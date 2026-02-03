

Desempenho misto nos mercados asiáticos. Os principais índices chineses estão a registar ligeiras perdas, enquanto o Nikkei 225 futuro está a subir mais de 1%. Foram também observados fortes ganhos na Coreia do Sul.

O índice japonês é impulsionado principalmente por uma recuperação das ações tecnológicas e dos bancos.

Os futuros de Wall Street estão a registar uma recuperação modesta esta manhã. O US100 está a subir 0,4%, enquanto o US500 ganhou 0,25%.

O sentimento positivo em Wall Street segue os ganhos muito fortes da Palantir. As ações subiram 5% nas negociações após o fecho do mercado, depois de as receitas terem aumentado 70% em relação ao ano anterior, para 1,4 mil milhões de dólares, excedendo as expectativas do mercado. O EPS ficou em US $ 0,25, superando os US $ 0,23 previstos.

O Reserve Bank of Australia (RBA) aumentou as taxas de juros , um movimento parcialmente antecipado pelos mercados. A taxa de caixa está agora em 3,85%. O AUDUSD está a subir mais de 1% hoje, recuperando das perdas desencadeadas pelo recente sell-off dos metais preciosos.

O Governador do RBA, Bullock, indica que a economia australiana continua de boa saúde.

A estabilidade está a voltar ao mercado de metais preciosos. Hoje marca outra tentativa de recuperação: a prata subiu para US $ 85 por onça, ganhando mais de 8%, enquanto o ouro subiu 5%, sendo negociado perto de US $ 4.900 por onça.

O petróleo está a recuar ligeiramente. O Brent está atualmente com preço abaixo dos $66 por barril, com o WTI um pouco abaixo dos $62 por barril. O mercado parece estar a mudar o seu foco para o acordo comercial EUA-Índia e a potencial resolução do encerramento do governo dos EUA, em vez da perspetiva de conflito com o Irão.

Um acordo comercial entre os EUA e a Índia deverá reduzir as tarifas sobre a Índia para 18%, do atual máximo de 50%. Em contrapartida, espera-se que a Índia reduza as barreiras aos produtos americanos. As acções indianas registaram uma forte subida em resposta ao acordo.

Trump apelou à Câmara dos Representantes para que aprovasse rapidamente o projeto de lei orçamental para pôr fim ao encerramento parcial do governo.

O relatório sobre o mercado de trabalho , inicialmente previsto para sexta-feira, será muito provavelmente adiado para uma data posterior.

