queda depois de a Austrália ter registado um grande défice comercial, em vez do excedente esperado, com pressão adicional por parte de um comprador apoiado pelo Estado chinês que restringiu os stocks de minério de ferro da Fortescue. Matérias-primas O petróleo continua a sua descida — o WTI desceu cerca de 1% para 67,8 dólares por barril, e o Brent desceu cerca de 1% para 70,9 dólares por barril, marcando o pior trimestre do Brent desde 2020 (uma queda de quase 40% no trimestre). A descida reflete os progressos nas negociações entre os EUA e o Irão e o aumento do tráfego de petroleiros através do Estreito de Ormuz.

O ouro recuperou para acima dos 4 000 dólares/onça, apoiado por dados de emprego mais fracos nos EUA e pela queda dos preços do petróleo, atingindo o seu nível mais elevado desde 23 de junho. Um inquérito da OMFIF aos bancos centrais sugere que o ouro poderá ser negociado numa faixa entre 5 000 e 6 000 dólares/onça nos próximos 12 meses. Empresas A Apple está em negociações para adquirir chips de memória junto dos produtores chineses CXMT e YMTC, ambos incluídos na lista negra do Pentágono (Secção 1260H), com o fornecimento destinado principalmente ao mercado chinês. O Nikkei informa ainda que a Apple está a planear cinco modelos de iPhone entre o segundo semestre de 2026 e o primeiro semestre de 2027, incluindo mais modelos dobráveis do que o anteriormente previsto.

A SoftBank reabriu as negociações com um consórcio bancário (Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho) para um empréstimo de 10 mil milhões de dólares garantido pela sua participação na OpenAI, oferecendo agora uma garantia corporativa quanto ao reembolso. Por outro lado, o Financial Times noticiou que a OpenAI propôs conceder ao governo dos EUA uma participação de 5% na empresa (no valor aproximado de 42,6 mil milhões de dólares, com base na sua avaliação de 852 mil milhões de dólares) para aliviar a pressão política em Washington.

Os fabricantes chineses de veículos elétricos cotados em Hong Kong registaram ganhos graças aos sólidos números de entregas de junho — a BYD subiu cerca de 9% após vender 403 472 veículos (+5,46% em termos homólogos), enquanto a Xiaomi registou um ganho de cerca de 5% após o seu terceiro mês consecutivo com mais de 30 000 entregas. Criptomoedas e a sessão de hoje O Bitcoin recuou ligeiramente para cerca de 60 000-60 800 dólares, e o Ethereum para cerca de 1 606 dólares, acompanhando o clima geral de aversão ao risco. O evento-chave de hoje é o relatório NFP dos EUA, a ser divulgado esta tarde — um resultado forte poderá fortalecer o dólar e impulsionar as taxas de rendibilidade, exercendo pressão adicional sobre as ações do setor tecnológico, enquanto um resultado fraco (especialmente abaixo de cerca de 65 mil) poderá abrir uma janela para uma intervenção cambial japonesa durante a baixa liquidez da sexta-feira, devido ao feriado. Fonte: xStation

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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