Após negociações falhadas, os Estados Unidos, em conjunto com Israel, realizaram um ataque ao Irão no sábado. Este conflito geopolítico levanta questões sobre os efeitos imediatos e estruturais nos mercados financeiros, nos preços do petróleo e nos consumidores finais. Com um cenário de tensão crescente, o mercado já começa a incorporar um prémio de risco que pode manter os preços do crude mais elevados e aumentar a volatilidade em bolsas e commodities.

Impacto no petróleo e nos combustíveis

O Irão continua a ser um ator-chave na OPEP, e o Médio Oriente mantém-se no centro das atenções do mercado energético global. Cada sinal de escalada militar leva o mercado a refletir imediatamente um “prémio de risco geopolítico” nos preços do petróleo. O ponto mais sensível é o Estreito de Ormuz, por onde circula cerca de 20% do petróleo transportado por via marítima. Qualquer ameaça a este corredor crítico pode disparar os preços quase instantaneamente.

Nesta segunda-feira, o Brent regista uma valorização entre 7% a 8%, ultrapassando os 78 dólares por barril, enquanto o WTI acompanha o movimento, subindo entre 6% e 7% e aproximando-se da faixa dos 71–73 dólares. O ouro também reage em alta, com ganhos entre 1,5% a 2%, refletindo a procura por ativos de refúgio num contexto de maior incerteza.

Para os consumidores europeus, o efeito nos combustíveis deve chegar com algum atraso, entre uma a três semanas, dependendo dos ciclos de abastecimento e das políticas fiscais locais. Mas, mesmo antes disso, a perceção de risco já está a pressionar bolsos e mercados.

Gráfico do Petróleo WTI (D1)

Mercados Europeus: energia pressiona índices e adia cortes do BCE

Para os mercados europeus, o impacto mais imediato sente-se no preço da energia. A economia do continente é mais dependente de importações energéticas do que os EUA, e qualquer tensão no Médio Oriente rapidamente se reflete nos mercados. O chamado prémio de risco energético pressiona ações e aumenta a volatilidade, sobretudo ao nível dos custos de produção e da inflação.

Se o petróleo e o gás subirem de forma sustentada, o BCE poderá adiar cortes de juros, complicando ainda mais o cenário económico. Por outro lado, se o conflito não se intensificar, a reação tende a ser mais emocional do que estrutural, com os mercados a estabilizarem após os primeiros dias. Neste momento, a Europa está a precificar risco, não recessão.

A abertura dos principais índices europeus refletiu este nervosismo:

DAX: recuo entre 1,8% e 2,20%

CAC 40: queda entre 1,8% e 2,1%

IBEX 35: descida próxima de 1,9%

Euro Stoxx 50: recuo em torno de 1,8%

Ao nível setorial, os movimentos foram ainda mais distintos:

Companhias aéreas recuam entre 3% e 6%

Indústria perde cerca de 2%

Empresas de energia sobem entre 3% e 5%

Setor da defesa valoriza entre 4% e 7%

Wall Street reage com volatilidade: S&P 500 e Nasdaq sob pressão

Nos EUA, o efeito do conflito sente-se sobretudo no sentimento de risco global e na perceção sobre o petróleo. Apesar de serem grandes produtores de energia e, por isso, menos vulneráveis diretamente, os investidores de Wall Street reagem rapidamente a eventos geopolíticos, sobretudo quando a confiança é colocada à prova. O ponto crucial agora é perceber se estamos perante um choque temporário ou um risco sistémico mais duradouro.

Se não houver disrupção real na oferta global de petróleo, o impacto pode ser limitado no tempo. Historicamente, o mercado americano reage primeiro com emoção e depois volta a focar-se nos fundamentos: lucros, inflação e política monetária.

Os futuros norte-americanos apontam para uma abertura negativa:

S&P 500: futuros a cair cerca de 0,50%

Nasdaq 100: recuo entre 0,50% e 0,70%

Dow Jones Industrial Average: queda entre 0,50% e 0,80%

Alguns setores mostram resiliência ou oportunidade:

Energia: ExxonMobil e Chevron a subir cerca de 2% e 0,50% respetivamente

Defesa: Lockheed Martin e Northrop Grumman valorizam entre 2% e 3%

Companhias aéreas: Delta Air Lines e American Airlines recuam 2% a 4% respetivamente

O que esperar dos mercados nas próximas semanas

O conflito entre os EUA, Israel e o Irão coloca os mercados num cenário de maior incerteza e volatilidade. O petróleo, principal canal de transmissão, tende a permanecer com preços elevados enquanto subsistir risco geopolítico no Golfo, refletindo-se gradualmente nos custos para os consumidores europeus.

Nos mercados acionistas, o impacto dependerá sobretudo da duração e da amplitude do conflito: energia e defesa podem beneficiar, enquanto setores mais sensíveis ao ciclo económico e ao custo de financiamento continuam sob pressão. Ao mesmo tempo, a inflação energética e a política monetária do BCE e da FED poderão ser afetadas, reforçando a tendência de os investidores privilegiaram ativos de qualidade, com balanços sólidos e fluxos de caixa estáveis, num contexto de menor visibilidade e maior dispersão setorial.