Destaques da manhã, 02/09/25

Após o feriado da sessão de ontem em Wall Street, os futuros dos índices dos EUA estão a recuar devido às preocupações em torno das tarifas de Donald Trump (US100 : -0,35%, US500 : -0,3%, US30 : -0,2%, US2000 : -0,2%). O pessimismo também é visível antes da abertura europeia (EU50 : -0,3%).

De acordo com o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, as tarifas recíprocas serão confirmadas pelo Supremo Tribunal, depois de um tribunal federal de recurso ter reafirmado uma decisão anterior segundo a qual as tarifas foram impostas ilegalmente e abusaram dos poderes de emergência presidenciais. Bessent sublinhou que o fentanil e os défices comerciais crescentes são verdadeiras ameaças nacionais que devem ser abordadas.

O sentimento na Ásia-Pacífico é misto. CHN.cash e HK.cash negoceiam em alta (+0,4% e +0,1%, respetivamente), embora os produtores chineses de semicondutores tenham sofrido correcções significativas devido à realização de lucros (por exemplo, Hua Hong Semiconductor: -10%). Os índices JP225 e AU200 .cash caíram 0,25%. O Nifty 50 da Índia sobe 0,4%, apesar da retórica mais dura de Trump sobre o comércio com a Índia.

As exportações da Nova Zelândia aumentaram 9,9% a/a em junho de 2025, enquanto as importações cresceram 3,2% a/a. Numa base trimestral, as exportações caíram pela primeira vez desde dezembro de 2024 (-3,7%).

A Austrália reduziu inesperadamente o seu défice da balança corrente no segundo trimestre (-13,7 mil milhões de AUD vs previsão -15,9 mil milhões, anterior -14,7 mil milhões).

“A inflação no Japão está a acelerar gradualmente para 2% e irá provavelmente convergir para o atual objetivo do Banco do Japão”, afirmou o Governador do BOJ, Ryozo Himino. De acordo com Himino, o cenário de base pressupõe novas subidas das taxas em resposta à atividade económica, com as tarifas a terem um impacto menos negativo, o que apoia ainda mais a contração monetária.

O dólar está a recuperar em relação à maioria das moedas , após a fraqueza de ontem (USDIDX : +0,2%). A moeda mais fraca é o iene japonês (USDJPY: + 0.5%), enquanto o dólar canadiano (USDCAD : + 0.05%) e o euro (EURUSD : -0.14% para 1.1694) mostram a maior resiliência.

O petróleo Brent e WTI sobem cerca de 0,6%, prolongando os valores valorizados ontem, devido a um dólar geralmente mais fraco e às preocupações com a oferta da Rússia. NATGAS , entretanto, continua a corrigir para baixo em quase 1%.

prolongando os valores valorizados ontem, devido a um dólar geralmente mais fraco e às preocupações com a oferta da Rússia. , entretanto, continua a corrigir para baixo em quase 1%. O ouro valoriza mais 0,5%, testando um novo máximo (US $ 3.496 / onça). A prata (+0,1%), a platina (+0,8%) e o paládio (+0,8%) também estão a subir.

