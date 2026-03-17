Os futuros do petróleo Brent (OIL) estão hoje a recuar para cerca de 101 dólares por barril, sinalizando uma crescente esperança do mercado quanto a uma desaceleração gradual do conflito entre Israel, os EUA e o Irão. Parece que a frequência dos ataques de ambos os lados poderá começar a diminuir, o que o mercado poderia interpretar como uma potencial abertura para um cessar-fogo por parte de Teerão. Comentários de fontes israelitas sugerem que o Irão poderá já estar envolvido em negociações com o objetivo de pôr fim à guerra. Embora estas notícias não possam ser verificadas de forma independente, os investidores parecem atribuir uma probabilidade baixa de o Irão continuar o conflito assim que Israel e os EUA cessarem os seus ataques. De acordo com estimativas da Bloomberg, seriam necessários cerca de dois meses de encerramento total do Estreito de Ormuz para causar graves perturbações na economia global. Os mercados continuam a ver motivos para acreditar que a passagem poderá ser reaberta mais cedo.



O Golfo Pérsico representa cerca de 20% do mercado global de petróleo e gás, com cerca de 20% desse abastecimento a fluir para as economias desenvolvidas. A maioria dos países asiáticos, que dependem fortemente das importações, mantêm reservas que cobrem vários meses ou têm acesso ao petróleo e gás russos. A Europa parece ser a região mais exposta. Petróleo (H1) Os preços do petróleo estão a arrefecer gradualmente e, ao comparar os recentes aumentos de preços com o RSI, é possível observar uma potencial divergência de baixa. Se os preços caírem abaixo dos 100 dólares, o primeiro nível de suporte chave situa-se em cerca de 96 dólares por barril (com base em reações de preços anteriores). Fonte: xStation5 As estimativas do grupo de reflexão ISW apontam para um esgotamento das capacidades balísticas do Irão. De acordo com declarações das forças armadas dos EUA, o potencial das forças navais e aéreas do Irão, bem como grande parte da sua base industrial, sofreu uma degradação significativa na sequência de quase 20 000 ataques a vários alvos em todo o país, levados a cabo pelos EUA e por Israel. Tal poderá reduzir a vontade do Irão de prosseguir o conflito. Fonte: ISW

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